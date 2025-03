Redmi ra mắt đồng hồ thông minh đầu tiên dành cho trẻ em, giá 1,7 triệu đồng

Redmi vừa chính thức bước vào thị trường thiết bị đeo dành cho trẻ em với mẫu đồng hồ thông minh đầu tiên dành cho trẻ em với nhiều tính năng đáng ngạc nhiên. Sản phẩm có tên Redmi Kids Smartwatch hiện đã có thể đặt trước trên trang chủ và sẽ lên kệ vào ngày 24/3 với giá 499 nhân dân tệ (khoảng 1,7 triệu đồng).

Đồng hồ thông minh Redmi Kids ra mắt.

Đồng hồ thông minh Redmi Kids có màn hình lớn 1,68 inch với độ phân giải sắc nét 360 x 390 và mật độ điểm ảnh 315 PPI. Điều này làm cho văn bản, thông báo và nội dung giáo dục hiển thị sáng, rõ ràng, đảm bảo trải nghiệm xem thoải mái cho trẻ em. Đồng hồ được trang bị camera trước 5MP hỗ trợ cả ảnh chất lượng cao và cuộc gọi video mượt mà, cho phép cha mẹ kiểm tra con mình bất cứ lúc nào và thậm chí có thể xem trực tiếp môi trường xung quanh.

Để đảm bảo liên lạc không bị gián đoạn, đồng hồ thông minh hỗ trợ kết nối 4G toàn mạng trên tất cả các nhà mạng lớn của Trung Quốc. Nó cung cấp tính năng theo dõi vị trí kết hợp GPS, Beidou, Wi-Fi, A-GPS và định vị AI để giữ an toàn cho trẻ em, mang lại sự an tâm cho cha mẹ. Thiết bị có thể lưu trữ lịch sử vị trí trong 90 ngày và có các cài đặt vùng an toàn với cảnh báo tức thời.

Redmi Kids được trang bị pin lithium 950 mAh mật độ năng lượng cao hỗ trợ sử dụng lên đến ba ngày chỉ với một lần sạc, mang lại khả năng bảo vệ lâu dài. Đồng hồ thông minh này cũng được thiết kế với khả năng chống nước ở độ sâu 20 mét, sử dụng các thành phần chống thấm nước cấp độ chuyên nghiệp và các kỹ thuật niêm phong đặc biệt. Điều này có nghĩa là trẻ em có thể đeo nó khi rửa tay hoặc chơi dưới trời mưa mà không phải lo lắng, mặc dù không nên dùng để tắm hoặc bơi.

Đồng hồ hỗ trợ WeChat cho trẻ em, cho phép tương tác xã hội an toàn và đơn giản, đồng thời cung cấp các tính năng quản lý thanh toán, nơi cha mẹ có thể hạn chế hoặc vô hiệu hóa việc sử dụng. Đồng hồ cũng bao gồm các chế độ lớp học và cài đặt chống nghiện để giúp trẻ tập trung vào việc học.

Với hơn 170 bài kiểm tra độ tin cậy đã vượt qua, đồng hồ thông minh Redmi Kids đảm bảo độ bền và an toàn lâu dài. Nó đi kèm với dung lượng lưu trữ lớn 4GB và hỗ trợ nhiều ứng dụng giáo dục khác nhau, từ truyện và âm nhạc đến các môn học như toán, tiếng Anh và tư duy logic. Ngoài ra, nó có mặt đồng hồ tùy chỉnh, hệ thống bài tập K12 với nhiều chế độ thể thao và hệ thống bảo vệ quyền riêng tư mạnh mẽ với mã hóa AES256 để bảo mật dữ liệu.