Samsung phải cảnh giác trước chiếc smartphone này

OnePlus được cho là sắp trình làng một smartphone cao cấp hứa hẹn sẽ khiến nhiều ông lớn phải dè chừng, bao gồm cả Samsung.

Sau khi ra mắt OnePlus 10 Pro đầu tiên tại Trung Quốc sớm hơn đáng kể so với OnePlus 9 Pro của năm 2021, nhiều người đặt dấu hỏi về sự tồn tại của OnePlus 10 cũng như khả năng xuất xưởng các sản phẩm này ra thị trường toàn cầu.

Giờ đây, một tin đồn cho biết OnePlus đang muốn áp dụng chiến lượng giới thiệu sản phẩm trong năm 2022 này giống như những gì mà Samsung đang thực hiện, mà cụ thể là mở rộng dòng OnePlus 10 với một mẫu Ultra. Về cơ bản, chiếc điện thoại “siêu cao cấp” này hiện đang ở trong giai đoạn EVT và chi tiết lịch trình phát hành sản phẩm trong tương lai vẫn chưa được đưa ra.

Được biết, giai đoạn EVT là viết tắt của Engineering Validation and Testing, nơi chúng sẽ cần trải qua thêm các giai đoạn DVT (Design Validation and Testing) và PVT (Production Validation and Testing) trước khi chiếc smartphone đó chính thức được chuyển đến tay người tiêu dùng. Nếu gặp các thách thức có thể xảy ra trong quá trình phát triển sản phẩm sẽ đe dọa sự xuất hiện của sản phẩm đó, và điều đó có nghĩa không chắc chắn OnePlus 10 Ultra sẽ được xuất hiện.

Về cơ bản, dựa vào quy trình phát triển, nhiều khả năng OnePlus 10 Ultra sẽ được phát hành vào nửa cuối năm nay hoặc thậm chí không.

Khi đề cập kỹ hơn về OnePlus 10 Ultra, nguồn tin cho biết sản phẩm này dự kiến mang đến những nét thiết kế tương tự với phiên bản Oppo Find X5 Pro Plus. Với tên gọi, không bất ngờ khi đối thủ trực tiếp của OnePlus 10 Ultra chính là Galaxy S22 Ultra, có khả năng đóng gói với chip cao cấp thế hệ tiếp theo của Qualcomm. Việc OnePlus 10 Pro đã nhận được đánh giá rất cao khiến OnePlus 10 Ultra trở nên hấp dẫn hơn nữa.

