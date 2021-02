Loạt iPhone 13 sẽ có 7 thay đổi quan trọng khiến iFan khó kìm lòng

Chủ Nhật, ngày 07/02/2021 08:26 AM (GMT+7)

Các tin đồn mới nhất cho thấy, dòng iPhone 13 cao cấp sẽ có 7 nâng cấp lớn nhất.

Năm 2021 chỉ mới bắt đầu và đã có rất nhiều thông tin về dòng điện thoại thông minh tiếp theo của Apple. Nguồn tin Jon Prosser gần đây đã tổng hợp một số tin đồn về loạt iPhone 13 (iPhone 12S) và đưa ra 7 dự đoán nâng cấp lớn nhất năm nay.

1. Màn hình có tốc độ làm mới 120Hz: 100%

Nguồn tin Prosser hoàn toàn tự tin rằng các mẫu iPhone 13 Pro sẽ có màn hình tốc độ làm mới cao, giống như một số điện thoại Android. Điều này có nghĩa là toàn bộ trải nghiệm iOS sẽ mượt mà hơn so với hiện tại, vì màn hình sẽ được làm mới nhanh hơn.

2. “Tai thỏ” nhỏ hơn: 75%

iPhone X đã giới thiệu Face ID, một phương pháp bảo mật sử dụng khuôn mặt làm xác thực sinh trắc học. Khác với iPhone SE (2020), mỗi chiếc iPhone kể từ năm 2017 đều có Face ID, đòi hỏi một “notch” khá lớn trên màn hình.

Một số nguyên mẫu của iPhone 13 đã cho thấy các “tai thỏ” nhỏ hơn, Apple có thể đang cố gắng tìm ra cách để thu gọn nó.

3. iPhone 13 sẽ có tên gọi là iPhone 12s: 85%

Apple không quá nhất quán trong các quy ước đặt tên iPhone của mình nhưng thường sử dụng biệt danh "s" để biểu thị sự cải tiến trên mô hình của năm ngoái. Đó có thể là tình trạng của năm 2021, một số nguồn tin cho rằng Apple sẽ gọi chiếc iPhone tiếp theo là iPhone 12s.

Đó là chưa kể đến sự mê tín xung quanh con số 13, vốn được coi là không may mắn ở một số nước phương Tây. Mặc dù nghe có vẻ ngớ ngẩn nhưng Apple có thể quyết định lựa chọn phương pháp an toàn và bỏ qua con số được cho là không may mắn. Do đó, Prosser khá tự tin khi cho rằng chiếc iPhone tiếp theo sẽ mang tên iPhone 12s thay vì iPhone 13.

4. Nâng cấp camera: 100%

Các tin đồn đều cho rằng iPhone 13 sẽ đi kèm với một số nâng cấp về camera. Tuy nhiên, những cải tiến này có thể nhỏ hơn về bản chất. Trên thực tế, có thể chỉ ống kính siêu rộng mới được tinh chỉnh. Apple có thể cung cấp ống kính quang học khẩu độ f / 1.8 siêu rộng. Điều này sẽ làm tăng hiệu quả lượng ánh sáng đi đến ống kính, so với f / 2.4 siêu rộng của iPhone 12.

Mặt khác, nguồn tin Prosser cho rằng iPhone 13 sẽ không có ống kính zoom tiềm vọng - có thể được dành cho iPhone năm 2022. Tuy nhiên, ông hoàn toàn chắc chắn iPhone 13 sẽ có nâng cấp camera.

5. Cảm biến LiDAR có trên tất cả các mẫu iPhone 13: 30%

Các tin đồn cho thấy Apple sẽ trang bị máy quét LiDAR trên tất cả các mẫu iPhone 13, bao gồm cả những mẫu rẻ hơn. Các phiên bản Pro sẽ có thêm một ống kính camera.

Nguồn tin Prosser không quá chắc chắn về điều này, vì máy quét LiDAR là một trong những công cụ thêm mà Apple sử dụng để thuyết phục mọi người mua các mẫu Pro. Ngược lại, công ty có thể chỉ muốn cung cấp cho nhiều người hơn quyền truy cập vào thực tế tăng cường (AR), vì vậy tin đồn này không nằm ngoài khả năng xảy ra.

Thêm vào đó, cách bố trí mô-đun camera trên iPhone 13 sẽ giống với iPhone 12. Cảm biến LiDAR trên các mẫu cơ bản sẽ yêu cầu một chút xáo trộn trong bố cục, đó là lý do tại sao chúng sẽ không xuất hiện trên các iPhone cấp thấp hơn trong năm nay.

6. iPhone 13 Pro và iPhone 13 Pro Max sẽ không có cổng: 70%

Vào năm ngoái, nguồn tin Prosser khẳng định rằng sẽ có một chiếc iPhone 13 không có cổng kết nối vào năm nay, dựa trên sạc không dây. Mặc dù điều đó có vẻ quá xa vời vào thời điểm đó nhưng nguồn tin tỏ ra khá chắc chắn.

Khả năng cao hơn là iPhone 13 Pro Max sẽ là một trong số bốn mẫu iPhone 13 không có cổng.

7. iPhone 13 sẽ có dung lượng bộ nhớ trong 1TB: 65%

Khả năng các mẫu iPhone 13 Pro sẽ có tùy chọn bộ nhớ 1TB là không cao. Đây là một dung lượng lưu trữ khá lớn đối với một chiếc điện thoại nhưng nó sẽ phù hợp với các phiên bản Pro.

Thêm vào đó, Apple sẽ không đi theo con đường này vì nó sẽ giảm sự phụ thuộc vào dung lượng lưu trữ iCloud - nguồn thu nhập hàng tháng của công ty. Mặt khác, số lượng người có khả năng mua iPhone 13 Pro hoặc iPhone 13 Pro Max dung lượng 1TB sẽ chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ trong tổng số người mua iPhone 13 vì có giá rất đắt.

Nguồn: http://danviet.vn/loat-iphone-13-se-co-7-thay-doi-quan-trong-khien-ifan-kho-kim-long-50202172827...Nguồn: http://danviet.vn/loat-iphone-13-se-co-7-thay-doi-quan-trong-khien-ifan-kho-kim-long-502021728275181.htm