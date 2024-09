Hơn 100.000 đơn đặt trước iPhone 16 series tại Việt Nam chỉ sau 24 giờ

Các nhà bán lẻ ủy quyền của Apple (AAR) tại Việt Nam đã mở cổng đặt trước iPhone 16 series từ 0h ngày 20/9. Sau 24 giờ, hầu hết các AAR trong khảo sát của PV đều ghi nhận trên 10.000 đơn hàng, tổng chung lên tới hơn 100.000 đơn đặt trước.

iPhone 16 Pro Max màu titan sa mạc là xu hướng của năm 2024.

Cụ thể, tại 24hStore, họ ghi nhận gần 11.000 đơn tính tới sáng 21/9. Hiện, số đơn đặt trước iPhone 16 series vẫn đang tiếp tục tăng nhanh. Theo đại diện hệ thống này, không ngoài dự doán, iPhone 16 Pro Max vẫn là sản phẩm thu hút tỷ lệ khách hàng đặt trước lớn hơn cả, lên tới hơn 81% trong tổng số đơn đặt trước iPhone 16 series.

"iPhone 16 Pro Max chiếm tỷ lệ được đăng ký lớn nhất với 82,74% tổng số đăng ký. Điều này có thể do nhu cầu thực tế, một phần có thể do một số khách hàng đã đăng ký tại các bên phân phối khác nhưng không thành công trong cùng thời điểm, do đó đã chuyển sang 24hStore", đại diện 24hStore nhận định.

"Titan sa mạc với sức hút ngay từ ngày ra mắt là màu sắc được ưa chuộng nhất trong dòng Pro, chiếm tới gần 80% tổng số lượt đăng ký. Ngược lại, màu sắc của dòng cơ bản không có sự nổi bật rõ rệt, có vẻ người dùng chuộng phiên bản thường đang không vội đăng ký ngay trong ngày mở cổng đầu tiên. Titan sa mạc cũng là phiên bản màu liên tục được nhắc tên ở các đại lý AAR khác vì nhu cầu thị trường bùng nổ và tình trạng khan hiếm hàng trong ngày mở bán", đại diện 24hStore đánh giá thêm.

Hiện, 24hStore đang tung gói quà tặng VIP trị giá gần 4,5 triệu đồng để thu hút iFan Việt. Trong hộp quà có cốc sạc 20W của Innostyle (trị giá 490.000 đồng), ốp lưng (trị giá 490.000 đồng), dán màn hình (490.000 đồng) và gói bảo hành chính hãng AppleCare+ mở rộng lên 24 tháng (trị giá 3 triệu đồng). Ngoài ra, khách hàng đặt trước iPhone 16 series tại 24hStore còn nhận được ưu đãi 1,25 triệu đồng của các kênh thanh toán, thu cũ trợ giá đến 4 triệu đồng (với sản phẩm có giá 21,19 triệu đồng) và trả góp 0%.

Với CellphoneS, họ đã ghi nhận hơn 7.000 đơn có cọc và 18.000 đơn đăng ký đặt mua chưa cọc, cho thấy sức hút mạnh mẽ của iPhone 16 series đối với người tiêu dùng Việt Nam. Tương tự các năm trước, iPhone 16 Pro Max tiếp tục là phiên bản được săn đón nhất với lượng đơn cọc lớn nhất và nhanh nhất.

"Tình trạng cháy hàng vẫn tiếp tục xảy ra, đặc biệt là với phiên bản titan sa mạc. Đây là phiên bản mới với màu sắc và chất liệu độc đáo, tạo sự khác biệt khiến nhiều khách hàng tranh thủ đặt hàng sớm để sở hữu", đại diện CellphoneS nhận định.

Một trong những lý do thu hút đông đảo iFan tìm mua iPhone 16 series tại CellphoneS là đơn vị này trợ giá lên đến 4 triệu đồng khi bán máy cũ lên đời. Khách hàng thành viên Smember được giảm 500.000 đồng khi thu cũ và giảm 500.000 đồng khi lên đời.

Khách hàng thành viên Smember còn được giảm thêm tới 1% giá trị đơn hàng đối với hạng SVIP. Khi mua cùng iPhone 16 series tại CellphoneS, khách hàng được giảm đến 25% với củ sạc, ốp lưng, miếng dán, pin dự phòng, phụ kiện âm thanh và bảo hành mở rộng chính hãng AppleCare+. Đặc biệt trong tháng đầu mở bán, khách hàng mua combo phụ kiện từ 3 món trở lên sẽ được giảm thêm từ 5 - 25%.

Đại diện Di Động Việt thì cho biết, năm nay, từ khi mở cổng đăng ký nhận thông tin iPhone 16 series, họ đã nhận về số lượng đăng ký tăng gấp 3,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Đến thời điểm hiện tại, hệ thống đã nhận hơn 25.000 lượt đăng ký. Đặc biệt, Di Động Việt chủ trương sẽ không nhận cọc, nhất quán với thông điệp “Không cần cọc, muốn là có”.

Đáng chú ý hơn cả, Thế Giới Di Động nhận về hơn 50.000 đơn chỉ sau 24 giờ mở cổng đặt trước iPhone 16 series, trong đó gần một nửa là đơn đặt trước có cọc. Có thể khẳng định, đây là đơn vị nhận được số đơn đặt trước iPhone phiên bản mới cao nhất tại Việt Nam trong suốt nhiều năm gần đây.

FPT Shop thì chưa công bố số đơn đặt trước sau 24 giờ. Nhưng đại diện AAR này thông tin: "Chúng tôi đã nhận đến hơn 30.000 đăng ký để lại thông tin có nhu cầu về sản phẩm. Trong đó, phiên bản màu mới ra mắt - titan sa mạc được quan tâm và ưa chuộng nhất khi chiếm tới 60% lượt đăng ký. Từ ngày 20/9, chúng tôi chính thức tiếp nhận đơn đặt cọc của khách hàng trên website và toàn bộ hệ thống gần 700 cửa hàng FPT Shop và F.Studio by FPT trên toàn quốc".

Như vậy, chỉ mới điểm qua các AAR lớn đã thấy hơn 100.000 đơn hàng đặt trước iPhone 16 series. Số liệu này có thể còn tăng mạnh vì thời gian đặt trước tại Việt Nam là 7 ngày, trước khi các AAR chính thức trả máy từ ngày 27/9.

