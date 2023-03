iPhone 15 và iPhone 15 Plus liệu có tăng giá không?

Hiện tại, dòng iPhone 15 cao cấp của Apple đang trở thành tâm điểm của sự chú ý dù còn nhiều tháng nữa mới được ra mắt chính thức.

iPhone 14 Plus và iPhone 14.

Theo các nguồn tin, năm 2023 sẽ là lần đầu tiên “Nhà Táo” tăng giá cho các mẫu iPhone cao cấp nhất từ iPhone X 2017. Năm ngoái, cặp iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max có giá khởi điểm lần lượt là 999 USD (tương đương 23,56 triệu đồng) và 1.099 USD (khoảng 25,92 triệu đồng) tại Mỹ. Dự kiến, iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max sẽ có giá từ 1.099 USD (khoảng 25,92 triệu đồng) và 1.199 USD (khoảng 28,28 triệu đồng).

Còn iPhone 15 và iPhone 15 Plus thì sao?

Mặc dù báo cáo mới nhất không đề cập đến cặp iPhone 15 tiêu chuẩn nhưng chắc chắn chúng sẽ có giá khởi điểm cao hơn so với các thiết bị tiền nhiệm (nếu tin đồn đoán về iPhone 15 Pro chính xác).

Cặp iPhone 15 Pro sẽ tăng giá so với bản tiền nhiệm.

Vì "mượn" Dynamic Island và kết nối USB-C nên iPhone 15 tiêu chuẩn sẽ có giá 899 USD (USD – 21,2 triệu đồng) và iPhone 15 Plus sẽ có giá từ 999 USD (23,56 triệu đồng).

Mức giá này cao hơn so với iPhone 14 và iPhone 14 Plus năm ngoái khoảng 100 USD (khoảng 2,3 triệu đồng). Do đó, Apple cần phải mang đến nhiều thứ cao cấp hơn thay vì chỉ đem tới một thiết kế và cổng "hiện đại".

iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max.

Do thiếu màn hình luôn bật hoặc ProMotion và chỉ chạy chip A16 Bionic bên trong (thay vì A17), nên vẫn có khả năng iPhone 15 và iPhone 15 Plus sẽ giữ nguyên mức giá 799 USD (khoảng 18,8 triệu đồng). Tuy nhiên, khả năng này rất thấp.

Với mức tăng như trên, iFan sẽ phải chi nhiều tiền hơn nếu muốn sở hữu một trong số các thành viên của dòng iPhone 2023.

