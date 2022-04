Những nâng cấp “đáng đồng tiền bát gạo” trên Galaxy S22 so với các thế hệ trước

Năm nay, thế hệ Galaxy S22 có thiết kế mới và được cải tiến cụm camera, vậy chúng có đáng để người dùng nâng cấp từ thế hệ Galaxy S trước đó?

Mỗi năm, Samsung đều làm mới dòng Galaxy S của mình. Và các fan hâm mộ luôn đánh giá xem chúng có những nâng cấp gì so với phiên bản “tiền nhiệm”. Cùng đi vào so sánh chi tiết thế hệ Galaxy S22 mới cùng các mẫu Galaxy S trước đó.

Galaxy S22 và Galaxy S21

Sự khác biệt lớn nhất giữa Galaxy S22 và Galaxy S21 là ở camera. Samsung đã nâng cấp Galaxy S22 và Galaxy S22+ với cảm biến 50 megapixel và khả năng chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng tốt hơn. Mặc dù camera mới là một bước tiến đáng chú ý so với cảm biến 12 megapixel của Galaxy S21 nhưng vẫn chưa đủ mạnh mẽ để nâng cấp.

Mặt khác, cả Galaxy S22 và Galaxy S22+ đều có pin nhỏ hơn Galaxy S21 và Galaxy S21+. Điện thoại mới của Samsung cũng có màn hình nhỏ hơn một chút so với người tiền nhiệm. Galaxy S22 có màn hình 6,1 inch – nhỏ hơn so với màn hình 6,2 inch của Galaxy S21, trong khi Galaxy S22+ chỉ có màn hình 6,6 inch thay vì màn hình 6,7 inch của Galaxy S21+. Bù lại, Galaxy S22 và Galaxy S22+ cũng có thiết kế mới với khung kim loại và mặt kính trông thanh lịch hơn so với giao diện của Galaxy S21.

Thêm nữa, dòng Galaxy S22 chạy trên bộ vi xử lý Snapdragon 8 Gen 1 - mới hơn Galaxy S21 dù hiệu suất không có thay đổi lớn. Chưa hết, chiếc Galaxy S22+ có sạc nhanh 45 watt trong khi dòng Galaxy S21 chỉ hỗ trợ sạc nhanh 25 watt.

Kết luận: Nếu đang có Galaxy S21, người dùng chưa cần phải nâng cấp.

Galaxy S22 và Galaxy S20

Galaxy S20 có nhiều điểm chung với Galaxy S21, do đó người dùng chưa cần nâng cấp lên Galaxy S22. Một lần nữa, những lợi ích lớn nhất khi nâng cấp là camera chính 50 megapixel được cải tiến, thiết kế đẹp và bộ xử lý mới hơn.

Camera của Galaxy S20 rất giống với Galaxy S21. Cả hai điện thoại đều có camera chính 12 megapixel, camera siêu rộng 12 megapixel và ống kính tele 64 megapixel.

Giống như Galaxy S21, cặp Galaxy S20 và Galaxy S20+ có màn hình lớn hơn một chút so với Galaxy S22 và Galaxy S22+. Nhưng quan trọng hơn, dòng Galaxy S20 có khe cắm thẻ nhớ microSD hỗ trợ mở rộng lên đến 1TB (Galaxy S22 không có). Thêm vào đó, Galaxy S22 cũng có pin nhỏ hơn Galaxy S20 (các mẫu Galaxy S+ có cùng dung lượng pin).

Galaxy S22 và Galaxy S10

Galaxy S10 đã hơn 3 năm tuổi, vẫn có các tính năng hiện đại nhưng đã đến lúc phải nâng cấp. Lý do là Galaxy S10 và Galaxy S10+ không hỗ trợ 5G. Và những điện thoại này có thể không nhận được các tính năng phần mềm mới trong tương lai gần.

Sau 3 năm, khoảng cách giữa Galaxy S10 và Galaxy S22 khá lớn. Ngoài việc chạy trên bộ vi xử lý hiện đã có tuổi đời khoảng 3 năm, Galaxy S10 và Galaxy S10+ còn thiếu các cải tiến về camera của Galaxy S22. Ống kính chính của Galaxy S10 chỉ có cảm biến 12 megapixel, kém xa so với 50 megapixel của Galaxy S22, chỉ hỗ trợ zoom 10x kỹ thuật số và zoom quang học 2x. Mặt khác, Galaxy S22 có zoom kỹ thuật số 30x và zoom quang 3x.

Galaxy S22 và Galaxy S10 đều có màn hình 6,1 inch, nhưng kích thước của Galaxy S22 nhỏ hơn vì có viền mỏng hơn. Nâng cấp lên Galaxy S22+ từ Galaxy S10+ sẽ giúp người dùng có màn hình 6,6 inch lớn hơn so với màn hình 6,4 inch với kích cỡ tổng thể tương đương.

Cặp Galaxy S10 cũng có pin nhỏ hơn Galaxy S22 và Galaxy S22+ nhưng lại hỗ trợ mở rộng bộ nhớ qua thẻ micro SD (tối đa 512GB) và có giắc cắm tai nghe.

Galaxy S22 và Galaxy S9

Chủ sở hữu Galaxy S9 sẽ có rất nhiều thứ nếu nâng cấp lên Galaxy S22. Chiếc điện thoại bốn năm tuổi này thiếu các tính năng hiện đại như camera đa điểm, 5G và máy quét dấu vân tay trong màn hình. Nhưng cũng như trường hợp của Galaxy S10, một trong những lý do lớn nhất để nâng cấp là đảm bảo điện thoại tiếp tục nhận được cập nhật Android trong nhiều năm tới.

Một trong những điểm khác biệt đầu tiên khi nâng cấp từ Galaxy S9 lên Galaxy S22 là màn hình lớn hơn. Galaxy S9 chỉ có màn hình 5,8 inch trong khi Galaxy S22 có màn hình 6,1 inch. Galaxy S9+ cũng tương tự, có màn hình 6,2 inch – nhỏ hơn khá nhiều so với màn hình 6,6 inch của Galaxy S22+. Cả hai điện thoại cũ của Samsung đều không hỗ trợ tốc độ làm mới cao.

Samsung cũng đã đạt được rất nhiều tiến bộ trong công nghệ nhiếp ảnh của mình trong 4 năm qua. Galaxy S9 tiêu chuẩn chỉ có một camera 12 megapixel/ Galaxy S9+ chỉ có 2 camera 12 megapixel. Mặt khác, Galaxy S22 và Galaxy S22+ đều có ba ống kính để chụp ảnh góc rộng, phóng to và góc siêu rộng. Galaxy S9 chỉ có thể zoom 8x kỹ thuật số trong khi Galaxy S22 có thể zoom 3x quang học và zoom 30x kỹ thuật số.

Các đặc quyền khác mà bạn sẽ nhận được với Galaxy S22 bao gồm gấp đôi bộ nhớ tiêu chuẩn, máy quét vân tay trong màn hình thay vì cảm biến ở mặt lưng của Galaxy S9 và bộ xử lý mới hơn và nhanh hơn nhiều. Vì chính sách cập nhật phần mềm ba năm của Samsung không áp dụng cho Galaxy S9 nên người dùng sẽ bỏ lỡ các tính năng mới nhất của Android.

Kết luận: Nếu đang có Galaxy S9, đã đến lúc người dùng nên nâng cấp lên Galaxy S22.

Nguồn: http://danviet.vn/nhung-nang-cap-dang-dong-tien-bat-gao-tren-galaxy-s22-so-voi-cac-the-he-truoc-50202244132915364.htm