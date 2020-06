Ra mắt Motorola One Fusion+ giá hấp dẫn, camera siêu “mướt”

Thứ Tư, ngày 10/06/2020 09:00 AM (GMT+7)

Motorola One Fusion + đã chính thức ra mắt với camera selfie bật lên chứa cảm biến 16MP, camera chính có độ phân giải lên tới 64MP.

Motorola đã tiết lộ điện thoại thứ hai của mình với tên gọi Moto One Fusion + chứa camera selfie bật lên. Phong cách thiết kế này giúp nhà sản xuất có thể bỏ qua kiểu “đục lỗ” hay “giọt nước” đang phổ biến trong các mẫu One gần đây, ngay cả chiếc flagship Edge + cũng có.

Phiên bản màu trắng của Moto One Fusion +.

Điều này giúp cho màn hình Total Vision có thiết kế liền mạch, mang đến trải nghiệm thú vị hơn cho người dùng. Cụ thể, màn hình IPS LCD có kích cỡ 6,5 inch với độ phân giải 1080p + và hỗ trợ HDR10.

Về camera selfie, bộ phận này tích hợp cảm biến 16MP và đẩy lên khi cần thiết (có một máy quét dấu vân tay ở mặt sau, có thể sử dụng để mở khóa điện thoại). Trước đó, Moto One Hyper cũng áp dụng lối thiết kế này nhưng là camera bật lên với cảm biến 32MP.

Cận cảnh cụm camera sau.

Ở mặt sau, camera chính của máy là cảm biến 64MP, giống như Moto One Hyper. Camera chính có khẩu độ f / 1.8 và thiết kế Quad Bayer cho hiệu suất chụp ảnh ở điều kiện ánh sáng thấp tốt hơn. Đồng thời, cụm camera sau cũng có một camera góc rộng 8 MP (118 °), một camera chụp cận - macro chuyên dụng 5 MP và cảm biến độ sâu 2 MP để chụp chân dung.

Thiết kế camera selfie bật lên.

Motorola One Fusion + được cung cấp sức mạnh bởi chip xử lý Snapdragon 730, được sản xuất trên quy trình 8nm, hứa hẹn nâng cấp hiệu năng CPU và GPU mạnh mẽ hơn so với chip Snapdragon 675 (11nm) được sử dụng trong Moto One Hyper. Thêm nữa, điện thoại còn được tích hợp bộ nhớ RAM 6GB và bộ nhớ trong 128 GB, có thể mở rộng bằng thẻ nhớ microSD lên tới 1 TB.

Phiên bản màu xanh Chạng vạng.

Chiếc smartphone này chỉ hỗ trợ một SIM, bù lại cũng có giắc cắm tai nghe 3,5 mm và đài FM trên tàu. Thêm vào đó, điện thoại không hỗ trợ kết nối NFC.

Motorola One Fusion + có cổng USB-C, hỗ trợ sạc nhanh 15W cho pin 5.000 mAh. "Người anh em" của nó là Moto One Hyper - hỗ trợ sạc 27 W ở châu Âu và 45W ở Mỹ nhưng chỉ sở hữu thỏi pin nhỏ hơn - 4.000mAh.

Máy quét vân tay vẫn được đặt ở vị trí quen thuộc.

Theo kế hoạch, Motorola One Fusion + sẽ ra mắt tại châu Âu vào cuối tháng này và có giá bán chỉ 300 Euro (tương đương 7,86 triệu đồng). Điện thoại sẽ có sẵn trong hai màu, Trắng Mặt trăng - Moonlight White và Xanh Chạng vạng - Twilight Blue.

Nguồn: http://danviet.vn/ra-mat-motorola-one-fusion-gia-hap-dan-camera-sieu-muot-5020201068595709.htm