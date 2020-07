iPhone tiếp tục là "mỏ vàng không đáy" của Apple

Thứ Tư, ngày 15/07/2020 12:00 PM (GMT+7)

Ngân hàng đầu tư Morgan Stanley dự đoán dòng iPhone mới sẽ giúp giá cổ phiếu của Apple đạt mốc 419 USD (tương đương 9,71 triệu đồng).

Cụ thể, Ngân hàng đầu tư Morgan Stanley đã nâng giá cổ phiếu mục tiêu AAPL của Apple lên mức 419 USD (tương đương 9,71 triệu đồng), cho thấy các chương trình nâng cấp và trao đổi iPhone của Apple có thể giúp công ty thu về "mỏ vàng". Trong một ghi chú nghiên cứu gửi tới các nhà đầu tư, nhà phân tích chính Katy Huberty cho hay người dùng iPhone hiện đang nắm giữ gần 147 tỷ USD giá trị trao đổi với tiềm năng "trên khoảng 41% giao dịch mua trên iPhone trong ba năm tới."

iPhone vẫn là sản phẩm mang về cho Apple doanh thu cao nhất.

Hiện tại, khoảng 48% người tiêu dùng tận dụng các chương trình trao đổi của Apple. Nhưng một cuộc khảo sát người tiêu dùng của Morgan Stanley AlphaWise với 10.000 người dùng ở Anh, Mỹ, Đức, Trung Quốc và Ấn Độ cho thấy, 77% người tiêu dùng có kế hoạch giao dịch trên thiết bị vào năm 2021.

Nhà phân tích này cho hay: "Việc hạ giá thành của dòng iPhone kết hợp với cơ sở được cài đặt cũ, dòng sản phẩm rộng hơn và công nghệ mới hấp dẫn khiến chúng tôi nâng mức dự báo doanh số iPhone 2021 và 2022 tăng lên 6% và 3%”. Việc áp dụng chương trình trao đổi iPhone có thể tăng lên 64% vào năm 2022 và 77% vào năm 2025 sẽ giúp thúc đẩy doanh thu của Apple trong dài hạn. Bản thân chương trình vẫn còn khá mới mẻ vì chiến dịch trao đổi mới chỉ được công bố vào tháng 01/2019.

Biểu đồ mô tả chu kỳ thay thế iPhone và doanh số iPhone qua các năm.

Một yếu tố khác đóng vai trò then chốt trong dự báo của Huberty bao gồm giá trị bán lại mạnh mẽ của iPhone, được nhà phân tích gọi là "sự khác biệt chính". Apple cũng đang thiết lập chu kỳ thay thế iPhone trong năm nay thông qua các mẫu iPhone 12 5G vào cuối năm 2020. Nhà phân tích cho hay: “Mặc dù iPhone giữ giá trị tốt hơn nhiều so với các thiết bị Android nhưng các mẫu iPhone 12 năm nay có thể không khác nhiều về giá so với dòng iPhone 11".

Phong trào "bền vững" ngày càng tăng trên toàn cầu cũng có thể giúp đẩy mạnh chương trình trao đổi của Apple, vì công ty thường xuyên hướng dẫn cách tân trang và tái chế các thiết bị đã được giao dịch. Ví dụ, vào năm 2019, các chương trình của Apple đã tận dụng được 322.000 tấn chất thải từ bãi rác. Các yếu tố trên cùng với việc áp dụng các công nghệ và tính năng mới trong các iPhone sắp tới giúp Huberty khẳng định Apple có lợi thế cạnh tranh về giá mà "trước đây chưa từng được đề cập" trong dự báo của Morgan Stanley.

Nhà phân tích nâng dự đoán doanh số iPhone 2021 lên 218 triệu chiếc, tăng từ 205,2 triệu. Đồng thời, bà Huberty cũng tăng dự báo doanh thu iPhone trong năm đó lên tới 163,3 tỷ USD, tăng từ 157,8 tỷ USD.

Vào ngày 14/07 vừa qua, giá Cổ phiếu của AAPL hiện đang giao dịch ở mức 392,93 USD trên sàn giao dịch NASDAQ, tăng 2,35% trong ngày và hiện là mức giá cao nhất của công ty.

