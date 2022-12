Những lý do không chờ đợi iPhone 15

Không muốn chờ đợi một năm

Chờ đợi iPhone 15 có thể không phải là một ý tưởng tuyệt vời khi ngày phát hành sản phẩm này vẫn còn khoảng một năm nữa, và điều đó có thể quá xa cho nhiều người. Không bất ngờ khi Apple sẽ phát hành các mẫu iPhone 15 trong cùng khoảng thời gian mà hãng luôn sử dụng, đó là giới thiệu iPhone 15 vào tháng 9/2023.

Nhân viên tại một Apple Store ở Vương quốc Anh đã được thông báo rằng họ không thể nghỉ phép từ ngày 15/9/2023 đên 7/10/2023, và điều này gợi ý về ngày phát hành iPhone 15 tiềm năng.

Nếu không thể đợi đến tháng 9/2023, người dùng sẽ muốn bắt đầu nghĩ đến việc mua/chờ một chiếc smartphone khác. Nếu mua một điện thoại mới vào năm 2022, người dùng hoàn toàn có thể bán nó nâng cấp lên iPhone 15 vào năm sau.

Không có cảm biến vân tay dưới màn hình

Tin đồn này đã được đưa ra nhiều lần trước đây, nhưng có vẻ như Touch ID dưới màn hình (hoặc Face ID dưới màn hình), có thể xuất hiện trên iPhone.

Ban đầu, nhà phân tích Ming-chi Kuo cho biết dòng iPhone 14 có thể trang bị công nghệ cảm biến vân tay dưới màn hình, cho phép người dùng mở khóa điện thoại bằng một ngón tay ở bất kỳ đâu trên màn hình. Sau đó ông đã quay lại vấn đề này và cho biết tính năng này đã được đẩy sang năm 2023.

Gần đây hơn, ông Kuo nói rằng các báo cáo mới cho thấy iPhone mới vào năm 2023 và 2024 có thể không sử dụng Touch ID dưới màn hình. Đồng thời, ông cũng nghĩ rằng iPhone toàn màn hình thực sự sẽ xuất hiện vào năm 2024. Những chiếc iPhone cao cấp vào năm 2024 sẽ sử dụng camera trước dưới màn hình cùng với Face ID dưới màn hình.

Trong khi đó, nhà phân tích Ross Young cũng nghĩ rằng dòng iPhone 14 có thể có cảm biến sinh trắc học dưới màn hình, nhưng tính năng này đã được dời sang iPhone 15 hoặc 16.

Một báo cáo gần đây từ The Elec cho biết công nghệ này sẽ có mặt trên các mẫu iPhone 15 cao cấp vào năm 2023, nhưng điều này đã được phản đối bởi Young, người nói rằng công nghệ này rất có thể xuất hiện trên iPhone 16 vào năm 2024. Còn Mark Gurman từ Bloomberg thì cho biết Apple cuối cùng sẽ nhúng hoàn toàn Face ID và camera mặt trước vào màn hình, nhưng động thái này phải mất ít nhất 3-4 năm nữa.

Không có iPhone 15 Fold

Apple có thể đang phát triển một iPhone gập lại, nhưng có vẻ nó sẽ không ra mắt cho đến năm 2024 hoặc thậm chí là 2025. Điều này xảy ra bất chấp Apple đã có bằng sáng chế gợi ý về một chiếc iPhone gập, nhưng điều này không xác nhận bất cứ điều gì.

Chuyên gia rò rỉ Jon Prosser nói rằng Apple đang phát triển iPhone gập, nhưng nó thực sự không thể gập lại khi nguyên mẫu hiện tại được cho là có hai bảng điều khiển riêng biệt trên một bản lề. Ông cho biết model hiện tại có các cạnh tròn và thép không gỉ như iPhone 11, cùng thiết kế không có notch. Tuy nhiên, Prosser tin khả năng xuất hiện của thiết bị sẽ còn lâu.

Một báo cáo khác từ Bloomberg nói rằng trong khi Apple đã phát triển nguyên mẫu màn hình gập để thử nghiệm nội bộ thì công ty chưa củng cố kế hoạch thực sự tung ra một chiếc iPhone gập. Nói cách khác, việc ra mắt là một chặng đường dài.

Còn với Kuo, ban đầu ông tin Apple có thể ra mắt một chiếc iPhone gập với màn hình 7,5-8 inch vào năm 2023. Thiết bị này dường như vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu phát triển. Ông Kuo tin Apple đang phát triển mẫu iPhone với màn hình OLED dẻo 8 inch QHD+ vào năm 2023, đồng thời cho biết Apple sẽ xuất xưởng 15-20 triệu chiếc iPhone gập vào năm 2023. Nhưng trong ghi chú từ tháng 9/2021, Kuo cho biết iPhone gập đã bị đẩy lùi sang tận năm 2024 và thậm chí điều này có thể không xảy ra. Và tweet mới nhất, Kuo tin Apple có thể ra mắt sản phẩm gập đầu tiên sớm nhất vào năm 2025, đó có thể là một chiếc iPad gập hoặc một sản phẩm lai giữa iPad và iPhone.

Tìm thấy sản phẩm ưa thích

Nếu tìm thấy một chiếc điện thoại mình thực sự thích từ nay đến mùa thu năm 2023, đừng để những tin đồn về iPhone 15 cản trở bản thân. Người dùng không cần phải đợi Apple ra mắt iPhone mới khi mà hiện tại nhiều ưu đãi đối với các mẫu iPhone cũ hơn như iPhone 12 hay 13 đều khá hấp dẫn, đặc biệt trong bối cảnh iPhone 14 Pro và 14 Pro Max đang thiếu hụt trầm trọng.

Dĩ nhiên, một số nhà bán lẻ cũng bắt đầu cung cấp các ưu đãi hấp dẫn cho iPhone 14 tiêu chuẩn trong những tháng tới khi nguồn cung phục hồi. Hoặc thậm chí các mẫu iPhone 11 hay iPhone SE 2 hoặc SE 3 cũng khá hấp dẫn người dùng. Ngoài ra, một số thiết bị dòng Galaxy S22 hay S21 từ Samsung cũng khá hấp dẫn.

Đừng hy vọng bản kế nhiệm iPhone 14 Pro Max rẻ hơn

Mặc dù giá của iPhone 15 và 15 Plus có thể không thay đổi nhiều, phiên bản cao cấp iPhone 15 Ultra có thể sẽ đắt hơn vào năm sau. Điều này được gợi ý bởi nguồn rò rỉ LeaksApplePro mới đây khi cho rằng iPhone 15 Ultra sẽ có chi phí sản xuất cao hơn đáng kể so với iPhone 14 Pro Max. Nếu điều này chính xác, các mẫu iPhone 15 cao cấp nhất có thể có giá cao hơn so với mẫu tiền nhiệm hiện tại, khoảng từ 1.299 USD (30,6 triệu đồng).

Nếu đã đặt mục tiêu vào chiếc iPhone cao cấp nhất nhưng không muốn chi hơn 1.099 USD (25,9 triệu đồng) như iPhone 14 Pro Max, người dùng có thể cân nhắc từ bỏ chờ đợi iPhone 15 Ultra.

