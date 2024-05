Mới đây, tổ chức (Product) RED đã gây chú ý khi đăng một chiếc iPhone màu đỏ nằm trên những chiếc bánh donut bắt mắt. Hình ảnh đi cùng dòng caption "Have an Apple before your donut" - Hãy ăn một quả táo trước khi ăn bánh donut.

iPhone 15 sẽ có màu đỏ Product) RED?

Theo dự đoán, đây là mẫu iPhone 15 vì máy chỉ có camera sau kép chéo, chắc chắn không phải là iPhone 15 Pro hay bất kỳ mẫu iPhone Pro nào. Đồng thời, kích cỡ của máy cũng không quá lớn như iPhone 15 Plus. Tất nhiên, đây có thể là iPhone 14 (Product) RED.

Hiện tại, dòng iPhone 15 đã được "lên kệ" được 8 tháng, đây là thông tin đầu tiên về tuỳ chọn màu mới của chúng ở giữa chu kỳ phát hành. Trong vài năm qua, Apple thường tung ra phiên bản màu mới cho dòng iPhone mới nhất sau khoảng 6 tháng bán ra.

Thông thường, phiên bản màu mới của iPhone đều có giá bán và cấu hình như bản gốc - được ra mắt vào tháng 9 trước đó. Đồng thời, màu mới này sẽ khá nổi bật, giúp chủ nhân iPhone dễ dàng tạo điểm nhấn, ví dụ như màu vàng của iPhone 14.

Hình ảnh được đăng tải bởi RED trên mạng xã hội X.

Xu hướng này bắt đầu được triển khai từ dòng iPhone 12 vào năm 2021 khi hãng tung ra màu tím mới. Tiếp đó, vào năm 2022, cả iPhone 13 và iPhone 13 Pro đều có màu xanh lục.

Việc giới thiệu phiên bản màu (Product) RED cho iPhone 15 khá phù hợp và có thể thu hút iFan, đặc biệt là khi chúng không có màu Đỏ khi được công bố vào tháng 9/2023.

Apple đã làm việc với tổ chức từ thiện (RED) từ năm 2006 khi tung ra iPod nano (Product) RED. Một phần doanh thu từ thiết bị và các sản phẩm (Product) RED sau đó của Apple đều được quyên góp để hỗ trợ "cuộc chiến" chấm dứt bệnh AIDS của Quỹ Toàn cầu - Global Fund.

Nguồn: [Link nguồn]