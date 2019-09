iPhone 11 Pro Max có gì "hot" hơn iPhone Xs Max?

Thứ Tư, ngày 11/09/2019 08:00 AM (GMT+7)

So với iPhone Xs Max tiền nhiệm, iPhone 11 Pro Max là bản nâng cấp đáng nể.

Với ba mẫu iPhone mới - iPhone 11, iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max, Apple đã cố gắng tích hợp tất cả các tính năng tiên tiến nhất vào sản phẩm cao cấp của mình để nâng doanh số bán hàng vốn đang chậm lại.

iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max và iPhone Xs Max (từ trái sang).

Theo thống kê, iPhone XR là iPhone được bán nhiều nhất trong năm vừa qua kể từ khi được giới thiệu. Giờ đây, giới công nghệ lại quan tâm nhiều hơn đến những “người thừa kế” iPhone XS và iPhone XS Max mang tên "Pro".

Bảng so sánh thông số các mẫu iPhone.

Thiết kế và màn hình iPhone 11 Pro và iPhone XS Max

Thực tế, ngoại hình của loạt iPhone 11 đã được tiết lộ khi hình ảnh CAD đầu tiên của “gia đình” iPhone 2019 xuất hiện. Hình ảnh cho thấy khu vực camera vuông ở mặt sau, tại sao Apple phải làm điều này?

Lý do là vị trí góc trên cùng sẽ giúp chừa lại nhiều không gian hơn cho pin bên dưới. Hoặc lý do đơn giản hơn chỉ là mở rộng ốp camera cần thiết để lắp ống kính góc rộng thêm. Thêm nữa, việc thiết kế cụm camera thẳng đứng sẽ đòi hỏi phải cải tổ lại các bộ phận bên trong, do đó, bố cục camera hình vuông có vẻ thích hợp hơn cho thiết kế.

Thiết kế mặt trước của loạt iPhone năm nay không có thay đổi gì.

Rõ ràng, khi nhìn vào cặp iPhone cao cấp này, người dùng sẽ phải thốt lên rằng chúng là “một con quái vật” camera. Tuy nhiên, đó chính xác là những gì Apple đang hướng tới - khách hàng không những bị ảnh hưởng bởi số megapixel và mức thu phóng mà còn dễ bị ảnh hưởng với tín hiệu thị giác. Tóm lại, mở rộng vùng camera là thứ duy nhất tách biệt trực quan iPhone XS / iPhone XS Max với bộ đôi iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max mới.

Chip xử lý, bộ nhớ và pin của iPhone 11 Pro và iPhone XS Max

Về sự khác biệt thông số kỹ thuật, loạt iPhone mới được nâng cấp toàn bộ: tốc độ nhanh hơn, nhiều bộ nhớ hơn, pin lớn hơn. Thay đổi lớn nhất là việc chuyển từ Apple A12 Bionic sang chip A13 mới, sản xuất trên quy trình 7nm thế hệ thứ hai - tiên tiến nhất của TSMC. Công nghệ này bổ sung thêm 30% bóng bán dẫn trong cặp iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max, hỗ trợ khả năng học máy (machine-learning) và thuật toán camera của điện thoại đáng kể trong khi chỉ tăng nhẹ hiệu suất trong các bài kiểm tra điểm chuẩn tổng hợp.

Hiệu suất của chip A13 có vẻ không mạnh hơn nhiều so với A12 năm ngoái.

Tuy nhiên, iPhone mới không nâng cấp phiên bản bộ nhớ tiêu chuẩn lên 128GB như tin đồn mà vẫn giữ lại tùy chọn 64GB. Ngoại trừ thiết kế mặt trước cũ kỹ từ iPhone X, đây là một bản nâng cấp toàn diện.

Tính năng camera

So với iPhone XS và iPhone XS Max, iPhone 11 Pro mới và “người anh em” lớn hơn của nó có thêm ống kính góc cực rộng cùng với cảm biến chính và camera tele. Tất cả ba cảm biến đều có độ phân giải 12MP, chắc chắn sẽ giúp mang lại những bức ảnh xuất sắc bằng cách sử dụng các thuật toán nhiếp ảnh và học máy nhờ A13.

Sức mạnh xử lý thô vượt trội cũng cho phép “Táo Khuyết” cung cấp khả năng quay video trong thời gian thực, thay đổi hình nền và thêm hiệu ứng trên cặp iPhone 11 Pro đắt tiền. Cả ba camera trên iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max đều thu thập thông tin ánh sáng trong các cảm biến tương ứng của chúng nhưng theo những cách khác nhau, được Apple hợp nhất trong thời gian thực để mỗi camera bù trừ cho hai camera còn lại ở những khu vực không thể chụp.

Cụm 3 camera sau là điểm nhấn chính của cặp iPhone 11 Pro cao cấp.

Kết quả là, ảnh chụp đêm có chất lượng tốt hơn, zoom đẹp hơn và chân dung hoặc ảnh góc rộng không bị méo mó xung quanh. Bên cạnh đó, bộ phận này của "Nhà Táo" sẽ phải chống lại thuật toán nhiếp ảnh của Pixel 4 vì Google cũng sẽ dùng ống kính tele để thu phóng và chụp ảnh chân dung đẹp hơn.

Giá iPhone 11 Pro so với iPhone XS Max

64GB 128GB 256GB 512GB iPhone 11 699 USD (16,25 triệu đồng) 749 USD (17,41 triệu đồng) 849 USD (19,74 triệu đồng) iPhone 11 Pro (màn hình 5,8 inch) 999 USD (23,23 triệu đồng) 1149 USD (26,72 triệu đồng) 1349 USD (31,37 triệu đồng) iPhone 11 Pro Max (màn hình 6,5 inch) 1099 USD (25,55 triệu đồng) 1249 USD (29,04 triệu đồng) 1449 USD (33,69 triệu đồng)

Nếu đang chờ đợi để mua những chiếc flagship năm 2019, người dùng sẽ thở phào nhẹ nhõm vì iPhone 11 Pro có giá chỉ từ 999 USD (tương đương 23,23 triệu đồng). Mặt khác, iPhone Pro Max đã được nâng giá lên tới 1449 USD (khoảng 33,69 triệu đồng) cho bản 512GB. Bù lại, iPhone 11 có giá chỉ bằng 2/3, từ 699 USD – 16,25 triệu đồng sẽ là sự lựa chọn khôn khoan cho những ai không cần camera quá khổ.