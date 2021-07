Giá iPhone 11 mới nhất tháng 7/2021

Thứ Tư, ngày 28/07/2021 19:00 PM (GMT+7)

Cập nhật thông tin giá bán iPhone 11 đầy đủ tất cả các phiên bản, giá máy mới chính hãng VN/A, giá iPhone cũ, lock,... Đánh giá thông số và các tính năng nổi bật.

Được ra mắt vào ngày 11/09/2019, dòng iPhone 11 Series với 3 phiên bản iPhone 11, iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max đã mang lại doanh số rất tốt cho Apple, đặc biệt phiên bản iPhone 11. iPhone 11 Series có các tùy chọn về dung lượng bộ nhớ bao gồm 64GB, 128GB, 256GB và 512GB.

Tính tới thời điểm hiện tại, sau khi iPhone 12 ra mắt được một thời gian thì một số phiên bản của iPhone 11 cũng được dừng phân phối để tập trung vào dòng sản phẩm mới. Dưới đây là thông tin chi tiết về các phiên bản và giá bán.

Giá iPhone 11 mới nhất tháng 7/2021 là bao nhiêu

Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên giá bán của iPhone 11 Series cũng có ảnh hưởng phần nào. Theo như tìm hiểu, hiện tại giá thấp nhất của iPhone 11 chính hãng VN/A chỉ từ 14,99 triệu đồng. Dưới đây là bảng thông tin chi tiết giá bán iPhone 11.

Giá iPhone 11 chính hãng mã VN/A

Mã VN/A là dòng iPhone được phân phối chính hãng dành cho thị trường Việt Nam. Giá của dòng iPhone 11 này thường cao nhất khi so sánh với các mã như LL/A của Mỹ, ZP của Singapore hay ZP của Hong Kong...

Giá iPhone 11

Phiên bản Giá bán (VND) FPT Thế giới di động Viettel Store iPhone 11 64GB 14.990.000 15.190.000 14.990.000 iPhone 11 128GB 16.990.000 16.990.000 16.490.000 iPhone 11 256GB Ngừng kinh doanh 19.390.000 Ngừng kinh doanh

Giá iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro hiện nay được phân phối chính hãng tại các cửa hàng uy tín chỉ còn duy nhất 1 phiên bản có dung lượng 512GB và có giá khá cao, trên 31 triệu đồng tại FPT.

Phiên bản Giá bán (VND) FPT Thế giới di động Viettel Store iPhone 11 Pro 64GB Ngừng kinh doanh Ngừng kinh doanh Ngừng kinh doanh iPhone 11 Pro 256GB Ngừng kinh doanh Ngừng kinh doanh Ngừng kinh doanh iPhone 11 Pro 512GB 31.990.000 Ngừng kinh doanh Ngừng kinh doanh

Giá iPhone 11 Pro Max

Phiên bản Giá bán (VND) FPT Thế giới di động Viettel Store iPhone 11 Pro Max 64GB Ngừng kinh doanh Ngừng kinh doanh Ngừng kinh doanh iPhone 11 Pro Max 128GB Ngừng kinh doanh Ngừng kinh doanh Ngừng kinh doanh iPhone 11 Pro Max 512GB Ngừng kinh doanh Ngừng kinh doanh Ngừng kinh doanh

Giá iPhone 11 xách tay Mỹ LL/A

Phiên bản Giá bán (VND) 64GB 128GB 256GB 512GB iPhone 11 15.150.000 16.400.000 18.000.000 x iPhone 11 Pro 20.400.000 x 22.200.000 24.200.000 iPhone 11 Pro Max 24.500.000 x 27.000.000 30.000.000

Giá iPhone 11 cũ 99%

Phiên bản Giá bán (VND) 64GB 128GB 256GB 512GB iPhone 11 12.390.000 14.590.000 x iPhone 11 Pro 15.390.000 x 17.490.000 x iPhone 11 Pro Max 18.290.000 x 20.390.000 21.390.000

Giá iPhone 11 Lock

Theo như khảo sát thì hiện nay, iPhone 11 Lock chủ yếu là phiên bản 64GB bao gồm iPhone 11 và 11 Pro Max. Giá dao động từ trên 8 triệu đồng đến dưới 13 triệu đồng tùy theo nguồn gốc, hình thức máy và chế độ bảo hành.

