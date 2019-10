Lại có thêm một chiếc smartphone có camera bật lên, giá mềm

Thứ Ba, ngày 29/10/2019 09:00 AM (GMT+7)

Chiếc điện thoại thông minh có camera tự sướng bật lên đầu tiên của Motorola - One Hyper chuẩn bị ra mắt.

Nhiều chi tiết hơn đã xuất hiện về điện thoại đầu tiên của Motorola với camera bật lên. Sản phẩm sẽ có tên gọi là Moto One Hyper và sẽ khởi chạy cùng với hệ điều hành Android 10. Tính năng độc đáo của điện thoại là cơ chế camera selfie bật lên có động cơ, chứa cảm biến 32MP.

One Hyper sẽ có giá bán phải chăng, dành cho khách hàng tầm trung.

Camera phía sau cũng được nhà sản xuất Motorola ưu ái sử dụng cảm biến 64MP. Độ phân giải này cao hơn so với cảm biến 48MP được tìm thấy trong One Zoom. Tuy nhiên, camera đi kèm sẽ chỉ là một cảm biến độ sâu đơn giản nên mọi tính năng phóng to sẽ được thực hiện bằng kỹ thuật số. Đây là một bản nâng cấp hơn so với One Vision, đặc biệt là màn hình LCD với thiết kế toàn màn hình.

Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ đây có phải là điện thoại chạy hệ điều hành Android One hay không. Các thông số kỹ thuật còn lại của chiếc One Hyper này là: màn hình IPS LCD 6,39 inch với độ phân giải 1080p+, chip xử lý Snapdragon 675 với bộ nhớ RAM 4 / ROM 128GB, pin 3.600 mAh và máy quét vân tay với đèn nền LED.

Điện thoại sẽ có thiết kế camera selfie bật lên cùng cảm biến vân tay ở mặt sau.

Vẫn chưa có thông tin về việc Motorola One Hyper sẽ được phát hành khi nào hoặc giá bán của máy là bao nhiêu. Hiện One Vision có giá 300 Euro (tương đương 7,57 triệu đồng) và One Zoom có giá 400 Euro (khoảng 10,34 triệu đồng) nên One Hyper nhiều khả năng sẽ nằm trong tầm giá này.