Những smartphone đáng chú ý nhất ra mắt trong tháng này

Chủ Nhật, ngày 05/09/2021 10:04 AM (GMT+7)

Một số sản phẩm ra mắt trong tháng này đến từ các công ty lớn như Apple, Google và nhiều tên tuổi nữa.

iPhone 13

Không ngạc nhiên khi iPhone 13 nhận được sự quan tâm nhất từ cộng đồng. Mặc dù ngày ra mắt chính xác của snar phẩm chưa được xác nhận nhưng nếu các tin đồn chính xác, Apple sẽ bắt đầu gửi thư mời báo chí vào ngày 7/9 trước khi giới thiệu iPhone 13 vào ngày 14/9.

Dòng sản phẩm này sẽ bao gồm bốn thành viên iPhone 13, 13 mini, 13 Pro và 13 Pro max. Những chiếc điện thoại này sẽ có cải tiến về camera so với tiền nhiệm của chúng, các mẫu Pro sẽ có thêm màn hình tốc độ làm mới 120 Hz và tấm nền LTPO. Có nhiều tin đồn cho biết điện thoại có thể đi kèm với tính năng hỗ trợ màn hình luôn bật (Always On).

Bên cạnh đó, Apple sẽ trang bị cho loạt iPhone 13 chip A15 Bionic mới nhất, kết hợp RAM 6 GB đối với các bản Pro và RAM 4 GB đối với bản tiêu chuẩn và mini. Điện thoại cũng hỗ trợ Wi-Fi 6E và hỗ trợ tính năng sạc nhanh được nâng cấp.

Google Pixel 6

Mặc dù Pixel 6 đã được Google giới thiệu sơ lược trước đây nhưng thời điểm phát hành chính thức cũng như các chi tiết kỹ thuật đầy đủ của chúng vẫn chưa được tiết lộ. Có tin đồn rằng điện thoại sẽ ra mắt chính thức trong tháng này trên thị trường toàn cầu.

Loạt Pixel 6 sẽ bao gồm các thành viên Pixel 6 và Pixel 6 Pro. Phiên bản Pro có màn hình 6,7 inch độ phân giải QHD+ cùng tốc độ làm mới cao 120 Hz, trong khi mẫu tiêu chuẩn sẽ có màn hình 6,4 inch độ phân giải FHD+ cùng tốc độ làm mới 90 Hz.

Sản phẩm tiêu chuẩn có hệ thống camera kép, trong khi phiên bản Pro có thiết lập ba camera ở phía sau. Điểm nhấn là điện thoại đi kèm chip Google Tensor - một phần trong công cuộc cải tổ rất lớn với smartphone của Google. Sự thay đổi về phần cứng đáng chú ý nhất chính là dải camera màu đen ở phần trên của thân máy, chạy theo bề mặt ngang phía sau điện thoại.

Dòng Vivo X70

Thành viên thế hệ tiếp theo của dòng smartphone X-series phổ biến của Vivo sẽ được ra mắt vào ngày 10/9 tại Trung Quốc và các thị trường toàn cầu. Chúng dự kiến bao gồm các thành viên Vivo X70, X70 Pro và X70 Pro+.

Tất cả các thành viên dòng Vivo X70 đã xuất hiện trên internet dưới dạng kết xuất, video quảng cáo xem trước và thậm chí là trực tiếp. Theo chứng nhận của TENAA, Vivo X70 sẽ có màn hình AMOLED 6,58 inch với độ phân giải FHD+. Một số điện thoại trong dòng như V2132A và V2133A đã được giới thiệu trước đó và trong số này, chiếc V2132A dự kiến ​​sẽ đi kèm với chip Exynos 1080, còn V2133A sẽ đi kèm chip Dimensity 1200.

Mẫu sản phẩm thứ ba có số model V2134A cũng đã được ghi nhận trên TENAA mới đây cho thấy nó đi kèm chip Exynos 1080. Tuy nhiên, phiên bản toàn cầu có thể đi kèm với Dimensity 1200.

Dòng Xiaomi 11T

Xiaomi dự kiến sẽ ra mắt các mẫu smartphone Xiaomi 11T và Xiaomi 11T Pro vào ngày 15/9 tại Trung Quốc. Gần đây, hình ảnh kết xuất đồ họa rò rỉ của điện thoại đã giới thiệu thiết kế trên chúng, nơi Xiaomi 11T và Xiaomi 11T Pro sẽ có thiết kế tương tự nhau với màn hình đục lỗ và mô-đun camera độc đáo.

Xiaomi 11T dự kiến ​​sẽ có ba camera sau 64 MP + 64 MP + 64 MP, trong khi Xiaomi 11T Pro sẽ có hệ thống ba camera 108 MP + 64 MP + 64 MP. Các mẫu điện thoại này đi kèm màn hình tốc độ làm mới cao 120 Hz với viền mỏng hơn. Chúng cũng tích hợp chip Snapdragon 888, kết hợp RAM 8 GB và bộ nhớ trong lên đến 256 GB. Và cuối cùng là tính năng sạc nhanh 120W sẽ đến với cả hai điện thoại.

Nokia G50 5G

HMD Global cũng dự kiến ​​sẽ ra mắt chiếc smartphone Nokia G50 5G tại một số thị trường nhất định trong tháng này. Thiết bị này đã xuất hiện trên Geekbench cũng như chứng nhận TENAA càng cho thấy thời điểm ra mắt của chúng sắp đến gần.

Theo thông tin rò rỉ, smartphone này sẽ đi kèm màn hình 6,82 inch nhưng chỉ hỗ trợ độ phân giải HD+. Bên trong máy tích hợp chip Snapdragon 480 hỗ trợ 5G, kết hợp RAM 2/4/6/8 GB, bộ nhớ trong 64/128/256 GB và pin 4.850 mAh hỗ trợ một số loại công nghệ sạc nhanh. Ở mặt sau máy có thiết lập bốn camera với cảm biến chính 48 MP, trong khi ở mặt trước là camera selfie 8 MP.

