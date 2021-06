Những trường hợp nên mua điều hòa thường thay vì Inverter

Thứ Hai, ngày 07/06/2021 08:00 AM (GMT+7)

Dòng điều hòa Inverter khá phổ biến trên thị trường hiện nay, vì vậy khi chọn mua điều hòa cho gia đình, nhiều người sẽ phân vân không biết nên chọn loại Inverter hay thường.

Trên thị trường hiện nay, không khó để tìm thấy những dòng điều hòa Inverter với đủ các thương hiệu khác nhau. Không thể phủ nhận những ưu điểm mà những chiếc điều hòa này mang lại cho người dùng như tiết kiệm chi phí điện năng, duy trì nhiệt độ ổn định, chạy êm và nhiều tính năng vượt trội khác so với các dòng điều hòa thường.

Điều hòa Inverter có nhiều ưu điểm, nhưng không phải lúc nào cũng là lựa chọn ưu tiên.

Mặc dù vậy, không phải những ưu điểm trên mà các dòng điều hòa thường kém cạnh và không hẳn là một quyết định tồi khi chọn mua. Dưới đây là những lý do người dùng nên chọn mua điều hòa thường.

Giá không quá cao

Rõ ràng chi phí mua điều hòa thường luôn rẻ hơn điều hòa inverter. Nếu không có nhu cầu sử dụng điều hòa cao và không muốn chi tiêu nhiều thì việc chọn mua điều hòa thường sẽ giúp tiết kiệm được một khoản kha khá chi phí ban đầu.

Tần suất sử dụng không nhiều

Nếu căn phòng người dùng định lắp ít sử dụng (như phòng ngủ cho khách, phòng họp), những căn phòng chỉ sử dụng khi có nhu cầu đột xuất thì điều hòa thường sẽ là một lựa chọn thông minh.

Nhu cầu hàng ngày ít

Điều hòa Inverter thường chỉ thể hiện hiệu quả tiết kiệm điện khi chúng được sử dụng trong thời gian dài liên tục (khoảng 6-8 tiếng trở lên). Vì vậy, ở những nơi người dùng chỉ sử dụng chúng trong thời gian ngắn trong ngày (chẳng hạn như nhà bếp), một chiếc điều hòa thường sẽ giúp tiết kiệm chi phí đầu tư.

Nhu cầu sử dụng hàng ngày ít khiến điều hòa thường là lựa chọn lý tưởng.

Tiết kiệm chi thay thế, vệ sinh và sửa chữa

Cấu tạo của điều hòa thường khá đơn giản, đặc biệt là dàn lạnh trong nhà. Và do không có nhiều thứ phức tạp bên trong nên khi xảy ra hư hỏng, sửa chữa hoặc thay thế linh kiện đối với điều hòa thường sẽ rẻ hơn so với dòng Inverter.

Thời gian quá tải lâu hơn

Do không sở hữu bộ điều khiển điều chỉnh công suất Inverter nên mặc định điều hòa thường sẽ chạy ở công suất cực đại (Hi Power) mỗi khi khởi động và chỉ dừng khi đủ lạnh (máy nén hay động cơ của máy điều hòa thường không bật liên tục như điều hòa Inverter) và các nhà sản xuất sẽ phải đảm bảo nó có thể chạy với công suất tối đa trong một thời gian mà không bị quá tải. Vì vậy điều hòa thường có thể chạy quá tải lâu hơn rất nhiều so với dòng Inverter.

Thích hợp cho việc di chuyển liên tục, môi trường khắc nghiệt

Nếu cần một chiếc điều hòa để sử dụng ở một nơi nào đó trong thời gian ngắn, và chuyển đi nơi khác như công trường hay phòng trọ thì điều hòa thường sẽ hữu ích hơn vì vừa tiết kiệm chi phí lại hạn chế rủi ro hư hỏng.

Nếu thường xuyên "di chuyển" điều hòa thì nên chọn loại thường.

Ngoài ra, trong môi trường bụi bẩn, ít được che chắn, một chiếc điều hòa không bao gồm nhiều bảng mạch điện tử phức tạp cũng sẽ giúp giảm thiểu khả năng phải bảo dưỡng, sửa chữa liên tục.

Nguồn: http://danviet.vn/nhung-truong-hop-nen-mua-dieu-hoa-thuong-thay-vi-inverter-502021767583560.htmNguồn: http://danviet.vn/nhung-truong-hop-nen-mua-dieu-hoa-thuong-thay-vi-inverter-502021767583560.htm