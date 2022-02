iPhone SE 3 5G sẽ là mối nguy của cả phân khúc tầm trung

Với iPhone SE 5G (2022), CEO Tim Cook và Apple có khả năng chiếm lĩnh thị trường điện thoại tầm trung.

Cùng với dòng iPhone cao cấp, Apple vẫn tung thêm một chiếc iPhone giá phải chăng sau vài năm. Và trong năm 2022 này, hãng sẽ giới thiệu iPhone SE tiếp theo. Theo nguồn tin Bloomberg, “Nhà Táo” đã sẵn sàng công bố iPhone SE 3 vào ngày 8/3 tới.

iPhone SE Plus 5G - iPhone SE 3 5G sẽ giữ nguyên thiết kế.

Theo quan sát từ các chuyên gia trong ngành, chiếc iPhone SE 3 có thể giành được hàng triệu khách hàng mới ở phân khúc điện thoại thông minh tầm trung. Do đó, không còn chu kỳ bốn năm cho iPhone SE.

iPhone SE 5G (2022): Thân thiện môi trường

Apple ​​sẽ tái chế phần cứng cũ cho iPhone SE 5G mới. Đây được xem là động thái bảo vệ môi trường của hãng dù gặp phải chỉ trích trong việc giữ nguyên thiết kế iPhone 8 trong hai năm nữa.

So với những điện thoại năm 2021 vừa qua và sắp tới là iPhone 14 Pro hay iPhone 15 Pro, thiết kế của iPhone SE 3 sẽ rất lạc hậu. Với những ai có yêu cầu cao về thiết kế và thích cập nhật xu hướng mới nhất, đây chắc chắn không phải lựa chọn lý tưởng.

iPhone SE 3 cũng có khả năng kết nối 5G như nhiều smartphone hiện đại.

Theo nhà phân tích màn hình Ross Young, iPhone SE tiếp theo sẽ chỉ là là "iPhone SE Plus 5G", gợi ý về trọng tâm 5G. Hiện việc sản xuất màn hình cho iPhone SE Plus 5G đã bắt đầu. Đây sẽ không phải là một chiếc iPhone lớn, vẫn sử dụng màn hình LCD 4,7 inch thay vì màn hình 5,5 inch rộng rãi hơn của iPhone 8 Plus.

Các tính năng dự kiến của chiếc iPhone SE 2022:

● Pin: lớn hơn (tương tự như iPhone 13 mini)

● Chip: chip 5G hiệu quả nhất - A15 Bionic (từ iPhone 13)

● Camera chính: camera chính của iPhone 13, tích hợp HDR 4 cho ảnh/ video, Chế độ ban đêm – Night Mode, Chế độ chân dung cho người, vật nuôi và vật thể, Chế độ quay video điện ảnh – Cinematic Mode, Photographic Styles

● Bộ nhớ trong: 128GB; 256GB mới

● Cùng giá khởi điểm 399 USD (tương đương 9,04 triệu đồng) tại Mỹ

A15 Bionic và pin lớn hơn

Dựa trên iPhone SE (2020), bộ vi xử lý A15 Bionic mới nhất và tốt nhất từ ​​iPhone 13 sẽ được đưa vào iPhone SE Plus 5G. Đó là chip 5G hiệu quả nhất mà Apple tạo ra và iPhone SE sẽ được hưởng lợi từ chip này.

Về mặt kỹ thuật, sẽ có nhiều không gian hơn trong khung của iPhone SE để chứa một viên pin lớn hơn so với pin của iPhone 13 mini và có cảm biến camera lớn hơn nhiều. So với iPhone SE (2020), iPhone 13 mini tự hào có pin lớn hơn 33% (2438 mAh). Có khả năng, Apple sẽ cung cấp viên pin 2227 mAh của iPhone 12 mini cho iPhone SE 3.

Camera của iPhone 13 trên iPhone SE Plus 5G

iPhone SE 3 sẽ sử dụng camera chính của iPhone 13.

Dự kiến, camera chính của iPhone SE 5G sẽ bùng nổ về xử lý hình ảnh nhờ vào con chip mới, giống như iPhone SE (2020) trước đó. “Táo Khuyết” sẽ thêm đầy đủ các chế độ chụp ảnh vào camera đơn này. Và biến chúng trở thành một trong những ưu điểm lớn.

Tăng bộ nhớ trong, giá không đổi

Theo các nguồn tin, iPhone SE Plus 5G sẽ giữ nguyên mức giá 399 USD (tương đương 9,04 triệu đồng) và tuỳ chọn bộ nhớ 128GB tiêu chuẩn. Trước đó, vào năm 2021, Apple đã cung cấp cho dòng flagship iPhone 13 tuỳ chọn 128GB. Nếu iPhone SE 3 duy trì được điều này, đây sẽ là điểm cộng lớn.

iPhone SE Plus 5G sẽ thách thức điện thoại Android tầm trung?

Vào năm 2022, một chiếc điện thoại với thiết kế của iPhone 8 tại sao vẫn tồn tại được? Apple là công ty duy nhất có thể làm được điều này, bởi hãng muốn đưa iPhone đến tay càng nhiều người càng tốt.

Trong top 10 điện thoại bán chạy nhất trên thế giới ở phân khúc tầm trung, điện thoại Android luôn chiếm số lượng đông đảo nhất. Do đó, “Táo Cắn Dở” luôn muốn giành thị phần và tung iPhone SE thường xuyên hơn.

iPhone SE 2022 có thể cạnh tranh mạnh ở phân khúc tầm trung.

Nếu iPhone SE Plus 5G có thể dùng được cả ngày chỉ với một lần sạc, mang đến trải nghiệm camera chính của iPhone 13 và giá không đổi cho tuỳ chọn 128GB, đây sẽ là một thách thức đối với smartphone Android tầm trung.

Nhiều điện thoại tầm trung từ ​​OnePlus, Xiaomi, Oppo và Samsung không được bán ở nhiều thị trường như iPhone (hơn 70 quốc gia). Hầu hết chúng cũng không cung cấp các tính năng quan trọng như sạc không dây và khả năng chống nước – đều có trên dòng iPhone SE.

Và cuối cùng, nhiều điện thoại Android không thể sánh được với sự công nhận thương hiệu của Apple - "chìa khóa" bán hàng. Ưu điểm lớn nhất của iPhone SE Plus 5G không phải là camera của iPhone 13 hay thời lượng pin được cải thiện mà thực tế là đó là một chiếc iPhone.

iPhone SE Plus 5G có lợi thế gì so với iPhone 13?

Đầu tiên, Touch ID cùng với nút Home của iPhone SE sẽ là một sự thay thế tốt hơn cho Face ID. Đây là công cụ mở khoá/ thanh toán tiện dụng hơn nhiều so với việc phải tháo khẩu trang để quét mặt bởi Face ID trên các dòng iPhone mới hơn.

Chiếc iPhone này còn hấp dẫn hơn iPhone 13.

Ngoài ra, iPhone SE 2020 có thể đi kèm một bộ sạc trong hộp vì đây là sản phẩm giúp Apple thu hút những người không đủ khả năng mua một chiếc iPhone đắt tiền.

iPhone SE Plus 5G sẽ có thiết kế cũ - đó là điều chắc chắn. Nhưng chúng sẽ là chiếc iPhone (mới) rẻ nhất và tốt nhất. Sản phẩm dành cho những người muốn có một chiếc iPhone tầm trung hoặc những iFan hoài cổ.

