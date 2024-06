So sánh chi tiết iPhone 11 tới iPhone 15 Pro Max để chọn theo nhu cầu, hầu bao

Việt Nam là một trong những thị trường điện thoại thông minh sôi động và tiềm năng nhất ở khu vực Đông Nam Á. Trong đó, iPhone là một trong những dòng điện thoại thông minh được ưa chuộng nhất tại Việt Nam. Nhiều người tiêu dùng ưa thích iPhone vì thiết kế sang trọng, hệ điều hành iOS mượt mà và vì tin cậy ở chất lượng sản phẩm cao.

iPhone đã có nhiều thay đổi kể từ iPhone 11 tới iPhone 15 Pro Max. (Ảnh minh họa: Cnet)

Ghi nhận vào ngày 11/6 tại FPT Shop và Thế Giới Di Động, kệ hàng iPhone mới 100% chủ yếu còn iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 15, iPhone 15 Plus và iPhone 15 Pro Max. Nếu muốn mua một máy iPhone nguyên seal, người tiêu dùng có thể tham khảo bảng so sánh bên dưới.

Thông qua bảng so sánh trên, nếu ngân sách hạn chế thì người tiêu dùng chỉ nên dừng lại ở iPhone 11 khi sản phẩm này có giá rẻ nhất mà vẫn hiệu suất tốt. Muốn cân bằng giữa giá và hiệu suất thì iPhone 13, muốn công nghệ mới nhưng không cần tính năng cao cấp nhất thì iPhone 14, iPhone 14 Plus.

Trường hợp muốn iPhone mới nhất với công nghệ tiên tiến thì iPhone 15, iPhone 15 Plus. Đặc biệt muốn trải nghiệm tốt nhất, không ngại chi phí cao thì iPhone 15 Pro Max là lựa chọn hàng đầu khi máy có công nghệ tiên tiến nhất, camera xuất sắc và thiết kế cao cấp.

Tiêu chí iPhone 11 iPhone 12 iPhone 13 iPhone 14 iPhone 14 Plus iPhone 15 iPhone 15 Plus iPhone 15 Pro Max Vi xử lý A13 Bionic A14 Bionic A15 Bionic A15 Bionic A15 Bionic A16 Bionic A16 Bionic A17 Bionic Màn hình 6.1" LCD 6.1" OLED 6.1" OLED 6.1" OLED 6.7" OLED 6.1" OLED 6.7" OLED 6.7" OLED ProMotion Camera 12MP kép 12MP kép 12MP kép cải tiến 12MP kép cải tiến 12MP kép cải tiến 48MP chính + 12MP 48MP chính + 12MP 48MP chính + 12MP + 12MP telephoto Dung lượng pin Khá tốt Tốt Tốt hơn Tốt hơn Rất tốt Tốt hơn Rất tốt Tốt nhất 5G Không Có Có Có Có Có Có Có Thiết kế Cổ điển (viền dày) Viền vuông hiện đại Viền vuông hiện đại Viền vuông hiện đại Viền vuông hiện đại Viền vuông hiện đại Viền vuông hiện đại Cao cấp, viền titan Dung lượng lưu trữ 64/128/ 256GB 64/128/ 256GB 128/256/ 512GB 128/256/ 512GB 128/256/ 512GB 128/256/ 512GB 128/256/ 512GB 256GB/512 GB/1TB Giá khởi điểm Thấp Trung bình Trung bình Trung bình cao Cao Cao Cao hơn Rất cao

