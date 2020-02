Mua iPhone mới 99% giá dưới 16 triệu đồng: Chọn XS Max hay iPhone 11?

Thứ Ba, ngày 18/02/2020 06:00 AM (GMT+7)

Những chiếc iPhone mới 99% được kiểm tra nghiêm ngặt trước khi tung ra thị trường với mức giá hấp dẫn hơn nhiều.

Giữa iPhone XS Max ra mắt năm 2018 và iPhone 11 mới ra mắt năm 2019, nhiều người có thể đang phân vân giữa việc chọn sản phẩm nào khi mức giá điện thoại mới 99% (hay likenew) của chúng đều gần như tương đương. Theo khảo sát của phóng viên, giá cho iPhone XS Max mới 99% hiện tại rơi vào khoảng 15,99 triệu đồng, còn iPhone 11 là 15,65 triệu đồng. Trong khi iPhone 11 mới hơn thì iPhone XS Max lại ấn tượng với màn hình lớn và thiết kế cao cấp. Nội dung bài viết sau hy vọng sẽ giúp bạn trả lời những câu hỏi liên quan đến việc chọn mua giữa chúng.

Cả hai điện thoại đều có camera kép nhưng cách thiết lập hơi khác nhau, với iPhone 11 có ống kính phụ là siêu rộng, còn iPhone XS Max có ống kính phụ là tele. Nhìn chung, iPhone 11 cung cấp thời lượng lâu hơn, máy ảnh trước tốt hơn và chip xử lý được nâng cấp. Còn iPhone XS Max có màn hình OLED 6,5 inch lớn và tốt hơn (iPhone 11 có màn hình LCD 6,1 inch), viền nhỏ hơn cùng thiết kế mỏng hơn (dày 7,7 mm so với 8,3 mm của iPhone 11).

Nhưng đó chỉ là cái nhìn sơ lược qua hai chiếc iPhone nói trên. Để có cái nhìn rõ ràng hơn giữa chúng và đưa ra quyết định cuối cùng, người dùng cần nhìn qua những điểm khác biệt chính của chúng.

Đâu là ưu tiên nếu nâng cấp từ iPhone cũ

iPhone 11 là chiếc iPhone có giá phải chăng nhất mà Apple từng tung ra trong 2 năm qua nhưng vẫn đi kèm các thông số kỹ thuật gần tương tự các mẫu iPhone 11 Pro và 11 Pro Max đắt tiền hơn. Cảm biến máy ảnh cũng cải thiện so với các sản phẩm trước đó.

Trong khi đó, lợi thế ở iPhone XS Max là mang đến màn hình lớn và tốt hơn, viền nhỏ hơn cùng camera tele. Đó đều là những lợi ích đáng kể, nhưng chưa thực sự đáng giá, đặc biệt khi iPhone 11 có thời lượng pin và camera tốt hơn nhiều.

iPhone XS Max lớn hơn, cao cấp hơn

Một trong những khác biệt lớn nhất giữa hai thiết bị chính là kích thước. iPhone XS Max có kích thước lớn hơn cho cảm giác rộng rãi hơn để người dùng có thể thưởng thức các nội dung trên màn hình. Bên cạnh đó, phần viền của iPhone XS Max mỏng hơn và trông đẹp hơn nhiều.

Nói về màn hình, màn hình OLED 6,5 inch của iPhone XS Max cung cấp màu sắc phong phú hơn nhiều so với màn hình LCD của iPhone 11, tuy không tệ nhưng không thể nào so sánh về độ tương phản so với màn hình iPhone XS Max.

Dựa vào yếu tố này, nếu thực sự quan tâm đến chất lượng màn hình, iPhone XS Max sẽ là lựa chọn khó có thể bỏ qua. Bạn không nên tiết kiệm vài triệu đồng mà hy sinh đi điểm quan trọng nhất trên iPhone. Đó là chưa kể Apple đã đưa Dark Mode vào iOS mới nhất, giúp bạn tận dụng được rất nhiều lợi ích từ màn hình OLED để tối ưu hóa dung lượng pin trên máy.

iPhone 11 có thời lượng pin tốt hơn

Nếu không tính đến Dark Mode, iPhone 11 được ghi nhận cung cấp thời lượng pin nhỉnh hơn iPhone XS Max dù con số không quá nhiều. Hầu hết mọi người chỉ cần một điện thoại có thể kéo dài trong 1 ngày làm việc, và iPhone XS Max hoàn toàn phù hợp. Lợi thế pin trên iPhone 11 là điểm nhấn, nhưng có lẽ không hoàn toàn cần thiết cho hầu hết mọi người.

