iPhone 13 Pro Max là lựa chọn tốt nhất để người dùng iPhone 11 Pro Max nâng cấp?

Thứ Sáu, ngày 17/09/2021 13:30 PM (GMT+7)

Đã đến lúc nâng cấp iPhone 11 Pro Max lên iPhone 13 Pro Max mới hơn? Và sự khác biệt thực sự giữa những chiếc điện thoại này là gì?

iPhone 13 Pro Max ra mắt mang đến nhiều tính năng được mong đợi như màn hình ProMotion 120 Hz, máy ảnh được nâng cấp và có lẽ ấn tượng nhất là thời lượng pin tăng đáng kể. Trong bài viết này, chúng ta cùng xem xét sự khác biệt về thiết kế, ưu điểm của chip Apple A15 mới hơn, mọi thứ mới xung quanh camera và cuối cùng là thời lượng pin.

Màn hình và thiết kế

Nếu đang sử dụng iPhone 11 Pro Max, người dùng sẽ ngay lập tức nhận thấy rằng iPhone 13 Pro Max là chiếc điện thoại lớn hơn, nặng hơn và tổng thể tốt hơn rất nhiều. Về tổng quát, iPhone 13 Pro Max có kiểu dáng hình hộp mới với các cạnh phẳng so với các cạnh cong trên iPhone 11 Pro Max.

Đối với chất lượng màn hình, iPhone 13 Pro Max có màn hình 6,7 inch lớn hơn một chút so với 6,5 inch trên iPhone 11 Pro Max, cả hai đều sử dụng cùng công nghệ OLED cho màu sắc rực rỡ tương tự và có cùng độ phân giải nên trông rất sắc nét. Mẫu mới hơn đi kèm với notch nhỏ hơn 20% cho khả năng hiển thị tối ưu hơn.

iPhone 13 Pro Max cũng có độ sáng tối đa cao hơn (1.000 nits so với 800 nits trên iPhone 11 Pro Max) để sử dụng ngoài trời thoải mái hơn. Mẫu mới hơn cũng mang đến một nâng cấp thực sự thú vị là 120 Hz ProMotion để cuộn siêu mượt. Apple đã tối ưu hóa iOS và màn hình tự động thay đổi từ 10Hz cho nội dung tĩnh đến 120Hz khi người dùng cần tốc độ cuộn mượt hơn. Điều này tốt hơn nhiều so với tốc độ làm mới giữ nguyên 60 Hz trên iPhone 11 Pro Max.

Cuối cùng là màu sắc, nơi iPhone 13 Pro Max có màu mới lạ mắt được gọi là Sierra Blue và Xanh nhạt, bên cạnh các màu Xám, Bạc và Vàng. Trong khi đó iPhone 11 Pro Max có màu Midnight Green, Bạc, Xám và Vàng. Cả hai điện thoại đều có kính mờ ở mặt sau và chống bám vân tay tốt hơn kính bóng.

Pin và sạc

Sử dụng iPhone 11 Pro Max, người dùng có thể đã quen với thời lượng pin tuyệt vời, nhưng iPhone 13 Pro Max còn làm được nhiều hơn thế, và thậm chí là xa hơn rất nhiều. Apple không chỉ định dung lượng pin chính xác cho iPhone của mình nhưng hồ sơ chính thức với các nhà đăng ký pin cho thấy iPhone 13 Pro Max có pin 4.373 mAh so với pin 3.969 mAh trong iPhone 11 Pro Max. Đó là sự khác biệt 404 mAh, tương đương lớn hơn 10%.

Nhưng chúng ta không cần chỉ dựa vào kích thước. Apple thực sự đang cung cấp một số ước tính chính thức về pin và đây là lúc mọi thứ trở nên ấn tượng hơn. Apple cho biết iPhone 13 Pro Max có thể phát video liên tục lên đến 25 giờ, so với chỉ 12 giờ trên iPhone 11 Pro Max, tức lâu gấp đôi. Đối với các video, iPhone 13 Pro Max có thể phát lại 28 giờ liên tục so với 20 giờ trên iPhone 11 Pro Max. Đó là một số cải tiến khá lớn.

