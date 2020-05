So kè ảnh iPhone SE và 11 Pro - chi thêm 14 triệu đồng liệu có đáng?

iPhone SE thế hệ thứ 2 là một smartphone giá trị đáng kinh ngạc, nhưng liệu máy ảnh của nó có đáp ứng được kỳ vọng?

Với mức giá bắt đầu từ 399 USD (khoảng 9,4 triệu đồng), người dùng đang nhận được một chiếc iPhone với chip xử lý A13 Bionic mới nhất và nhanh nhất của Apple. Sản phẩm có giá rẻ hơn đến 14 triệu đồng so với iPhone 11 Pro có nghĩa là sẽ có sự chênh lệch về chất lượng camera của cả hai.

Nhưng độ chênh lệch ra sao, liệu có xứng với mức 14 triệu đồng của chúng hay không? Các bức ảnh đều được liệt kê theo thứ từ iPhone SE (trái) và iPhone 11 Pro (phải).

Thông số máy ảnh

Một lý do chính khiến mọi người chuyển sang iPhone là máy ảnh, và đây là một lĩnh vực mà iPhone SE thế hệ thứ 2 tụt lại, ít nhất về lý thuyết.

Không giống như iPhone 11 Pro được trang bị hệ thống ống kính ba camera 12 MP (siêu rộng f/2.4, rộng f/1.8 và tele f/2.0), iPhone SE thế hệ thứ 2 chỉ bao gồm một camera rộng 12 MP (f/1.8) và đó là cảm biến cũ hơn. Camera đơn này được hỗ trợ bởi bộ xử lý A13 Bionic giúp xử lý hình ảnh và mang các tính năng nâng cao như Portrait và Smart HDR.

Chụp ảnh chuẩn

Trong điều kiện ánh sáng tiêu chuẩn, iPhone SE thế hệ 2 có thể ngang ngửa với iPhone 11 Pro. Thật khó để phân biệt sự khác biệt giữa hai điện thoại khi chụp trong những điều kiện lý tưởng này.

Khi gặp ánh sáng chói chang, cả hai điện thoại đều sử dụng Smart HDR để ngăn các điểm ảnh bị sáng quá và bão hòa bóng tối. Trong hầu hết các trường hợp, cả iPhone SE thế hệ 2 và iPhone 11 Pro đều xử lý bóng tối và các khu vực có ánh sáng mạnh rất tốt.

iPhone SE thế hệ 2 có xu hướng nổi bật hơn và ít bóng hơn một chút so với iPhone 11 Pro, nhưng sự khác biệt này là tinh tế. Điều này chỉ thể hiện rõ ràng nhất với những người có con mắt rõ và đang so sánh ảnh giữa hai điện thoại cạnh nhau.

Nếu đang xem một bức ảnh từ iPhone SE mà không có so sánh, rất có thể người dùng sẽ rất hài lòng với chất lượng từ nó.

Ảnh cận cảnh

Phone 11 Pro có ống kính tele cho phép người dùng phóng to đối tượng gần hơn so với iPhone SE thế hệ 2 - vốn bắt đầu bị nhiễu khi phóng to ảnh theo phong cách macro. Đối với những bức ảnh cận cảnh không đi lạc vào khu vực macro, hai điện thoại tạo ra những bức ảnh rất giống nhau.

Ảnh chân dung

iPhone SE thế hệ 2 và iPhone 11 Pro xếp hạng sát sao khi chụp chân dung. Cả hai đều chụp khuôn mặt của một người với hiệu ứng nền mờ mềm mại và đều hỗ trợ các chế độ ánh sáng khác nhau để người dùng có thể thay đổi cách ảnh xuất hiện.

Lưu ý rằng chế độ chân dung trên iPhone SE thế hệ 2 chỉ hoạt động với con người và sẽ không hoạt động với động vật hoặc vật thể, một nhược điểm đối với những người thích chụp ảnh thú cưng của họ.

Ảnh selfie

Selfie cũng rất tương đồng giữa hai điện thoại, nhưng iPhone 11 Pro có một chút mạnh mẽ hơn khi cho nhiều chi tiết hơn, trong khi iPhone SE chỉ cung cấp chất lượng mềm mại. Người dùng có thể thấy các đường nét trên khuôn mặt và lọn tóc với iPhone 11 Pro, trong khi trên iPhone SE thì không.

Bên cạnh đó, iPhone 11 Pro cũng hỗ trợ slofies, trong khi iPhone SE mới thì không.

Chế độ ban đêm

Chụp ảnh ban đêm là một tính năng quan trọng giúp tách hai điện thoại. iPhone SE không có khả năng chụp ảnh chế độ ban đêm như iPhone 11 Pro. Đó là một thiếu sót rõ ràng và có thể làm nhiều người quay lưng với iPhone SE. Chế độ ban đêm trên iPhone 11 Pro giúp người dùng dễ dàng chụp ảnh khi trời tối. Họ sẽ cần giữ yên trong vài giây trong khi điện thoại hoạt động nhưng sẽ được trải nghiệm một bức ảnh tuyệt đẹp.

iPhone SE là đối cực. Điện thoại vật lộn để chụp ảnh vào ban đêm hoặc trong điều kiện tối. Người dùng có thể chọn sử dụng đèn flash, nhưng có nguy cơ phơi sáng quá mức đối tượng. Không có đèn flash, hình ảnh tối và nổi hạt.

Video

Đối với lĩnh vực này, iPhone 11 Pro nhỉnh hơn một chút so với iPhone SE vì khả năng ghi âm chất lượng tốt hơn. Điều này không rõ ràng khi người dùng đang nói trong khi ghi âm bằng điện thoại mà chỉ thể hiện khi cố gắng ghi lại âm thanh từ xa - ví dụ, một tiếng chim đến từ khu rừng.

Nhận xét chung

Nếu là một người thích sử dụng camera iPhone để ghi lại cuộc sống hiện tại, người dùng sẽ rất hài lòng với camera trên iPhone SE mới. Trong hầu hết các điều kiện, điện thoại sẽ chụp những bức ảnh và video tuyệt vời để chia sẻ với bạn bè, gia đình và phương tiện truyền thông xã hội. Nhưng, việc thiếu chế độ ban đêm đã ảnh hưởng lớn đến iPhone SE. Khi trời tối, người dùng sẽ phải sử dụng đèn flash nhưng vẫn chưa thể coi là tuyệt vời. Dẫu sao, giá khởi điểm 9,4 triệu đồng như vậy là quá tốt rồi.

Còn các nhiếp ảnh gia muốn có một máy ảnh linh hoạt để chụp ảnh trong nhiều điều kiện khác nhau, tốt hơn hết là đến với iPhone 11 Pro. Người dùng có thể chụp trong các cài đặt từ trời sáng đến tối với chất lượng giảm tối thiểu. Họ cũng có thể dễ dàng chuyển đổi giữa các ống kính siêu rộng, rộng và tele để chụp một cảnh tuyệt đẹp và theo nhiều cách khác nhau. Đó là một máy ảnh smartphone cho các nhiếp ảnh gia, nhưng giá bán lên đến 23,4 triệu đồng trở lên.

