iPhone 7 Plus và Galaxy A71: Chọn điện thoại nào chơi game ở phân khúc giá 9 triệu?

Thứ Ba, ngày 21/04/2020 10:00 AM (GMT+7)

Ở cùng mức giá 9 triệu, iPhone 7 Plus 32GB và Galaxy A71 là hai sự lựa chọn không hề dễ dàng.

iPhone 7 Plus và Galaxy A71 là hai mẫu smartphone tầm trung khá “hot” ở thời điểm hiện tại. Trong khi iPhone 7 Plus là dòng iPhone tuổi thọ gần 4 năm thì Galaxy A71 lại là sản phẩm mới ra mắt của Samsung. Vậy điều gì khiến các game thủ khó lựa chọn giữa chúng?

Galaxy A71 (trái) và iPhone 7 Plus (phải).

Cùng so sánh hai thiết bị này để tìm cho mình lựa chọn phù hợp nhất.

Thiết kế và màn hình

Về khía cạnh thiết kế, có lẽ 2 sản phẩm có sự chênh lệch không hề nhỏ. Trong khi Galaxy A71 khoác lên mình diện mạo hiện đại với camera selfie “đục lỗ” thời thượng, viền màn hình nhỏ, tích hợp dấu vân tay ngay trên màn hình thì iPhone 7 Plus vẫn có phong cách của 5 năm trước với viền màn hình dày, phím Home tích hợp Touch ID cổ điển.

Galaxy A71 có màn hình lớn thời thượng.

Về kích cỡ, sản phẩm của Galaxy lớn hơn cả về tổng thể lẫn màn hình. Galaxy A71 có màn hình Super AMOLED 6,7 inch, lớn hơn nhiều so với màn hình LCD 5,5 inch trên “đối thủ” của nó. Vì thế, trải nghiệm chơi game trên thiết bị này sẽ thích hơn. Trọng lượng của iPhone 7 Plus cũng nặng hơn do có thiết kế vỏ kim loại nguyên khối trong khi Galaxy A71 có lưng nhựa nhưng cũng có thiết kế 3D khá bắt mắt, độ dày chỉ 7,7mm nên cầm trên tay cũng nhẹ nhàng hơn.

Hiệu năng

Xét về tốc độ xử lý, Galaxy A71 cũng có sức mạnh ngang ngửa iPhone 7 Plus 32GB vì được tích hợp chip xử lý Snapdragon 730; RAM 8GB và bộ nhớ trong 128GB (có hỗ trợ mở rộng qua thẻ micro SD lên tới 512GB). Cấu hình này có thể giúp nó chứa vô số game di động thịnh hành và chơi khá "mượt". Mặt khác, con chip A10 Fusion của iPhone dù đã gần 4 năm tuổi nhưng vẫn có khả năng xử lý rất tốt.

iPhone 7 Plus vẫn có thể chơi tốt các game di động.

Điện thoại của Apple vẫn hỗ trợ cập nhật lên iOS 13 mới nhất nhưng nhiều tính năng không thể áp dụng như điều hướng cử chỉ, Face ID,…Hạn chế của sản phẩm là bộ nhớ RAM và bộ nhớ trong khá hạn chế nên lưu trữ được ít tài liệu và hình ảnh hơn.

Tuổi thọ pin

Dung lượng pin của Galaxy A71 vượt trội hơn hẳn so với iPhone 7 Plus: 4500 mAh và 2900 mAh, do đó, sản phẩm cũng có tuổi thọ pin tốt hơn. Người dùng Galaxy có thể thoải mái "cày" game cả ngày dài mà không sợ hết pin.

iPhone 7 Plus có tuổi thọ pin ngắn hơn.

Đó là còn chưa kể sản phẩm của Samsung còn hỗ trợ sạc nhanh công suất 25W, giúp rút ngắn thời gian sạc, mang tới trải nghiệm chơi game liền mạch. Mặt khác, iPhone 7 Plus không hỗ trợ sạc nhanh mà chỉ có sạc thường công suất 5W, yếu thế hơn nhiều.

Camera

Camera đích thực lại là điểm yếu lớn của iPhone 7 Plus khi so sánh với Galaxy A71 của Samsung. Trong khi nhà sản xuất Hàn Quốc tích hợp cho sản phẩm của mình tới 4 camera sau (64MP + 12MP + 5MP + 5MP) thì iPhone 7 Plus chỉ có camera sau kép 12MP (ống kính rộng + ống kính tele hỗ trợ zoom quang 2x).

Galaxy A71 có cụm 4 camera sau hình chữ L.

Về khả năng chụp ảnh thực tế, iPhone cũng chỉ mang lại khả năng chụp ảnh chân dung, thiếu nhiều tính năng mà “đối thủ” của nó sở hữu: ảnh góc rộng 123 độ, ảnh cận cảnh. Thêm vào đó, camera selfie của iPhone 7 Plus chỉ có độ phân giải 7MP trong khi Galaxy A71 là 32MP, tích hợp sẵn các chế độ làm đẹp và khả năng chụp ảnh chân dung. Rõ ràng, Galaxy A71 sẽ dễ dàng làm hài lòng người dùng trẻ hiện nay hơn.

Tạm kết

Galaxy A71 đáng mua hơn iPhone 7 Plus về nhiều khía cạnh.

Rõ ràng, việc lựa chọn Galaxy A71 vẫn sẽ mang tới nhiều lợi thế cho các game thủ hơn, đặc biệt là về màn hình, camera, bộ nhớ và tuổi thọ pin. iPhone 7 Plus dẫu có hiệu năng mạnh nhưng giá bán của chúng vẫn còn quá đắt so với những gì mà nó mang lại. Hoặc có thể, nó chỉ dành cho những iFan nhiệt thành của “Nhà Táo”, không có yêu cầu cao về khả năng chụp ảnh.