Cả hai điện thoại cũng hỗ trợ sạc không dây, tuy nhiên iPhone 13 Pro Max có thêm MagSafe, vì vậy người dùng có thể gắn chặt bộ sạc và có được tốc độ sạc 15W cao hơn.

Máy ảnh

iPhone 11 Pro Max ra mắt với các tính năng camera mới như Night Mode, nhưng iPhone 13 Pro Max còn đưa mọi thứ đi xa hơn. Ở mặt sau, cả hai điện thoại vẫn có ba camera: chính, siêu rộng và zoom xa hơn một chút (3x trên iPhone 13 Pro Max và 2x trên iPhone 11 Pro Max).

Ở mặt sau, bạn vẫn sẽ có ba camera: một chính, một ống kính siêu rộng và một ống kính zoom dài hơn một chút (zoom 3X trên iPhone 13 Pro Max và zoom 2X trên iPhone 11 Pro Max). Các camera trên iPhone 13 Pro Max cũng cung cấp khẩu độ rộng tốt hơn trên camera chính và siêu rộng giúp máy có thể thu được nhiều ánh sáng hơn.

Đối với các tính năng máy ảnh mới, dòng iPhone 13 mang đến một tính năng mới được gọi là Photographic Styles. Về cơ bản đây là trình xử lý ảnh mà người dùng có thể thực hiện các chỉnh sửa cục bộ trong thời gian thực và xem kết quả ngay trong kính ngắm của máy ảnh. Người dùng có thể chọn một giao diện sống động hơn để người dùng thể hiện phong cách cá nhân của mình.

Giờ đây, người dùng cũng có thể chụp ảnh macro trên iPhone 13 Pro Max ở khoảng cách chỉ 2cm để có những bức ảnh cận cảnh đáng kinh ngạc. Tính năng tương tự này cũng áp dụng cho video, nơi người dùng ít khi video macro.

iPhone 13 Pro Max cũng có máy quét LiDAR, vốn bị thiếu trên iPhone 11 Pro Max. Nó được sử dụng cho AR và Night Mode Portrait - mặc dù vậy đó không phải là những lợi ích tốt nhất ở tính năng máy ảnh.

Hiệu suất

Quay lại thời điểm iPhone 11 Pro Max ra mắt, nó là smartphone nhanh nhất trên thị trường, nhưng chip Apple A15 Bionic mới bên trong iPhone 13 Pro Max sẽ mang lại những cải tiến hơn nữa về hiệu suất CPU, GPU và AI, cùng với những cải tiến về ISP (bộ xử lý tín hiệu hình ảnh) của máy ảnh.

Theo các điểm chuẩn rò rỉ cho thấy, chip A15 Bionic trên iPhone 13 Pro Max đạt 1.734 điểm lõi đơn, cao hơn nhiều so với 1.332 điểm lõi đơn trên iPhone 11 Pro Max. A15 Bionic được xây dựng dựa trên công nghệ 5nm so với 7nm được sử dụng cho A13 Bionic, cung cấp số lượng bóng bán dẫn gần gấp đôi (15 tỷ so với 8,5 tỷ), điều này giúp tốc độ ấn tượng hơn nhiều.

Một nâng cấp quan trọng của iPhone 13 Pro Max là khả năng 5G với rất nhiều băng tần, trong khi 11 Pro Max chỉ hỗ trợ kết nối 4G LTE.

Nguồn: http://danviet.vn/iphone-13-pro-max-la-lua-chon-tot-nhat-de-nguoi-dung-iphone-11-pro-max-nang-ca...Nguồn: http://danviet.vn/iphone-13-pro-max-la-lua-chon-tot-nhat-de-nguoi-dung-iphone-11-pro-max-nang-cap-50202117913288714.htm