Bảng so sánh giá iPhone 11 với iPhone 12

Phiên bản Giá bán (VND) iPhone 11 iPhone 12 64GB 15.190.000 20.690.000 128GB 16.990.000 22.690.000 256GB 19.390.000 23.990.000 Phiên bản iPhone 11 Pro iPhone 12 Pro 512GB 31.990.000 35.990.000

Nhìn vào bảng so sánh có thì giá iPhone 12 cao hơn iPhone 11 từ 4 đến hơn 5 triệu đồng. Nếu không cần thiết sở hữu một chiếc iPhone đời mới nhất, thời thượng nhất thì chọn mua iPhone 11 là quá đủ cho mọi trải nghiệm.

Đánh giá iPhone 11 ở thời điểm năm 2021

iPhone 11 được giới thiệu vào tháng 9 năm 2019 có thiết kế mới và cấu hình mạnh mẽ nhất ở thời điểm lúc bấy giờ. Đến năm 2020, vị trí này đã nhường lại cho iPhone 12 với con chip A14 Bionic có hiệu năng cực mạnh.

Nhưng iPhone 12 không phải là lựa chọn duy nhất ở thời điểm năm 2021, khi mà con chip A13 của iPhone 11 vẫn đủ sức cân được các tựa game khó và đặc biệt là có giá rẻ hơn.

Tính năng nổi bật nhất của iPhone 11 là khả năng chụp ảnh: Với hai cảm biến ở camera sau, giờ đây bạn có thể chụp những bức ảnh góc rộng hơn. Mỗi cảm biến có độ phân giải 12MP được đặt trên một khung kính hình vuông, mới nhìn có thể chưa quen mắt nên bạn sẽ cảm thấy không đẹp chút nào.

Khả năng chụp đêm của iPhone 11 được nâng cấp một cách rõ nhất, các bức ảnh chụp đêm có độ sáng và độ rõ nét một cách chân thực. Chế độ chân dung, làm mờ hậu cảnh, cũng được cải thiện trên iPhone 11.

Thiết kế của iPhone 11 tuy mới nhưng không phải là quá nổi bật so với iPhone XR được ra mắt vào năm 2018, mặc dù iPhone 11 có tới 6 màu để lựa chọn. Quan sát các cạnh viền của iPhone 11 ta thấy vẫn có cảm giác giống như trên iPhone 6, 7 và 8 cũ hơn, mặc dù màn hình 6,1 inch lớn hơn, chiếm gần hết mặt trước của điện thoại.

Màn hình của iPhone 11 là màn LCD, đủ sáng và phản hồi tốt khi chạm, tiết kiệm điện năng nhưng vẫn thua kém màn hình OLED về độ sắc nét trên iPhone 11 Pro chứ chưa cần so sánh với iPhone 12.

Apple tuyên bố rằng thời lượng pin của iPhone 11 dài hơn một giờ so với iPhone XR nhưng thật đáng tiếc là không có bộ sạc nhanh trong hộp, vì vậy nếu dùng kiệt pin iPhone 11, để sạc đầy sẽ mất tới 3 giờ.

Nhìn chung, iPhone 11 là một thành công của Apple, mẫu smartphone này vẫn có thể sử dụng tốt trong vài năm nữa mà vẫn đáp ứng các yêu cầu hàng ngày.

Apple đã xác nhận iPhone 11 sẽ được cập nhật lên iOS 15 mới nhất vào cuối năm nay.

Thiết kế iPhone 11

iPhone 11 có kích thước cao 150,9mm, rộng 75,7mm và dày 8,3mm, giống với iPhone XR thế hệ trước nhưng dày hơn iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max.

