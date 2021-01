Samsung là “ông hoàng” trong lĩnh vực này, Apple chưa thể theo kịp

Thứ Bảy, ngày 30/01/2021 10:36 AM (GMT+7)

Đã có thời, iPhone được nhiều người coi là có camera tốt nhất trong tất cả các “điện thoại thông minh hiện đại” nhưng Samsung đã thay đổi trật tự mới.

Hiện tại, nhiều người tiêu dùng và các chuyên gia đã phải lên tiếng công nhận, camera di động dòng Galaxy cao cấp của Samsung linh hoạt và mạnh mẽ hơn iPhone của Apple. Để kiểm chứng điều này, các chuyên gia công nghệ đã thực hiện nhiều điều bài kiểm tra điểm chuẩn Camera IQ (Phân tích chất lượng hình ảnh - Imagine Quality) trên nhiều điện thoại của cả hai công ty.

Giới thiệu về dữ liệu điểm Uber HW Camera

Tăng chất lượng hình ảnh (IQ) chủ yếu có thể thực hiện được bằng cách sử dụng ngày càng nhiều thiết bị máy ảnh mạnh mẽ (phần cứng). Dữ liệu được trình bày ở đây lấy từ phiên bản 1.1 (tháng 9/ 2020) của thuật toán.

Quay ngược thời gian

Để xem xét sự cải thiện thuật toán xếp hạng như một bài kiểm tra, các chuyên gia đã sử dụng dữ liệu từ những chiếc điện thoại hàng chục năm tuổi và đưa nó trực tiếp vào thuật toán mà không cần bất kỳ thay đổi mã nào, để xem dòng iPhone và Galaxy S phát triển ra sao.

Phần cứng camera Apple và Samsung

Biểu đồ trên cho thấy Samsung đã thực hiện một "cú hích" về camera để vượt qua phần cứng của Apple trong khoảng năm 2014 - 2015 (Galaxy S5 và Galaxy S6). Cùng điểm qua những điểm nổi bật chính cho mỗi thế hệ:

Từ năm 2010 - 2012: iPhone 4, iPhone 4s và iPhone 5 vẫn ở vị thế dẫn đầu so với Samsung Galaxy S, Galaxy S2 và Galaxy S3. Điều đó chủ yếu là do camera quang học tốt hơn trên dòng iPhone. Camera của Galaxy S ban đầu đặc biệt yếu so với iPhone 4.

2013 là năm gần như Galaxy S4 sánh ngang với iPhone 5s. Nhiều người bắt đầu chú ý đến chất lượng ảnh của Samsung vào khoảng thời gian đó.

Năm 2014 là một năm bản lề vì đó là khi Galaxy S5 cuối cùng cũng đã có phần cứng camera mạnh hơn iPhone 6 Plus. Ngay từ thời điểm đó, Samsung đã gia tăng sức ép về phần cứng camera và Apple đã mất vị trí dẫn đầu về phần cứng camera cho đến tận ngày nay. Điều này cũng đúng vào năm 2015 với Galaxy S6 và iPhone 6s +.

Galaxy S8+ mang tới sự thay đổi toàn diện về camera cho Samsung.

Trong các năm 2016, 2017 và 2018, Samsung đã duy trì vị trí dẫn đầu rõ ràng về camera quang học và vào thời điểm Galaxy S8 + xuất hiện (2017), chất lượng ảnh vượt trội của Samsung đã trở thành tiêu chuẩn chính thống.

iPhone 11 Pro.

Vào năm 2019, cả Samsung và Apple đều giới thiệu camera góc siêu rộng Ultrawide dưới sự cạnh tranh của Huawei và LG. Tuy nhiên, camera chính và camera tele của 2 hãng không thay đổi nhiều so với các thế hệ trước với iPhone 11 Pro so với Galaxy S10 +.

Vào tháng 3 năm 2020, Samsung S20 Ultra đã giới thiệu một cảm biến camera chính lớn hơn 194% so với Galaxy S10 +, 108 Megapixel Samsung S5KHM1.

Galaxy S20 Ultra.

Galaxy S20 Ultra cũng có ống kính zoom 103mm hiệu suất cao, được hỗ trợ bởi cảm biến 48 Megapixel mạnh mẽ. Tại thời điểm nghiên cứu, camera của iPhone 12 2020 vẫn chưa xuất hiện.

Xác minh chất lượng hình ảnh trong thế giới thực

Với điểm chuẩn Camera IQ (chất lượng hình ảnh), sự chênh lệch về phần cứng máy ảnh (HW) chuyển thành sự khác biệt về Chất lượng hình ảnh (IQ), chẳng hạn như trên máy ảnh Galaxy S9 + / Galaxy Note9 (2018).

Cảm biến hình ảnh của Samsung đã dẫn đầu phân khúc trong khoảng 5 năm trở lại đây.

Camera Galaxy Note 10 đã bổ sung tính linh hoạt với các bức ảnh Ultrawide và camera Galaxy S20 Ultra đã giới thiệu một cảm biến chính 108MP cực lớn và một ống kính Zoom hiệu suất cao đã đưa Samsung lên vị trí hàng đầu của các camera trên smartphone năm 2020. Huawei đã thống trị năm 2019, theo xếp hạng Camera IQ.

Điểm số Uber HW Camera cũng cho thấy Apple không sẵn sàng tham gia cuộc "chạy đua" vũ trang phần cứng camera nhằm để giành vị trí “thống trị” thị trường camera di động trong khi Samsung tận dụng phần cứng mạnh mẽ hơn để cung cấp chất lượng hình ảnh vượt trội cho khách hàng.

Kể từ Galaxy S8 và iPhone X, Samsung đã vượt Apple về công nghệ nhiếp ảnh.

Thay vào đó, Apple đã chấp nhận ở lại phía sau, có thể để kiểm soát BOM (Bill of Material), vì hệ thống camera là một trong những thành phần đắt tiền nhất của điện thoại. Độ tự nhiên của chống rung quang học IOS và chất lượng tương đối của camera trên iPhone bao năm qua đã được điều chỉnh cẩn thận để giữ chân khách hàng. Đây cũng là lý do khiến iPhone không tăng độ phân giải camera, vẫn duy trì ở mức 12MP.

Kết luận

Nghiên cứu đã chứng tỏ rằng phần cứng camera là yếu tố đặc biệt quan trọng đối với chất lượng ảnh. Tất nhiên, giới công nghệ cũng cần ghi nhận sự đóng góp đáng kể của phần mềm đối với chất lượng hình ảnh.

iPhone 12 Pro Max và Galaxy Note 20 Ultra.

Cuối cùng, dữ liệu năm 2020 cho thấy sự đầu tư của Samsung vào phần cứng camera tăng tốc đáng kể trong những năm gần đây. Bên cạnh đó, Huawei gặp phải sự gián đoạn rất đáng tiếc nên lùi về sau, nhường lại “thế chiến” cho Apple và Samsung.

