iPhone 12 4G lướt mạng nhanh hơn cả iPhone 12 5G

Thứ Sáu, ngày 25/12/2020 08:00 AM (GMT+7)

Theo thử nghiệm mới, mạng "5G toàn quốc" băng tần thấp của một nhà mạng Mỹ cung cấp tốc độ chậm hơn trên iPhone 12 4G LTE.

Nhà mạng Verizon (Mỹ) đã ra mắt mạng 5G "trên toàn quốc" vào tháng 10. Nhưng sự thật là công nghệ Chia sẻ phổ tần động (DSS - dynamic spectrum sharing) chỉ sử dụng lại các kênh 4G cho 5G và thực tế 5G có thể chậm hơn so với 4G LTE.

Theo thử nghiệm trên iPhone 12 Pro do PC Mag thực hiện, DSS 5G của Verizon "thường chậm hơn 4G và hiếm khi nhanh hơn." Điều đó hoàn toàn trái ngược với các dịch vụ khác của Verizon. Mạng 4G LTE của nó thường mang lại tốc độ nhanh hơn so với mạng 5G băng tần thấp của T-Mobile và AT&T. Mạng UltraWideband 5G của nhà mạng mang tới tốc độ cao nhất nhưng có phạm vi phủ sóng cực kỳ hạn chế.

Vấn đề với DSS là mạng 5G lý tưởng sẽ chạy trên các kênh chuyên dụng, rộng. Thêm vào đó, DSS cho phép nhà cung cấp dịch vụ sử dụng các kênh 4G không sử dụng cho mạng 5G.

Nhưng đổi lại, cả điện thoại 4G và 5G đều cạnh tranh cho cùng một kênh, các thiết bị được trang bị 5G chỉ đơn giản là chạy một hệ thống mã hóa 5G riêng biệt. Một khi các nhà mạng thực sự áp dụng các hệ thống 5G độc lập, DSS sẽ có lợi thế về tốc độ. Nhưng hiện tại, điều duy nhất mà công nghệ này đang làm là làm chậm hiệu suất.

Thử nghiệm iPhone 12 Pro do Sascha Segan thực hiện, liên quan đến việc chuyển đổi giữa mạng 5G và 4G đã được tiến hành tại tám địa điểm khác nhau trên toàn thành phố New York. Ngoại trừ một địa điểm 5G có 5G UWB, DSS 5G liên tục kiểm tra chậm hơn so với 4G LTE.

Mặc dù DSS sẽ mang tới độ trễ thấp hơn, thử nghiệm cho thấy nó hoạt động kém hơn so với LTE. Một chuyên gia không dây cho rằng điều này có thể là do cách điện thoại ở chế độ DSS xử lý tập hợp mạng di động.

Nhà mạng Verizon cho hay: "Đối với hầu hết khách hàng, hiệu suất trên mạng 5G trên toàn quốc của chúng tôi sẽ tương tự như 4G. [DSS] là công nghệ mới và chúng tôi đang tiếp tục sửa đổi nó. Chúng tôi hy vọng sẽ cải thiện hiệu suất đến năm 2021 và hơn thế nữa.”

Không chỉ có Verizon đang gặp phải vấn đề này. Thử nghiệm tương tự trên 5G băng tần thấp của AT&T cho thấy mạng 5G tại Mỹ thường cung cấp hiệu suất chậm hơn tốc độ 4G của AT&T.

Tuy nhiên, các vấn đề với DSS có thể không ảnh hưởng đến T-Mobile vì nó sử dụng phương pháp tiếp cận băng tần trung bình khác cho mạng 5G trên toàn nước Mỹ.

Các nhà cung cấp dịch vụ có thể giải quyết vấn đề này bằng cách đẩy lưu lượng truy cập qua 4G LTE trong các tình huống sẽ nhanh hơn DSS 5G. Theo Signals Research, hầu hết lưu lượng trên DSS 5G đã vượt qua LTE.

Cả Verizon và AT&T cũng đang xem xét sóng phát sóng 5G băng tần trung bình, được gọi là C-Band, để nâng tốc độ mạng. Công nghệ tương tự như T-Mobile băng tần trung bình có thể sẽ loại bỏ các vấn đề về hiệu suất và độ trễ của DSS 5G. Verizon hiện đang đấu thầu quang phổ C-Band, một số trong số đó sẽ có sẵn vào cuối năm 2021.

Trong thời gian chờ đợi, người dùng có thể tắt 5G trên iPhone bằng cách đi tới Cài đặt (Setting) > Mạng di động (Cellular) > Tùy chọn dữ liệu di động (Cellular Data Options) > Giọng nói & dữ liệu (Voice & Data).