Phần khung máy của iPhone 11 sử dụng chất liệu khung nhôm 7000 được gia công chính xác bao bọc xung quanh một lớp vỏ hoàn toàn bằng kính. Với màn hình 6,1 inch, iPhone 11 có kích thước lớn hơn iPhone 11 Pro 5,8 inch nhỏ hơn iPhone 11 Pro Max 6,5 inch.

iPhone 11 được trang bị màn hình tràn cạnh với viền mỏng và không có nút Home, sử dụng một notch ở trên cùng cho hệ thống camera TrueDepth, Face ID, loa và cảm biến ánh sáng xung quanh. Vì sử dụng màn hình LCD thay vì màn hình OLED nên iPhone 11 có viền dày hơn một chút so với các mẫu iPhone 11 Pro.

Mặt sau của iPhone 11 có sự thay đổi thiết kế đáng kể nhất nhờ hệ thống camera kép mới thiết kế kiểu cụm camera đặt trên khung nền kính hình vuông. Logo Apple trên iPhone 11 nằm ở giữa thiết bị thay vì được đặt ở phần phía trên như iPhone XS Max hay iPhone XR.

Kính bền hơn

Theo Apple, iPhone 11 được làm từ loại kính bền nhất từ ​​trước đến nay trên điện thoại thông minh, tuy nhiên, nó vẫn là kính, vì vậy tốt nhất bạn nên sử dụng ốp lưng để tránh trường hợp rơi hoặc va đập làm vỡ kính.

Tùy chọn màu sắc

iPhone 11 có sáu màu gồm màu đen, xanh lá cây, vàng, tím, (PRODUCT) RED và trắng.

Chống nước và chống bụi

Chuẩn chống nước IP68 của iPhone 11 cao hơn so với IP67 của iPhone XR thế hệ trước. Nó được đánh giá là có thể tồn tại ở độ sâu lên đến hai mét (6,5 feet) trong tối đa 30 phút. Hai mét là gấp đôi đánh giá độ sâu của iPhone XR, nhưng bằng một nửa so với iPhone 11 Pro. iPhone 11 Pro có thể chịu được ngâm nước sâu tới bốn mét (13 feet) trong tối đa 30 phút.

Âm thanh không gian và Dolby Atmos

iPhone 11 được xây dựng với tính năng âm thanh không gian mới được thiết kế để mô phỏng âm thanh vòm cho trải nghiệm âm thanh đắm chìm hơn. Nó cũng hỗ trợ âm thanh Dolby Atmos.

Màn hình iPhone 11

Giống như iPhone XR, iPhone 11 sử dụng màn hình LCD "Liquid Retina HD" với kích thước 6,1 inch và có độ phân giải 1792 x 828 đạt 326 pixel mỗi inch.

Mặc dù iPhone 11 có màn hình LCD thay vì màn hình OLED, nhưng Apple cho biết đây là màn hình LCD tiên tiến nhất được giới thiệu trên điện thoại thông minh lúc bấy giờ và được chế tạo bằng các kỹ thuật kỹ thuật mới, nhưng vẫn kém hơn so với màn hình của iPhone 11 Pro và Pro Max.

Màn hình iPhone 11 tiếp tục được tích hợp các tính năng mới nhất của Apple như chạm để kích hoạt màn hình, hệ thống cử chỉ dựa trên vuốt để thay thế nút Home Touch ID, True Tone để khớp cân bằng trắng của màn hình với môi trường xung quanh. ánh sáng và màu sắc rộng cho màu sắc sống động, chân thực.

Tỷ lệ tương phản màn hình là 1400: 1, đây là một trong những điểm mà nó kém xa so với các mẫu iPhone 11 Pro và Pro Max với tỷ lệ tương phản 2.000.000: 1. Với tỷ lệ tương phản này thì màn hình của iPhone 11 Pro và Pro Max có màu sắc của chúng phong phú hơn, màu đen đen hơn và có hỗ trợ HDR, còn iPhone 11 thì không có.

Haptic Touch

Apple đã loại bỏ tính năng 3D Touch trong iPhone XR và thay thế nó bằng tùy chọn Haptic Touch mới, hiện đã được tung ra cho toàn bộ dòng iPhone 2019.

