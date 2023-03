Vấn đề quan trọng cần giải quyết khi chọn mua iPhone 14

Hiểu được các vấn đề ưu và nhược điểm trong quá trình lựa chọn, người dùng có thể tìm được một chiếc iPhone 14 ưng ý nhất.

Dòng iPhone 14 có hai kích thước 6,1 inch và 6,7 inch.

Ưu và nhược của 6,1 inch

Ưu điểm đầu tiên và lớn nhất mà iPhone 6,1 inch có được là sự thoải mái về kích thước của nó. Apple đã cố gắng tìm ra kích thước lý tưởng để người dùng có sự cân bằng giữa màn hình đủ lớn để có thể xem nội dung trên mạng xã hội và các nền tảng khác nhưng không làm mất đi sự thoải mái khi có thể sử dụng iPhone bằng một tay trong những tình huống cần thiết.

Kích thước 6,1 inch phù hợp cho những ai thích sự thoải mái.

Tuy nhiên, nó cũng có điểm trừ đó là thời lượng pin khi cả bản thường và Pro đều có pin nhỏ hơn so với các mẫu 6,7 inch như Plus và Pro Max. Do đó, người dùng chọn iPhone 6,1 inch phải biết rằng mình chấp nhận hy sinh thời lượng pin để có được sự thoải mái khi sử dụng, điều cũng rất quan trọng hàng ngày. May mắn là, các tùy chọn như pin sạc MagSafe mà người dùng có thể tìm thấy ở nhiều cửa hàng sẽ giúp giải quyết phần nào hạn chế về pin.

Ưu và nhược điểm của 6,7 ​​inch

6,7 inch là kích thước trên các mẫu Plus và Pro Max, trở thành lựa chọn lý tưởng cho tất cả những người muốn xem nội dung trên màn hình lớn, cả trên mạng xã hội và trên các nền tảng như Apple TV+, Netflix, Amazon Prime Video và một danh sách dài các tùy chọn hiện có. Lợi thế cạnh tranh lớn nhất của các mẫu này chính là pin dung lượng lớn. Khi có một thiết bị lớn hơn, Apple có nhiều không gian hơn để lắp pin lớn hơn vào bên trong chúng, kết quả đặc biệt với iPhone 14 Pro Max là nó trang bị viên pin lớn nhất từ trước đến nay đối với iPhone.

Thời lượng pin chính là ưu điểm của kích thước 6,7 inch.

Tuy nhiên, như những gì có thể thấy, nó có nhược điểm rõ ràng và hiển nhiên, đó là kích thước và sự thoải mái. Hai thiết bị này khá to và điều đó khiến ngay cả những người dùng có bàn tay nhỏ cũng phải bỏ chúng đi vì việc sử dụng hàng ngày trở nên phức tạp. Đúng là theo thời gian, tức là trong vài ngày, mọi người sẽ quen với việc sử dụng một chiếc iPhone cỡ lớn này, tuy nhiên đối với nhu cầu sử dụng hàng ngày sẽ trở nên khó chịu hơn nhiều so với iPhone 6,1 inch. Do đó, những người dùng chọn một trong hai mẫu iPhone kích thước cỡ lớn này phải tính đến việc họ đặt thời lượng pin quan trọng hơn sự thoải mái.

