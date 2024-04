HOT: Apple cảnh báo hàng tỷ người dùng iPhone, nhiều máy ở Việt Nam đã dính mã độc

Hiện tại đã có nhiều người dùng iPhone ở Việt Nam nhận được "Xác minh Apple ID" và sau đó đã ấn "Cài đặt"

Báo cáo mới nhất cho biết, người dùng ở Ấn Độ và 91 quốc gia khác đã nhận được cảnh báo từ Apple. Trong thông báo về mối đe dọa, Apple cho hay, người dùng có thể là nạn nhân của một "cuộc tấn công phần mềm gián điệp quy mô lớn".

Công ty phát hiện ra rằng những kẻ tấn công đã cố gắng "tấn công iPhone từ xa".

Email thông báo của Apple tuyên bố:

"Apple đã phát hiện ra rằng bạn đang là mục tiêu của một cuộc tấn công phần mềm gián điệp - đang cố gắng xâm phạm chiếc iPhone được liên kết với Apple ID của bạn từ xa. Cuộc tấn công này có thể nhắm mục tiêu cụ thể vào bạn. Mặc dù khả năng bị tấn công rất khó xảy ra nhưng Apple rất tin tưởng vào cảnh báo này – vui lòng xem xét một cách nghiêm túc”.

iFan nên làm gì để ngăn chặn các cuộc tấn công phần mềm gián điệp?

Trong trường hợp được thông báo về mối đe dọa, Apple đặc biệt khuyên người dùng nên tranh thủ sự trợ giúp của chuyên gia, chẳng hạn như hỗ trợ bảo mật khẩn cấp phản ứng nhanh do Đường dây trợ giúp bảo mật kỹ thuật số - Digital Security Helpline do tổ chức phi lợi nhuận Access Now cung cấp.

Người nhận thông báo về mối đe dọa của Apple có thể liên hệ với Đường dây trợ giúp bảo mật kỹ thuật số 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần thông qua trang web của hãng. Các tổ chức bên ngoài không có bất kỳ thông tin nào về nguyên nhân khiến Apple gửi thông báo về mối đe dọa nhưng có thể hỗ trợ người dùng bằng lời khuyên bảo mật phù hợp.

Tất cả người dùng nên tiếp tục tự bảo vệ mình khỏi tội phạm mạng nói chung và phần mềm độc hại dành cho người tiêu dùng bằng cách thực hiện theo các biện pháp bảo mật tốt nhất:

- Cập nhật thiết bị lên phần mềm mới nhất vì phần mềm đó bao gồm các bản sửa lỗi bảo mật mới nhất

- Bảo vệ thiết bị bằng mật mã

- Sử dụng xác thực hai yếu tố và mật khẩu mạnh cho Apple ID

- Nên cài đặt ứng dụng từ App Store

- Sử dụng mật khẩu mạnh và duy nhất trực tuyến

- Không nhấp vào liên kết hoặc tệp đính kèm từ những người gửi không xác định

Nếu chưa nhận được thông báo về mối đe dọa của Apple, người dùng vẫn nên cảnh giác. Người dùng có thể bật Chế độ khóa - Lockdown Mode trên thiết bị Apple của mình để được bảo vệ thêm. Nếu cần hỗ trợ an ninh mạng khẩn cấp vì những lý do khác, trang web Công cụ lập kế hoạch bảo mật báo cáo người tiêu dùng - Consumer Reports Security Planner sẽ cung cấp danh sách các tài nguyên khẩn cấp có thể hỗ trợ bạn.

Thông báo về mối đe dọa của Apple sẽ không bao giờ yêu cầu bạn nhấp vào bất kỳ liên kết nào, mở tệp, cài đặt ứng dụng hoặc hồ sơ hay cung cấp mật khẩu hoặc mã xác minh Apple ID của bạn qua email hoặc trên điện thoại. Để xác minh rằng thông báo về mối đe dọa của Apple là chính hãng, hãy đăng nhập vào appleid.apple.com. Nếu Apple đã gửi cho bạn thông báo về mối đe dọa, thông báo đó sẽ hiển thị rõ ràng ở đầu trang sau khi bạn đăng nhập.

Tại sao các cuộc tấn công phần mềm gián điệp lại nguy hiểm?

Thông báo về mối đe dọa của Apple được thiết kế để thông báo và hỗ trợ những người dùng có thể đã trở thành mục tiêu riêng của các cuộc tấn công phần mềm gián điệp.

Đó là những gì trang hỗ trợ "Giới thiệu về thông báo mối đe dọa của Apple và bảo vệ chống lại phần mềm gián điệp" - "About Apple threat notifications and protecting against mercenary spyware" mới trên trang web của Apple cho biết.

Trang này tuyên bố, các cuộc tấn công như vậy phức tạp hơn nhiều so với hoạt động tội phạm mạng thông thường và phần mềm độc hại dành cho người tiêu dùng. Những kẻ tấn công phần mềm gián điệp thường áp dụng các tài nguyên đặc biệt để nhắm mục tiêu vào một số lượng rất nhỏ cá nhân cụ thể và thiết bị của họ.

Các cuộc tấn công bằng phần mềm gián điệp tiêu tốn hàng triệu USD và thường có thời gian tồn tại ngắn, khiến chúng ta khó phát hiện và ngăn chặn hơn nhiều. Đại đa số người dùng sẽ không bao giờ trở thành mục tiêu của những cuộc tấn công như vậy.

Mặc dù được triển khai nhằm chống lại một số lượng rất nhỏ cá nhân – thường là nhà báo, nhà hoạt động, chính trị gia và nhà ngoại giao – các cuộc tấn công bằng phần mềm gián điệp vẫn đang diễn ra trên toàn cầu.

Kể từ năm 2021, Apple đã gửi thông báo về mối đe dọa nhiều lần trong năm khi phát hiện ra những cuộc tấn công này và cho đến nay, họ đã thông báo cho người dùng ở tổng cộng hơn 150 quốc gia. Chi phí cực cao, độ phức tạp và tính chất toàn cầu của các cuộc tấn công bằng phần mềm gián điệp quy mô lớn khiến chúng trở thành một trong những mối đe dọa kỹ thuật số tiên tiến nhất hiện nay. Do đó, Apple không quy các cuộc tấn công hoặc đưa ra thông báo về mối đe dọa cho bất kỳ kẻ tấn công hoặc khu vực địa lý cụ thể nào.

Nếu Apple phát hiện một cuộc tấn công bằng phần mềm gián điệp, hãng sẽ thông báo cho người dùng mục tiêu theo hai cách:

- Thông báo về mối đe dọa sẽ được hiển thị ở đầu trang sau khi người dùng đăng nhập vào appleid.apple.com.

- Apple sẽ gửi email và thông báo iMessage đến các địa chỉ email và số điện thoại được liên kết với Apple ID của người dùng.

Những thông báo này sẽ cung cấp các bước bổ sung để người dùng thực hiện -giúp bảo vệ thiết bị của họ, bao gồm cả việc bật Chế độ khóa.

Các cuộc tấn công phần mềm gián điệp thường được tài trợ đặc biệt tốt và chúng phát triển theo thời gian. Apple chỉ dựa vào thông tin tình báo về mối đe dọa nội bộ và các cuộc điều tra để phát hiện các cuộc tấn công như vậy.

