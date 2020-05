iPhone đứng top đầu về chỉ số hài lòng của người dùng

Thứ Tư, ngày 20/05/2020 15:00 PM (GMT+7)

Điện thoại iPhone của Apple đã “đánh bại” Samsung về sự hài lòng của người dùng.

Mới đây, Apple đã vượt qua Samsung trong cuộc khảo sát về sự hài lòng của khách hàng sử dụng thiết bị di động. Cụ thể, “Gã khổng lồ” công nghệ Cupertino đã đạt được 82 điểm chỉ số hài lòng của khách hàng Mỹ trong năm 2020. Con số này cao hơn 1% so với năm trước và cao hơn điểm số năm 2020 của Samsung - 81.

iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max.

Báo cáo cũng tuyên bố rằng, khách hàng của Apple đang tỏ ra hài lòng hơn với thời lượng pin của iPhone trong năm 2020 so với năm trước. LG chiếm vị trí thứ ba với số điểm ​​79 trong khi Motorola xếp thứ tư với số điểm 77.

Trong số hàng chục mẫu điện thoại thông minh, Samsung vẫn luôn tìm cách vượt qua Apple. Galaxy Note 9 của công ty được đánh giá cao nhất với 85 điểm về mức độ hài lòng của khách hàng. Thiết bị mới nhất của Apple là iPhone XS Max đứng ở vị trí thứ tư với số điểm 84 – sau Galaxy S9 + và Galaxy S10.

Theo báo cáo của ASCI, sự hài lòng của khách hàng đối với điện thoại di động, nói chung, đã tăng 1,3% so với năm trước. Điều này bất chấp thực tế là doanh số điện thoại thông minh toàn cầu đã giảm 1% trong suốt năm 2019.

iPhone 11 Pro Max và Galaxy S20 Ultra.

ASCI cũng xếp hạng các nhà khai thác viễn thông ở Mỹ. Và thứ hạng về sự hài lòng của khách hàng năm nay vẫn không thay đổi so với năm trước, nhà mạng T-Mobile dẫn đầu, tiếp đó lần lượt là Verizon, AT & T, US Cellular và Sprint.

Bảng xếp hạng của ASCI được đưa ra hàng năm nhằm đánh giá sự hài lòng chung của khách hàng điện thoại thông minh và ISP (Nhà cung cấp dịch vụ internet). Báo cáo năm nay được dựa trên kết quả phỏng vấn của 27.346 khách hàng Mỹ trong khoảng thời gian từ ngày 15/04/2019 – 20/03/2020.

