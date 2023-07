iPhone 15 Pro Max và iPhone 15 Plus sẽ là “đỉnh cao” smartphone cỡ lớn của năm

Apple đã chống lại việc tạo ra một chiếc iPhone “khổng lồ” trong nhiều năm nhưng cuối cùng đã nhượng bộ bằng cách tạo ra chiếc iPhone cỡ lớn đầu tiên, iPhone 6 Plus. Giờ đây, “xu hướng điện thoại cỡ lớn” đang tiếp tục tăng tốc và lựa chọn duy nhất của Apple là bỏ “ iPhone mini” lại phía sau và hướng tới những chiếc iPhone cỡ lớn, sinh lợi nhiều hơn và có tương lai hơn.

Ảnh minh hoạ.

Tuy nhiên, năm nay, sự khác biệt là các mẫu iPhone 15 Plus và iPhone 15 Pro Max lớn hơn sẽ hấp dẫn hơn đáng kể so với các mẫu tiền nhiệm, lần lượt tương xứng với các mẫu iPhone 15 và iPhone 15 Pro nhỏ hơn.

Cụ thể hơn, iPhone 15 Plus và iPhone 15 Pro Max đang nhận được một số nâng cấp lớn, sẽ khiến người dùng điện thoại nhỏ hơn chuyển đổi!

iPhone 15 Plus và iPhone 15 Pro Max có gì “ngon”?

Năm ngoái, iPhone 14 Plus không bán chạy như Apple mong đợi. Dù có màn hình lớn, chúng lại thiếu tính năng màn hình có tốc độ làm mới cao ProMotion 120Hz hoặc camera zoom – có trên nhiều flagship trên 20 triệu đồng khác.

Ảnh concept iPhone 15 Series.

Chưa hết, “tai thỏ” đã khiến iPhone 14 Plus lạc hậu hơn so với iPhone 14 Pro. Cùng với đó, camera chính 12MP cổ điển; thời lượng pin kém hơn so với iPhone 14 Pro Max cũng là những điểm yếu của máy.

Những nâng cấp đồn đoán của iPhone 15 Plus:

● Viên pin lớn nhất trên iPhone - gần 5.000 mAh

● Có Dynamic Island đẹp hơn

● Có camera 48MP mới, hỗ trợ zoom quang học 2x khi chụp ảnh và quay video

● Có cổng USB-C tiêu chuẩn

iPhone 15 Pro Max sẽ vẫn giữ nguyên màn hình kích cỡ 6,7 inch.

Trong khi đó, iPhone 15 Pro Max sẽ có những nâng cấp khá lớn:

● Camera tele chứa ống kính zoom tiềm vọng đầu tiên trên iPhone

● iPhone đầu tiên có bộ nhớ trong 256GB tiêu chuẩn

● Viền màn hình đối xứng mỏng nhất từ trước đến nay

● Có khung titan (cứng và nhẹ hơn thép không gỉ)

● Chạy chip 3nm - SoC hiệu quả nhất hiện có

● iPhone đầu tiên có RAM 8GB

● Chiếc iPhone Pro lớn đầu tiên đi kèm cổng USB-C

Do đó, cả iPhone 15 Plus và iPhone 15 Pro Max sẽ là lựa chọn khá hấp dẫn với những người chưa từng sử dụng điện thoại cỡ lớn. Điểm nhấn của chúng là viên pin “khủng” cũng như camera tiềm vọng ở iPhone 15 Pro Max. Điều này sẽ khiến những chiếc iPhone 2023 nhỏ hơn kém hấp dẫn hơn!

iPhone 15 Plus và iPhone 15 Pro Max sẽ thu hút những người dùng smartphone cỡ nhỏ nâng cấp.

Cổng USB-C không phải là lý do chính khiến mọi người nâng cấp lên iPhone 15 Series trong năm nay. Lý do là “người dùng bình thường” không có xu hướng quan tâm đến cổng Lightning quá nhiều.

Trên thực tế, phần lớn mọi người không gặp vấn đề gì với cổng Lightning và việc mua iPhone 14 Pro thay vì iPhone 15 và iPhone 15 Pro (cùng có màn hình 6,1 inch) thậm chí có thể trở thành lựa chọn tốt hơn vì sản phẩm sẽ được giảm giá ngay khi dòng iPhone 15 được bán ra.

