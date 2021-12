Galaxy Z Flip3 trở thành smartphone bán chạy nhất Hàn Quốc

Thứ Tư, ngày 08/12/2021 16:30 PM (GMT+7)

Điện thoại gập lại chủ đạo của Samsung, Galaxy Z Flip3, thực sự đang hoàn thành mục tiêu của nó, ít nhất là ở quê nhà Hàn Quốc.

Theo nghiên cứu mới được thực hiện bởi Counterpoint Research, Galaxy Z Flip3 là smartphone bán chạy nhất tại Hàn Quốc, tiếp theo là Galaxy S21 và Galaxy A32 ở vị trí thứ hai và thứ ba.

Hơn nữa, Samsung hiện đang thống trị thị trường smartphone Hàn Quốc với 85% thị phần và dựa vào biểu đồ theo từng quý cho thấy mức tăng này đến từ đâu. Việc LG rút lui khỏi mảng kinh doanh smartphone và 11% thị phần của họ đã bị Samsung thu về ngay lập tức.

Apple cũng sụt giảm 5% so với quý trước và giảm 1% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự sụt giảm mạnh so với quý trước có thể là do sự ra mắt của iPhone 13 với các đơn hàng giao chậm trễ. Có vẻ như các báo cáo rằng doanh số bán iPhone tại Hàn Quốc tăng vọt so với cùng thời điểm năm ngoái đều chỉ là sự cường điệu.

Các thiết bị gập lại thế hệ thứ ba của Samsung đang được chứng minh là thực sự phổ biến. Vào tháng 10, công ty cho biết “nhu cầu đối với các thiết bị mới nhất của họ tiếp tục vượt quá mong đợi” mà không đưa ra bất kỳ con số nào.

Galaxy Z Flip3 hiện đang được bán với giá chiết khấu cho dịp mua sắm cuối năm, vì vậy người dùng có thể dễ dàng thấy ngày càng nhiều điện thoại gập lại xuất hiện nhiều trên thị trường hơn.

Nguồn: http://danviet.vn/galaxy-z-flip3-tro-thanh-smartphone-ban-chay-nhat-han-quoc-50202181216291531.h...Nguồn: http://danviet.vn/galaxy-z-flip3-tro-thanh-smartphone-ban-chay-nhat-han-quoc-50202181216291531.htm