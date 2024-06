Sau lệnh cấm bán iPhone trên TikTok, Apple bất ngờ "bật đèn xanh" cho AAR

Khoảng đầu tháng 6/2024, Apple đã gửi email cho các nhà bán lẻ ủy quyền của họ (AAR) tại Việt Nam để cảnh báo, yêu cầu ngừng bán iPhone trên TikTok Shop, đặc biệt là livestream bán hàng. Lý do được cho là việc bán hàng như vậy gây ảnh hưởng tới thương hiệu Apple, một thương hiệu vốn được định vị cao cấp, sang trọng và giữ giá tốt.

Apple đang kiểm soát chặt việc bán iPhone trên TikTok Shop. (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, chỉ sau vài tuần, theo thông tin từ đại diện truyền thông của các AAR tại Việt Nam, có 3 AAR đã được Apple cho phép bán iPhone trên TikTok Shop nhưng vẫn lưu ý là không bán trong livestream, gồm FPT Shop - F.Studio by FPT, Viettel Store và ShopDunk. Do chỉ có 3 AAR được cho phép, nên các AAR khác phải đứng ngoài cuộc chơi.

Ngay khi Apple chính thức cấp quyền mở bán trên nền tảng TikTok Shop, ông Phan Trần Thành - Phó Giám đốc ngành hàng Apple cho hay: “Chúng tôi rất trân trọng sự tin tưởng từ Apple cũng như đánh giá cao sự đồng thuận này. Đây là bước đệm vững chắc để F.Studio by FPT có thể tiếp tục mang các sản phẩm trong hệ sinh thái Apple đến tay khách hàng một cách thuận tiện nhất”.

Đánh dấu cột mốc quan trọng này, từ ngày 20/6, F.Studio by FPT mạnh tay tặng ưu đãi cho các sản phẩm thuộc hệ sinh thái Apple. Theo đó, khách hàng sẽ được tặng thêm voucher giảm 8%, tối đa 1,9 triệu đồng khi chọn các sản phẩm Apple tại gian hàng TikTok Shop.

Trước đó, trong tháng 5/2024, YouNet ECI ghi nhận 1.922 điện thoại iPhone đã được bán ra từ gian hàng của FPT Shop và F.Studio by FPT trên TikTok Shop, tăng doanh thu 240% so với tháng trước, con số này cho thấy tiềm năng to lớn của thị trường thương mại điện tử trên TikTok, đặc biệt là đối với các sản phẩm công nghệ cao cấp của Apple.

Đại diện một AAR (xin giấu tên) không được Apple cho phép bán iPhone trên TikTok Shop thì tiết lộ rằng, việc bán iPhone trên TikTok Shop chủ yếu chạy theo hướng "đạp giá" nên doanh số có thể tăng nhưng lợi nhuận gần như không có. Do đó, khi Apple có chủ trương không bán hàng trên TikTok Shop thì AAR này cũng dừng lại và không xin phép bán nữa.