A13 Bionic

iPhone 11 được trang bị chip A13 Bionic có hiệu năng và tốc độ nhanh hơn 20% so với chip A12 Bionic trong iPhone XR và sử dụng ít năng lượng hơn 40% so với A12. GPU trong A13 nhanh hơn 20% so với GPU trong A12 và sử dụng ít năng lượng hơn 40%.

Chip A13 có 8 lõi, theo Apple cho biết là nhanh hơn bao giờ hết để phân tích ảnh và video trong thời gian thực. Một cặp Bộ tăng tốc máy học cho phép CPU chạy nhanh hơn tới sáu lần, cung cấp hơn 1 nghìn tỷ hoạt động mỗi giây.

Neural Engine nhanh hơn tới 20% và sử dụng ít năng lượng hơn tới 15% so với Neural Engine thế hệ trước. Apple cho biết Neural Engine của họ cung cấp năng lượng cho hệ thống camera, Face ID, ứng dụng AR, v.v.

Camera TrueDepth và Face ID

Face ID được giới thiệu vào năm 2017 trên iPhone X, là hệ thống xác thực sinh trắc học bằng cách quét điểm ảnh khuôn mặt được sử dụng trên iPhone 11, cụm tai thỏ ở phía trên màn hình là phần chứa hệ thống camera True Depth cho phép Face ID.

Trong iPhone 11, hệ thống camera TrueDepth đã được cải tiến với phần cứng mới. Nó nhanh hơn và có thể hoạt động từ nhiều góc độ hơn, vì vậy nó hiệu quả hơn và nhanh hơn bao giờ hết trong quá trình xác thực khuôn mặt.

Face ID hoạt động thông qua một bộ cảm biến và camera được tích hợp vào mặt trước của iPhone 11, được gọi là hệ thống Camera TrueDepth. Để tạo ảnh quét khuôn mặt, máy chiếu chấm chiếu hơn 30.000 điểm hồng ngoại vô hình lên khuôn mặt của bạn, sau đó được đọc bằng camera hồng ngoại.

Tiếp đó, bản đồ độ sâu của khuôn mặt được chuyển tiếp đến bộ xử lý A13 Bionic, nơi nó được chuyển đổi thành một mô hình toán học mà iPhone sử dụng để đảm bảo rằng bạn đang cố truy cập vào iPhone của mình.

Face ID sử dụng tia hồng ngoại, vì vậy nó hoạt động trong ánh sáng yếu và trong bóng tối, với đèn chiếu sáng tích hợp đảm bảo luôn có đủ ánh sáng để chụp quét khuôn mặt. Chip A13 Bionic tích hợp Neural Engine có nghĩa là Face ID có thể điều chỉnh theo những thay đổi nhỏ trên khuôn mặt theo thời gian, vì vậy nếu bạn mọc tóc dài hơn hoặc mọc râu, Face ID sẽ điều chỉnh và tiếp tục mở khóa iPhone của bạn.

Bảo mật và quyền riêng tư của Face ID

Face ID sử dụng tính năng quét khuôn mặt 3D chi tiết mà không thể bị đánh lừa bởi ảnh, mặt nạ hoặc các hình ảnh giả khuôn mặt khác. Tính năng bảo mật "Nhận biết sự chú ý" cho phép Face ID chỉ mở khóa thiết bị của bạn khi bạn mở mắt về hướng iPhone 11, vì vậy tính năng này không hoạt động khi bạn nhắm mắt, khi bạn đang ngủ, khi bạn ' bất tỉnh hoặc khi bạn không nhìn vào điện thoại của mình.

Với tính năng nhận biết sự chú ý, iPhone 11 biết khi nào bạn đang nhìn vào nó. Face ID hiển thị thông báo và tin nhắn trên Màn hình khóa khi bạn nhìn vào iPhone 11, giữ cho màn hình sáng và tự động giảm âm lượng của báo thức hoặc chuông khi biết sự chú ý của bạn trên màn hình của iPhone 11.

