Những sản phẩm biểu tượng của Apple cần thay thế

Một số thiết bị không còn có sẵn, ví dụ bộ định tuyến AirPort, trong khi một số sản phẩm vẫn được bán ra thị trường.

Hãy cùng điểm qua một số sản phẩm mang tính biểu tượng của Apple trong suốt những năm qua, trong đó có một số rất được đánh giá cao, trong khi một số khác cho thấy những sai lầm mà Apple vẫn chưa giải quyết.

Magic Mouse

Apple gần đây đã tung phiên bản mới của Magic Mouse. Bản làm mới này không giải quyết được thiết kế sạc dưới đáy vô lý của Apple cho Magic Mouse vì điều này ngăn không cho chuột sử dụng trong khi sạc.

Mặc dù chỉ mất khoảng 15 phút sạc để có được hàng giờ sử dụng, nhưng điều đó không bào chữa cho lựa chọn thiết kế kém cỏi này. Người dùng chờ Apple thiết kế lại Magic Mouse với hệ thống sạc cải tiến đã quá lâu.

Cáp Lightning

Cáp Lightning là một thành phần mà Apple cần thay thế. Tìm kiếm nhanh trên Google sẽ cho thấy nhiều lời phàn nàn của người tiêu dùng liên quan đến cáp nguồn màu trắng đơn giản này. Nó không chỉ chậm chạp trong việc chuyển dữ liệu mà còn quá dễ bị hỏng. Điều này càng đúng hơn nếu cáp được xử lý bởi người bất cẩn hoặc trẻ em.

Apple có vẻ như nắm được điều bất thường này khi gần đây công ty đã bắt đầu đóng gói các loại cáp cải tiến, nhưng chỉ trong một số sản phẩm nhất định. Điều này bao gồm cáp bọc nylon trên iMac 24 inch, hay cáp thậm chí còn đẹp hơn với dây dày hơn và chắc hơn cho Mac Pro.

Đó đều là những phụ kiện tốt, tuy nhiên điều người dùng quan tâm là Apple cần giải quyết vấn đề cáp trên các sản phẩm phổ biến nhất của họ, chẳng hạn như iPhone và AirPods. Đó là những loại cáp đang được dùng hàng ngày và cần được thay thế thường xuyên nhất.

iPod Touch

Apple đã không tung phiên bản iPod Touch mới kể từ năm 2019. Tại thời điểm đó, Apple đã không đặt những công nghệ mới nhất và tuyệt vời của mình cho thiết bị mà dừng lại ở chip A10 Fusion cũ và trang bị camera 8 MP.

Thành thật mà nói, iPod Touch ngày nay không còn phổ biến, vì vậy không rõ bao lâu nữa Apple mới cập nhật iPod Touch mới, chỉ biết rằng nó đã quá cũ nên cần phải làm mới. Cũng cần lưu ý rằng, iPod Touch dự kiến sẽ ngừng nhận phiên bản iOS mới ngay sau mùa thu năm nay. Mặc dù Apple đã làm tốt nhất trong việc hỗ trợ chip di động trong nhiều năm, nhưng cuối cùng họ không thể giữ các chip cũ được hỗ trợ vô thời hạn.

Với giá 199 USD (4,56 triệu đồng) cho mẫu iPod cơ bản có 32 GB bộ nhớ trong, trong khi iPhone SE có giá chỉ hơn 400 USD (9,16 triệu đồng) và đi kèm bộ nhớ trong 64 GB, chip A15 Bionic mới nhất, camera 12 MP và một số cải tiến khác trở thành lựa chọn tốt hơn nhiều.

Bộ định tuyến Wi-Fi

Apple đã bán bộ định tuyến không dây AirPort trong gần 20 năm, bắt đầu từ năm 1999 và không dừng lại cho đến năm 2018. Khi phần lớn thị trường chuyển sang các giải pháp dạng lưới, Apple đã rút lui và nhường thị phần cho bên thứ ba.

Bộ định tuyến của Apple được yêu thích vì tính dễ cài đặt và tích hợp chặt chẽ với các sản phẩm và dịch vụ của nó. Người dùng có thể truy cập từ máy Mac khi ở xa nhà mà không cần phần mềm bổ sung, có thể sao lưu vào mạng Time Capsule chỉ với một cú nhấp chuột, và chúng hoạt động rất hiệu quả.

Hiện tại, chỉ có hai bộ định tuyến hỗ trợ HomeKit trên thị trường nhưng không phải do Apple sản xuất. Một bộ định tuyến mang nhãn hiệu Apple hoạt động nguyên bản với HomeKit sẽ được hoan nghênh.

Có lẽ sẽ là một bước dài để Apple tạo ra một danh mục sản phẩm mới khi hãng đang rất bận rộn với các dòng sản phẩm khác của mình. Tuy nhiên, điều đó sẽ không ngăn cản chúng tôi hy vọng.

Apple Watch Series 3

Vẫn chưa rõ lý do Apple đang bán Watch Series 3 khi mà nó đang kém Watch SE cả về chi phí lẫn ưu thế. Mẫu smartwatch này đã ra mắt vào năm 2017, tức đã 5 năm. Sản phẩm đi kèm chip S3 SiP của Apple và cực kỳ lỗi thời so với S7 SiP trên Watch Series 7. Mặc dù tốc độ Watch Series 7 không tăng tốc quá nhiều so với tiền nhiệm, nhưng so với Watch Series 3 là rất đáng kể.

Người dùng đã phàn nàn về sự chậm chạp của watchOS 8 trên Series 3. Các tính năng mới mà watchOS 9 sẽ giới thiệu vào cuối năm nay sẽ chỉ khiến nó trở nên tồi tệ hơn.

