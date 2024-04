Những smartphone đáng tiền hơn iPhone 15

iPhone tiếp tục là một trong những sản phẩm "bán chạy" nhất của Apple. Vào năm 2023, iPhone 15 là chiếc iPhone có giá thấp nhất trong bộ tứ iPhone mới.

iPhone 15.

Tuy nhiên, người dùng hoàn toàn có nhiều lựa chọn thay thế khác, bao gồm một số mẫu iPhone rẻ hơn và một số điện thoại Android hấp dẫn.

Dưới đây là 5 chiếc điện thoại nên cân nhắc mua thay vì iPhone 15.

1. iPhone 14

Giá bán từ: 16,79 triệu đồng

iPhone 15 là dòng iPhone mới nhất của Apple, mang tới nhiều sự thay đổi đáng kể. Nếu người dùng không cần những tính năng mới nhất, iPhone 14 vẫn là một chiếc điện thoại tuyệt vời và iFan cũng có thể tiết kiệm một số tiền.

iPhone 14.

iPhone 14 có màn hình OLED Super Retina XDR 6,1 inch giống như iPhone 15, cùng tốc độ làm mới 60Hz. Tuy nhiên, sản phẩm vẫn còn "tai thỏ".

Điện thoại chạy chip A15 Bionic cũ hơn một chút nhưng cùng với iOS 17, đây vẫn là bộ xử lý rất nhanh và hiệu quả đối với hầu hết mọi người. Và với dung lượng bộ nhớ lên tới 512GB, iPhone 14 có thể xử lý mọi tác vụ và thoải mái lưu trữ dữ liệu.

iPhone 14 có hệ thống camera kép với camera chính 12 megapixel và camera góc siêu rộng 12MP. Mặc dù Apple đã trang bị cho iPhone 15 camera chính 48MP nhưng iPhone 14 vẫn chụp được những bức ảnh tuyệt vời. Sản phẩm cũng có chế độ Ban đêm và Chân dung, chế độ video Điện ảnh, v.v.

2. iPhone 15 Plus

Giá bán từ: 22,79 triệu đồng

Nếu muốn có màn hình lớn hơn, người dùng có thể xem xét iPhone 15 Plus. Chiếc iPhone này có các thông số kỹ thuật tương tự như iPhone 15, bao gồm tốc độ làm mới màn hình 60Hz, khu vực Dynamic Island, sạc USB-C, camera chính 48MP với ống kính góc siêu rộng 12MP và chip A16 Bionic.

iPhone 15 Plus.

Tuy nhiên, iPhone 15 Plus lớn hơn iPhone 15 với màn hình 6,7 inch thay vì màn hình 6,1 inch trên iPhone 15. Với màn hình lớn hơn, người dùng có thể xem nhiều nội dung hơn trên màn hình cùng một lúc, đặc biêt là xem phim.

Trong khi iPhone 15 chỉ có pin 3.349mAh, iPhone 15 Plus có pin 4.383mAh to hơn nhiều. Do đó, iPhone 15 Plus có thể sử dụng lâu hơn trong một lần sạc so với "người anh em" nhỏ hơn. Nếu thích sở hữu một chiếc smartphone pin"trâu", iPhone 15 Plus là một lựa chọn tốt hơn.

3. iPhone 15 Pro

Giá bán từ: 24,99 triệu đồng

Với iPhone 15 Pro, người dùng sẽ có cùng kích thước màn hình 6,1 inch nhỏ gọn như iPhone 15 nhưng có nhiều tính năng hơn.

Đầu tiên, iPhone 15 Pro có cụm camera ba ống kính với camera chính 48 MP, ống kính siêu rộng 12 MP và camera tele 12 MP. Đây là một cải tiến lớn so với hệ thống camera kép trên iPhone 15. Vì vậy, nếu thích chụp ảnh, iPhone 15 Pro là mẫu flagship đáng xem xét.

iPhone 15 Pro.

Chưa hết, iPhone 15 Pro có màn hình OLED Super Retina XDR với tốc độ làm mới 120Hz và công nghệ màn hình luôn bật. Tốc độ làm mới cao hơn đem lại hình ảnh động nhanh hơn và mượt mà hơn, tính năng màn hình luôn bật giúp xem nhanh thông báo trên màn hình khóa.

Apple cũng trang bị cho iPhone 15 Pro chip A17 Pro, cung cấp hiệu năng nhanh hơn và hiệu quả hơn. Cuối cùng là nút Hành động, thay thế công tắc im lặng/chuông cũ vẫn còn trên iPhone 15. Người dùng có thể tận dụng nút này để bật camera, bật đèn pin, ghi âm bản ghi nhớ giọng nói, dịch lời nói, v.v.

4. OnePlus 12

Giá bán từ: 15,39 triệu đồng

Một lựa chọn Android tuyệt vời là OnePlus 12. Đây là chiếc điện thoại cao cấp, có thể "đánh bại" iPhone 15 về mọi mặt với cùng mức giá.

Với OnePlus 12, người dùng sẽ có màn hình LTPO AMOLED 6,8 inch đẹp và lớn, hiển thị màu sắc rực rỡ và lộng lẫy, văn bản sắc nét và độ phân giải cực cao. Màn hình cũng có tốc độ làm mới lên tới 120Hz và độ sáng có thể đạt tới 4.500 nit.

OnePlus 12.

OnePlus 12 sử dụng chip Snapdragon 8 Gen 3 và có RAM lên tới 16GB. Do đó, chủ nhân của chúng sẽ có được sức mạnh và hiệu suất vượt trội, có thể thực hiện đa nhiệm, chuyển đổi giữa nhiều ứng dụng và thậm chí chơi game. Phần mềm OxygenOS 14 cũng khá trực quan và dễ sử dụng.

Hệ thống camera ba ống kính của OnePlus 12 cũng rất ấn tượng với camera chính 50MP, ống kính tiềm vọng 64MP với khả năng zoom quang 3x và camera siêu rộng 48MP. OnePlus cũng hợp tác với Hasselblad để tinh chỉnh màu sắc, mang lại cấu hình màu tổng thể tốt hơn trong hình ảnh, cải thiện độ cân bằng trắng và độ phơi sáng.

Cuối cùng, OnePlus 12 còn có viên pin "khổng lồ" 5.400mAh bên trong, có thể cung cấp thời lượng lên tới hai ngày. Thêm nữa, sản phẩm còn có tốc độ sạc có dây lên tới 100W, sạc không dây 50W và sạc không dây ngược 10W, rút ngắn thời gian sạc xuống đáng kể.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]