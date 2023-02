Lộ diện các mẫu iPhone không thể lên đời iOS 17

Bản cập nhật iOS 17 sẽ được Apple cung cấp trong những tháng tới, cụ thể là giới thiệu vào tháng 6 năm nay tại sự kiện WWDC 2023 trước khi dự kiến phát hành chính thức vào tháng 9.

Tại sự kiện WWDC 2023, Apple sẽ giới thiệu các tính năng mới của iOS 17, đồng thời cung cấp phiên bản beta cho các thiết bị được hỗ trợ. Tuy nhiên, công ty không ngay lập tức xuất bản tất cả các tính năng trong bản cập nhật đầu tiên. Trong quá trình nâng cấp được thực hiện trong năm, các tính năng sẽ dần được giới thiệu với toàn bộ người dùng iPhone.

Mặt khác, Apple cũng sẽ ngừng hỗ trợ một số mẫu iPhone cũ hơn khi ra mắt iOS 17. Công ty có lịch sử cung cấp hỗ trợ phần mềm lâu dài cho các sản phẩm của mình, tuy nhiên sẽ ngừng cung cấp hỗ trợ phần mềm cho các thiết bị nhất định. Với iOS 17, điều này áp dụng cho các mẫu iPhone trang bị chip A11 Bionic, bao gồm iPhone 8, iPhone 8 Plus và iPhone X.

Trong tuyên bố của mình, chuyên gia Mark Gurman của Bloomberg cho biết rằng chưa thể nêu chính xác những thay đổi quan trọng với bản nâng cấp iOS 17, bởi vì Apple được cho là đang chăm chỉ và tập trung rất nhiều vào thực tế ảo trong năm nay.

Một trong những tính năng được mong đợi nhất trên iOS 17 sẽ là Apple Pay Later. Bất kỳ giao dịch mua nào được thực hiện bằng Apple Pay Later sẽ được trải đều trong 6 tuần mà không tính lãi, do đó người dùng iPhone có thể nhận được cơ chế thanh toán an toàn và thuận tiện hơn. Ngoài ra, mã hóa đầu cuối cho iMessage là một tính năng khác có thể xuất hiện trong bản phát hành sắp tới.

