Nên chọn ai giữa Galaxy S20, Galaxy Z Flip và iPhone 11 Pro?

Thứ Tư, ngày 12/02/2020 19:00 PM (GMT+7)

Hai mẫu smartphone mới ra mắt của Samsung liệu có phải là đối thủ đáng gờm cho iPhone 11 Pro?

Rạng sáng 12/2 theo giờ Việt Nam, Samsung đã ra mắt ba mẫu smartphone mới thuộc dòng Galaxy S20 và một điện thoại gập lại Galaxy Z Flip để tạo ra sự khác biệt so với các sản phẩm từ đối thủ Apple.

Nhưng làm thế nào để các thiết bị mới này có thể cạnh tranh với đối thủ chính của chúng là iPhone 11 Pro. Dưới đây là cách các tính năng của Galaxy S20 và Galaxy Z Flip khi so kè với iPhone 11 Pro.

Galaxy S20 và iPhone 11 Pro

Galaxy S20 không đi kèm với vô số tính năng thiết kế mới, vì vậy điểm nhấn của nó so với iPhone 11 Pro bị hạn chế hơn trong năm nay. Sự khác biệt chính của Galaxy S20 so với đối thủ là màn hình sát viền ở mặt trước, nằm ở hai bên và có chữ “O” ở phía trên thay vì thiết kế notch của iPhone 11 Pro. Tuy nhiên, điều này không khác gì nhiều so với năm ngoái.

Có một số tính năng phần cứng khiến người dùng tạm dừng mua iPhone 11 Pro để hướng đến Galaxy S20 chính là khả năng 5G. Tất cả dòng Galaxy S20 đều đi kèm với tùy chọn nâng cấp lên công nghệ mạng không dây mới nhanh hơn, vốn không tồn tại trên thế hệ iPhone hiện tại của Apple.

Và cuối cùng, có một số thay đổi với camera trong phiên bản Galaxy S20 Ultra nhằm cung cấp lợi thế so với iPhone, đặc biệt là tính năng quay video 8K cung cấp nhiều pixel hơn so với quay video 4K trên iPhone 11 Pro, và zoom 100x nâng cao so với zoom 10x của Apple. Tuy nhiên, đây là zoom kỹ thuật số, có nghĩa Samsung đang tăng cường hình ảnh bằng phần mềm, vì vậy mọi người phải chờ đợi để biết được hiệu quả trong thực tế của chúng ra sao.

Galaxy Z Flip và iPhone 11 Pro

Galaxy Z Flip mới cung cấp một sự lựa chọn khá rõ ràng so với iPhone 11 Pro thông thường, giống là sự so sánh của một dạng đá phiến với vỏ sò. Nhưng ngoài ra còn có một số khác biệt chính giữa hai sản phẩm.

iPhone 11 Pro rất giống với bất kỳ smartphone nào khác mà người dùng đã sử dụng trong suốt thập kỷ qua. Nó có màn hình 5,8 inch, camera phía sau và tất cả màn hình phía trước (ngoài phần notch).

Mặt khác, Galaxy Z Flip mang đến một kiểu thiết kế hoàn toàn mới. Nó có màn hình 6,7 inch có thể gập lại khi cần thiết. Đó là dạng lật theo chiều dọc tương tự như các điện thoại vỏ sò cũ của những năm đầu thập niên 2000. Sản phẩm cũng có màn hình phụ nhỏ ở mặt trước điện thoại hiển thị các thông báo và cuộc gọi.

Về các tính năng khác, Galaxy Z Flip phải hy sinh một số yếu tố để ép công nghệ hiện đại vào khung có thể gập lại một nửa. Điều này có nghĩa là pin nhỏ hơn và ảnh hưởng đến hiệu suất tổng thể.

Giá bán

Một điều bất thường ở đây là iPhone 11 Pro bỗng nhiên trở thành lựa chọn giá rẻ nhất ở đây. iPhone 11 Pro Max có mức giá tối đa là 1.449 USD cho phiên bản đắt nhất (512 GB), trong khi rẻ nhất là iPhone 11 có giá từ 699 USD.

Ngược lại, Galaxy S20 có giá khởi điểm 999 USD, còn Galaxy S20 Ultra cao cấp nhất có giá 1.599 USD, tức cao hơn nhiều so với iPhone 11 Pro Max cấu hình đỉnh nhất. Như vậy, ở phân khúc thấp nhất và cao cấp n nhất, giá dòng Galaxy S20 đều cao hơn dòng iPhone 11.

Cuối cùng, Galaxy Z Flip cũng không rẻ hơn là bao. Mức giá 1.380 USD dành cho thiết bị thực sự chỉ dành cho những ai thực sự muốn sự mới lạ của điện thoại gập lại, bởi cấu hình phần cứng của nó chưa thực sự hoàn hảo nhất.

Chọn Galaxy S20, Galaxy Z Flip hay iPhone 11 Pro? Bạn sẽ chọn Galaxy S20, Galaxy Z Flip hay iPhone 11 Pro? Galaxy S20 Galaxy Z Flip hay iPhone 11 Pro Bình chọn Xem kết quả

Nguồn: http://danviet.vn/dien-thoai/nen-chon-ai-giua-galaxy-s20-galaxy-z-flip-va-iphone-11-pro-1058136....Nguồn: http://danviet.vn/dien-thoai/nen-chon-ai-giua-galaxy-s20-galaxy-z-flip-va-iphone-11-pro-1058136.html