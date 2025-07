Phát hiện 3 khoáng chất chưa từng thấy trên Trái Đất

Trong nỗ lực không ngừng tìm hiểu về hành tinh của chúng ta, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra ba khoáng chất mới chưa từng được công nhận: raydemarkite, virgilluethite và stunorthropite. Đây là một mảnh ghép quan trọng trong bức tranh tổng thể về Trái Đất, nơi mà hiện tại chúng ta đã biết đến 5.998 loại khoáng chất.

Khám phá khoáng chất mới nâng tổng số lượng đã biết lên 6.001 loại.

Ba khoáng chất này được phát hiện tại Cookes Peak, New Mexico, trở thành một sự kiện lớn đối với cộng đồng địa chất. Mỗi khoáng chất đều có đặc điểm riêng biệt: raydemarkite có hình dạng kim không màu, dài khoảng một milimét và có khả năng uốn cong mà không gãy; virgilluethite có màu vàng và xanh lục, thường hình thành trong các mảng nhỏ; trong khi stunorthropite có hình dáng giống lưỡi kiếm, màu trắng sữa, đôi khi thay thế cho khoáng chất màu vàng sidwillite. Tên gọi của các khoáng chất này được đặt theo tên những nhà địa chất học New Mexico đã cống hiến cả đời cho nghiên cứu khu vực.

Mặc dù có thể không gây chú ý lớn đối với công chúng, nhưng việc phát hiện khoáng chất mới là một bước tiến quan trọng trong lĩnh vực địa chất. Mỗi năm, Ủy ban Khoáng sản, Danh pháp và Phân loại mới của Hiệp hội Khoáng vật học Quốc tế xem xét khoảng 100 đề xuất, nhưng một khoáng chất mới chỉ có thể tồn tại ở một địa điểm cụ thể.

Ba khoáng chất vừa được phát hiện.

Sự phát hiện này không chỉ giúp các nhà địa chất hiểu rõ hơn về cách các khoáng chất hình thành mà còn mở ra cơ hội nghiên cứu về khả năng ứng dụng của chúng trong các lĩnh vực như cảm biến và pin. Đáng chú ý, một số khoáng chất như raydemarkite và virgilluethite đã được tổng hợp trong phòng thí nghiệm từ hơn một thế kỷ trước, nhưng đây là lần đầu tiên chúng được ghi nhận trong tự nhiên.

Được công bố trong hai bài báo trên tạp chí The Canadian Journal of Mineralogy and Petrology, nghiên cứu này không chỉ cung cấp thêm dữ liệu cho các nhà nghiên cứu mà còn đặt ra nhiều câu hỏi mới về hành vi của các khoáng chất này trong môi trường tự nhiên so với trong phòng thí nghiệm.