Máy ảnh: Chọn tele hay góc rộng?

Camera của iPhone XS Max rất tuyệt, nhưng nó thiếu một vài tính năng có thể cải thiện đáng kể khả năng nhiếp ảnh khi so với iPhone 11. Nhưng xét cho cùng, nếu đã chọn iPhone 11 chỉ vì ưu tiên nhiếp ảnh thì bạn nên bổ sung thêm một phần tiền để mua những chiếc iPhone 11 Pro hoặc 11 Pro Max cao cấp hơn.

Bản thân iPhone 11 và XS Max đều có camera kép, bao gồm ống kính góc rộng 12 MP. Sự khác biệt ở ống kính phụ khi XS Max có camera 12 MP với ống kính tele 2x, còn iPhone 11 có camera 12 MP với ống kính góc siêu rộng 120 độ.

Một ống kính siêu rộng là tốt nhất để chụp những bức ảnh cực rộng mà không bị biến dạng. Trong khi đó ống kính tele thích hợp hơn cho ảnh chân dung hoặc ảnh phong cảnh với một đối tượng bị cô lập. Đối với người đam mê nhiếp ảnh, ống kính siêu rộng có lẽ là tính năng có giá trị hơn.

Lưu ý rằng iPhone 11 nếu cập nhật lên iOS 13.2 sẽ được hỗ trợ tính năng Deep Fusion sử dụng máy học để cải thiện độ chi tiết bức ảnh. Vì tính năng này dựa vào chip A13 Bionic để hoạt động nên chỉ iPhone 11 mới có thể tận dụng nó, còn iPhone XS Max thì không.

iPhone 11 có chip cao cấp hơn

iPhone 11 được trang bị chip A13 Bionic mới nhất từ Apple và được quảng cáo là chip smartphone nhanh nhất hiện nay. Những đánh giá ban đầu cho thấy iPhone 11 mạnh hơn iPhone XS Max sử dụng chip A12 Bionic cũ hơn, nhưng độ chênh lệch không quá rõ ràng.

Nếu là người hâm mộ các trò chơi di động đòi hỏi sức mạnh xử lý, người dùng có thể nhận thấy một chút khác biệt về hiệu suất giữa hai thiết bị. Nhưng nếu chủ yếu sử dụng smartphone chỉ để nhắn tin và duyệt mạng xã hội, người dùng không cần phải trả thêm vài triệu đồng chỉ vì A13 Bionic mạnh hơn.

Dẫu vậy, chip A13 Bionic cũng góp phần vào những nhiệm vụ khác trên smartphone, như giúp người dùng chỉnh sửa video dễ dàng hơn, trải nghiệm tốt hơn với các tính năng đòi hỏi khắt khe sức mạnh xử lý như Face ID, Animoji hay máy ảnh thông minh hơn.

Vậy đâu là lựa chọn

Tuy là thành viên rẻ nhất trong loạt iPhone 2019 nhưng iPhone 11 không phải là một sản phẩm tồi bởi nó mang lại hầu hết các thông số kỹ thuật tương tự như các mẫu iPhone 11 Pro và 11 Pro Max. Nhưng sự thật vẫn là iPhone XS Max mang lại cảm giác cao cấp rõ rệt. Giống như iPhone XR, iPhone 11 chỉ là một mẫu giá rẻ với máy ảnh cao cấp, màn hình độ phân giải kém hơn và viền dày hơn.

Nếu là người đam mê nhiếp ảnh mà máy ảnh của iPhone XS Max không đáp ứng mong đợi, người dùng hoàn toàn có thể chọn iPhone 11 mà vẫn có thể tiết kiệm được một khoản tiền.

Chọn XS Max hay iPhone 11? Mua iPhone mới 99% giá dưới 16 triệu đồng: Chọn XS Max hay iPhone 11? iPhone 11 iPhone XS Max Bình chọn Xem kết quả

Nguồn: http://danviet.vn/dien-thoai/mua-iphone-moi-99-gia-duoi-16-trieu-dong-chon-xs-max-hay-iphone-11-...Nguồn: http://danviet.vn/dien-thoai/mua-iphone-moi-99-gia-duoi-16-trieu-dong-chon-xs-max-hay-iphone-11-1059577.html