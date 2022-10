Kỷ lục doanh số iPhone 14 series tại Việt Nam: Có nơi thu về 400 tỉ chỉ trong 1 ngày

Hình ảnh khách hàng chờ tới giờ mở bán iPhone 14 series như "đón giao thừa".

iPhone 14 series vừa chính thức bán ra tại Việt Nam từ 0h ngày 14/10 đã tạo ra cơn sốt chưa từng có. Tại nhiều cửa hàng thuộc hệ thống FPT Shop, TopZone (thuộc Thế Giới Di Động), CellphoneS hay Di Động Việt,... dễ dàng bắt gặp hình ảnh các iFan chen chúc nhau nhận máy giữa đêm.

Với sức hút mạnh như vậy, cũng dễ hiểu khi iPhone 14 series đã mang về doanh số "khủng" cho nhiều hệ thống bán lẻ ủy quyền của Apple (AAR) tại Việt Nam. Các hệ thống đã thu về hàng chục cho tới hàng trăm tỉ đồng chỉ sau ngày đầu tiên mở bán, hiện hệ thống cửa hàng FPT Shop & F.Studio by FPT và CellphoneS công bố con số này.

Trước đó, vào ngày 21/10/2021, FPT Shop và F.Studio by FPT đã thu về gần 200 tỉ đồng khi bán ra gần 5.000 iPhone 13 series trong ngày đầu tiên mở bán. Đây từng là con số kỷ lục trong tất cả các kỳ mở bán, cho tới khi iPhone 14 series lần này đã phá kỷ lục (gấp 2 lần).

Những khách hàng đầu tiên sở hữu iPhone 14 series tại FPT Shop.

Tại hệ thống cửa hàng FPT Shop & F.Studio by FPT, họ đã giao đến tay khách hàng gần 14.000 máy sau hơn 1 ngày mở bán iPhone 14 series mới, thu về doanh thu kỷ lục 400 tỉ đồng.

"Chúng tôi đã đặt ra mục tiêu rất thách thức trước khi mở bán là tăng trưởng gấp 2 lần so với sản phẩm tiền nhiệm, và cuối cùng chúng tôi đã thực hiện được điều này bằng những nỗ lực không tưởng từ toàn bộ các bộ phận nhân viên hệ thống FPT Shop và F.Studio by FPT", ông Nguyễn Thế Kha - Giám đốc Khối Viễn thông di động của hệ thống FPT Shop và F.Studio by FPT cho hay.

Theo ông Kha, những con số kỷ lục ngày đầu mở bán đã cho thấy nhu cầu rất lớn của người dùng Việt với dòng sản phẩm mới của Apple, đặc biệt iPhone 14 Pro Max. Về phía hệ thống này, họ cũng bị áp lực và đang nỗ lực từng ngày từng giờ để vừa tối ưu việc giao hàng, vừa làm việc với Apple để có thêm nguồn cung liên tục hàng tuần.

Những khách hàng đầu tiên sở hữu iPhone 14 series tại CellphoneS.

Còn tại CellphoneS, sau ngày đầu tiên mở bán đồng loạt tại toàn bộ hệ thống với 100 cửa hàng, họ đã về đích với doanh thu khoảng 200 tỉ đồng. Như vậy, lượng khách quan tâm và đặt hàng iPhone 14 series đã tăng 2 lần so với iPhone 13 series, và lượng máy được chuyển đến tay khách hàng trong ngày đầu tiên mở bán đã tăng 250% so với iPhone 13 series trong cùng ngày đầu mở bán.

Trong ngày đầu, CellphoneS đã trả 95% là iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max, còn iPhone 14 và iPhone 14 Plus chỉ chiếm 5%. Đặc biệt, theo số liệu của CellphoneS, so với mọi năm, năm nay, người tiêu dùng có xu hướng lựa chọn các phiên bản bộ nhớ cao hơn. Trong đó, khoảng 30% khách hàng đặt hàng sớm các phiên bản dung lượng 128GB đã nâng cấp lên bản 256GB khi lấy máy.

"Trong 2 - 3 ngày tới khi lượng khách hàng đặt iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max cơ bản đã lấy gần hết thì tỉ lệ bán ra của iPhone 14 và iPhone 14 Plus sẽ tăng lên", đại diện CellphoneS dự báo.

Trước đó, sau ngày đầu tiên mở bán iPhone 13 series, CellphoneS đã đưa tới tay khách hàng 3.000 sản phẩm, ghi nhận doanh số khoảng 100 tỉ đồng. Đây từng là một kỷ lục của hệ thống, với 70% trong số đó chọn mua iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max và iPhone 13 màu hồng. Giờ đây, iPhone 14 series đã phá kỷ lục với mức tăng doanh thu gấp đôi trong cùng khoảng thời gian bán ra.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/ky-luc-doanh-so-iphone-14-series-tai-viet-nam-co-noi-thu-ve-400-ti-c...Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/ky-luc-doanh-so-iphone-14-series-tai-viet-nam-co-noi-thu-ve-400-ti-chi-trong-1-ngay-1405791.ngn