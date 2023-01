“Quái thú” Xiaomi 13 Pro mạnh mẽ ra sao?

Các thử nghiệm cho thấy hiệu suất chip Snapdragon Gen 2 mới mang lại đã giúp sản phẩm hoạt động một cách vượt trội, mang đến những con số ngoạn mục. Dưới đây là những lý do khiến Xiaomi 13 Pro tạo sự phấn khích cho khách hàng.

Chơi game siêu mượt

YouTuber Golden Reviewer đã có cơ hội thử nghiệm điện thoại mới và các bài kiểm tra của anh ấy cho thấy điện thoại xử lý việc chơi game ấn tượng ra sao. Anh ấy đã thực hiện một loạt thử nghiệm với trò chơi Geshin Impact đặt đồ họa ở mức cài đặt cao nhất.

Kết quả cho thấy việc chơi game siêu mượt mà, không bị giảm khung hình và tốc độ trung bình là 59,4 FPS. Đây là một con số khá ấn tượng, đặc biệt nếu so sánh nó với đối thủ, trong đó trong cùng một bài kiểm tra do Golden Reviewer thực hiện, iPad Mini 6 với chip Apple A15 đạt 59,3 FPS, tiếp theo ở vị trí thứ ba là iPad Pro 2022 với Apple M2.

Khả năng làm mát

Nhưng nếu có điều gì đó đặc biệt nổi bật, thì đó là nhiệt độ mà thiết bị đạt được. Trong các thử nghiệm, Xiaomi 13 Pro đã cố gắng duy trì nhiệt độ dưới 40 độ C, đạt nhiệt độ đáng ngạc nhiên là 39,3 độ C. Chất lượng này dường như là điển hình của Snapdragon 8 Gen 2, vì ở Vivo X90 Pro Plus, nó cũng có thể ổn định ở mức đáng kinh ngạc 39,1 độ C (ngay cả tốc độ FPS trung bình vẫn ở mức 58,4).

Với những con số này cho thấy, Snapdragon 8 Gen 2 có thể mang lại một năm 2023 đầy thú vị. Hãy nhớ rằng, Galaxy S23 được đồn đoán có thể đi kèm chip xử lý này ở tất cả các thị trường, chấm dứt việc sử dụng Exynos. Đó là một tin hết sức tuyệt vời, đặc biệt khi có những thông tin cho biết chip này sẽ được tối ưu hóa hơn so với Snapdragon 8 Gen 2 thông thường.

Đối với Xiaomi, vẫn còn chờ xem liệu sản phẩm của hãng thể hiện ra sao ở cấp độ chụp ảnh với bộ ba camera ở mặt sau. Xét cho cùng, đó sẽ là một trong những chiếc điện thoại tuyệt vời của năm. Xiaomi dự kiến sẽ ra mắt sản phẩm này trên toàn cầu tại MWC 2023, tuy nhiên thông tin giá bán của sản phẩm vẫn còn là một bí ẩn.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/quai-thu-xiaomi-13-pro-manh-me-ra-sao-1432071.ngnNguồn: https://nongthonviet.com.vn/quai-thu-xiaomi-13-pro-manh-me-ra-sao-1432071.ngn