Dữ liệu Face ID được mã hóa và lưu trữ trong Secure Enclave trên iPhone 11. Apple không thể truy cập dữ liệu Face ID của bạn. Quá trình xác thực diễn ra hoàn toàn trên thiết bị của bạn, không có dữ liệu Face ID nào được lưu trữ trên đám mây hoặc được tải lên Apple. Các nhà phát triển bên thứ ba không có quyền truy cập vào bản đồ khuôn mặt mà Face ID sử dụng để mở khóa thiết bị, nhưng máy ảnh TrueDepth có thể được sử dụng để quét khuôn mặt của người dùng nhằm mục đích tạo ra các ứng dụng thực tế tăng cường thực tế hơn.

Máy ảnh

Tính năng mới chính trên iPhone 11 là hệ thống camera ống kính kép được nâng cấp. Nó bao gồm một ống kính góc rộng 12 megapixel f / 1.8 6 phần tử (tiêu cự 26mm) và một ống kính góc cực rộng 12 megapixel f / 2.4 5 phần tử (tiêu cự 13mm), tăng từ một ống kính 12 megapixel duy nhất ống kính máy ảnh trong iPhone XR.

Ống kính góc siêu rộng mới có trường nhìn 120 độ, lý tưởng khi bạn muốn chụp phong cảnh hoặc kiến ​​trúc hoặc vừa khít hơn với khung hình cận cảnh. Không giống như iPhone 11 Pro, nó không có một ống kính tele như vậy sẽ không có tính năng zoom quang học. Máy ảnh góc rộng tiêu chuẩn hỗ trợ Ổn định hình ảnh quang học, nhưng ống kính góc siêu rộng thì không.

Camera iPhone 11 được trang bị Smart HDR thế hệ tiếp theo giúp nhận dạng mọi người tốt hơn, khuôn mặt có các điểm nổi bật, bóng và tông màu da trông tự nhiên trong khi các yếu tố nền được giữ nguyên.

Chế độ ban đêm

Máy ảnh góc rộng trong iPhone 11 có cảm biến mới, lớn hơn với 100% Focus Pixels. Ở chế độ chụp ban đêm được thiết kế để chụp ảnh sáng hơn nhiều trong điều kiện ánh sáng yếu. Nó tương tự như chế độ Night Shift của Google, làm sáng ảnh bằng phần mềm.

Chế độ ban đêm tự động bật trong điều kiện ánh sáng yếu và không cần sử dụng đèn flash. Khi bạn ở trong khu vực có ánh sáng yếu, máy ảnh sẽ chụp nhiều ảnh trong khi tính năng ổn định hình ảnh quang học hoạt động để ổn định ống kính.

Sau đó, chip A13 được tham gia để căn chỉnh hình ảnh, điều chỉnh chuyển động. Các phần có quá nhiều điểm bị mờ sẽ bị loại bỏ, trong khi các hình ảnh sắc nét hơn được kết hợp với nhau. Sau đó, độ tương phản được điều chỉnh, màu sắc được tinh chỉnh, loại bỏ nhiễu dư thừa và các chi tiết được tăng cường để tạo ra hình ảnh cuối cùng trông sáng hơn và sắc nét hơn nhiều so với điều kiện ánh sáng thông thường cho phép.

Chế độ chân dung

Mặc dù iPhone 11 không có ống kính tele, nhưng nó vẫn có thể chụp ảnh ở chế độ chân dung bằng các ống kính máy ảnh khác, giống như iPhone XR. Hai máy ảnh hoạt động cùng nhau để tạo ra các bức ảnh “Chế độ Chân dung” trong đó chủ thể của ảnh được lấy nét và hậu cảnh được làm mờ, tương tự như hiệu ứng bạn nhận được với máy ảnh DSLR.

Chế độ chân dung trong iPhone 11 đã được cải thiện vì nó hoạt động với người, vật nuôi, thức ăn và các đối tượng khác. Với iPhone XR, Chế độ chân dung chỉ giới hạn ở ảnh chụp người.

Chiếu sáng chân dung

iPhone 11 hỗ trợ tính năng Portrait Lighting, cho phép thay đổi hiệu ứng ánh sáng của hình ảnh bằng phần mềm. Nhiều chế độ ánh sáng khác được hỗ trợ trong iPhone 11, bao gồm Natural, Studio. Contour, Stage, Stage Mono và High-Key Mono. Giai đoạn và Giai đoạn Mono không có sẵn trong XR.

