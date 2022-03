Những lý do tránh xa iPhone SE 2022 dù giá hấp dẫn

Thứ Bảy, ngày 19/03/2022 08:00 AM (GMT+7) Chia sẻ

Dù giá bán khá hấp dẫn, dự kiến chỉ từ 12,99 triệu đồng tại Việt Nam, nhưng không phải vì vậy mà người dùng phải đầu tư vào dòng sản phẩm này.

Hãy cùng tìm hiểu những lý do nên tránh xa iPhone SE 2022 để chọn một sản phẩm khác tốt hơn.

Kích thước màn hình

Trước hết, về mục đích sử dụng hàng ngày, do diện tích hiển thị nên thông tin trên màn hình thấp hơn nhiều. Với thiết bị này, người dùng sẽ phải cuộn nhiều hơn so với màn hình lớn. Do vấn đề về diện tích hiển thị nên dù phông chữ có cùng kích thước nhưng người dùng quen với điện thoại màn hình lớn sẽ không thoải mái khi nhìn lâu vào điện thoại màn hình nhỏ như iPhone SE 2022. Sự khác biệt trong việc xem video là khá lớn. Để so sánh, mặc dù tỷ lệ video của màn hình nhỏ là như nhau, nhưng điện thoại di động màn hình lớn rõ ràng thoải mái hơn khi xem.

Cuối cùng, việc đánh máy hàng ngày cũng là một điểm không thể bỏ qua. Kích thước màn hình nhỏ dẫn đến bàn phím nhỏ hơn, khiến việc gõ phím có thể sai sót nhiều hơn. Điều này đặc biệt quan tâm với những người có bàn tay to vốn không thoải mái khi sử dụng. Cần nhớ, kích thước màn hình của iPhone SE 2022 chỉ là 4,7 inch.

Tuy nhiên, điện thoại màn hình nhỏ cũng có những lợi thế riêng. Trước hết, trọng lượng là ưu điểm đầu tiên khi nó sẽ không gây sức nặng lên tay, dẫn đến việc người dùng không cảm thấy mỏi tay khi cầm lâu. Ngoài ra, kích thước nhỏ gọn của thân máy cũng có thể mang lại cảm giác cầm nắm tương đối thoải mái.

Khó chơi game

Đối với những người thích chơi game, điện thoại màn hình nhỏ là không phù hợp. Điều khó chịu nhất là sự cố cảm ứng vô tình. Khi ở trạng thái trò chơi, hai ngón tay cái gần như có thể chiếm hơn nửa màn hình của iPhone SE 2022. Điều này rõ ràng sẽ chặn trường nhìn khiến người dùng tức giận.

Một nhược điểm lớn khác khi chơi game trên điện thoại di động màn hình nhỏ là phông chữ. Trong sử dụng hàng ngày, phông chữ thực sự có cùng kích thước, nhưng nó khác nhau trong giao diện trò chơi. Điều này làm cho xác suất vô tình chạm vào cao hơn đáng kể.

Khả năng tản nhiệt cũng không được đánh giá cao. iPhone 13 Pro Max bắt đầu nóng lên sau 5 phút chơi, và mẫu mini nhỏ hơn còn tệ hơn nữa. Nhìn chung, chơi game trên điện thoại di động màn hình nhỏ thực sự rất khó chịu, và những người dùng game nặng sẽ phải chọn sản phẩm khác phù hợp hơn.

Thời lượng pin

Cuối cùng, hãy nói về thời lượng pin. Trong cấu trúc bên trong của điện thoại di động, tỷ lệ không gian pin về cơ bản khoảng 50%. Điện thoại di động có kích thước nhỏ chắc chắn sẽ phải hy sinh một phần dung lượng pin đáng kể, điều này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến thời lượng của pin.

Lấy iPhone 13 mini làm ví dụ, dung lượng pin của nó chỉ là 2.406 mAh, con số chỉ chiếm khoảng một nửa dung lượng pin của iPhone 13 Pro Max. Mặc dù chip A15 có hiệu suất tiêu thụ điện năng siêu thấp và sự tối ưu của iOS, nhưng dung lượng nhỏ làm ảnh hưởng đến thời lượng pin của thiết bị.

Nguồn: http://danviet.vn/nhung-ly-do-tranh-xa-iphone-se-2022-du-gia-hap-dan-50202219375913565.htmNguồn: http://danviet.vn/nhung-ly-do-tranh-xa-iphone-se-2022-du-gia-hap-dan-50202219375913565.htm