Các tính năng khác của máy ảnh

Các tính năng máy ảnh bao gồm đèn flash True Tone sáng hơn 36%, ảnh toàn cảnh 63 megapixel, chụp màu rộng, hỗ trợ Live Photos, hiệu chỉnh mắt đỏ nâng cao và chế độ chụp liên tục.

Tính năng Deep Fusion sử dụng các kỹ thuật máy học tiên tiến để xử lý từng pixel của ảnh, tối ưu hóa kết cấu, chi tiết và nhiễu trong từng phần của hình ảnh. Deep Fusion nhằm mục đích cải thiện ảnh trong nhà và ảnh chụp trong điều kiện ánh sáng trung bình.

Khả năng quay Video của iPhone 11

Cả hai ống kính góc rộng và góc siêu rộng đều hoạt động ở chế độ video và bạn có thể chuyển đổi giữa chúng bằng một lần nhấn khi quay phim. iPhone 11 hỗ trợ quay video 4K ở tốc độ 60 khung hình/giây bằng cả hai ống kính và máy ảnh siêu rộng có thể chụp nhiều cảnh hơn gấp bốn lần để có những bức ảnh hành động tốt hơn.

Tuổi thọ pin

iPhone 11 có pin 3.110 mAh cao hơn so với pin 2.942 mAh của iPhone XR và thời lượng sử dụng tăng thêm 1 giờ so với iPhone XR

Apple cho biết thời lượng sử dụng lên đến 17 giờ khi phát video, lên đến 10 giờ khi phát trực tuyến video và lên đến 65 giờ khi nghe nhạc.

Theo một tài liệu hỗ trợ của Apple, các mẫu iPhone 11 được trang bị hệ thống phần mềm và phần cứng lai mới để quản lý hiệu suất, tiên tiến hơn hệ thống quản lý pin và năng lượng trên iPhone cũ.

Sạc không dây

Apple sử dụng tiêu chuẩn sạc không dây Qi tương tự trên các dòng Android, có thể sạc không dây với bất kỳ bộ sạc cảm ứng nào được Qi chứng nhận.

Sạc nhanh

iPhone 11 có khả năng sạc nhanh, và có thể sạc đến 50% thời lượng pin chỉ trong 30 phút. Sạc nhanh yêu cầu bộ đổi nguồn USB-C cung cấp ít nhất 18 watt, bao gồm bộ chuyển đổi 29/30W của Apple. iPhone 11 Pro và Pro Max xuất xưởng với bộ chuyển đổi nguồn USB-C 18W và cáp USB-C to Lightning, và để hạ giá thành iPhone 11, nên iPhone 11 chỉ đi kèm với bộ chuyển đổi nguồn 5W và cáp USB-A to Lightning tiêu chuẩn.

Kết nối

- Gigabit LTE: iPhone 11 cung cấp hỗ trợ lên đến 30 băng tần LTE, rất hữu ích khi đi du lịch.

- Hỗ trợ hai SIM: Chức năng hai SIM được kích hoạt thông qua việc bao gồm một khe cắm nano-SIM vật lý và một eSIM.

- Băng thông siêu rộng: Cho phép sử dụng công nghệ Ultra Wideband để cải thiện nhận thức về không gian.

- Bluetooth và WiFi: iPhone 11 hỗ trợ Bluetooth 5.0. Bluetooth 5.0 cung cấp phạm vi xa hơn, tốc độ nhanh hơn và khả năng tương tác tốt hơn với các công nghệ không dây khác.

- GPS và NFC: Hỗ trợ cho các dịch vụ định vị GPS, GLONASS, Galileo và QZSS được bao gồm trong iPhone 11. Quét thẻ NFC mà không cần mở ứng dụng trước.

Nguồn: http://danviet.vn/gia-iphone-11-moi-nhat-thang-7-2021-50202128718582493.htmNguồn: http://danviet.vn/gia-iphone-11-moi-nhat-thang-7-2021-50202128718582493.htm