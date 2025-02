Galaxy S25 Ultra xóa đối tượng trong ảnh khiến iPhone phải “xấu hổ”

Điểm nổi bật trên Galaxy S25 Ultra chính là công cụ Object Eraser mới được Samsung tích hợp trong One UI 7 mang đến khả năng phát hiện và xóa đối tượng tốt hơn cả iPhone của Apple.

Object Eraser khiến Clean Up của Apple phải mất mặt.

Công cụ này hoạt động như một phép thuật cho phép người dùng loại bỏ các thành phần không mong muốn trong ảnh và tái tạo nền một cách liền mạch, tạo ra những bức ảnh chân thực đến mức khiến iPhone phải “xấu hổ”. Để đánh giá, một người dùng trên mạng xã hội X đã chia sẻ hình ảnh so sánh giữa Galaxy S25 Ultra và iPhone, cho thấy kết quả đáng kinh ngạc từ công cụ Object Eraser.

Trong khi Apple đã đầu tư mạnh mẽ vào AI với công cụ Clean Up trong iOS 18 nhằm cho phép người dùng xóa các vật thể không mong muốn, Samsung dường như đã vượt qua đối thủ với những cải tiến trong Galaxy AI. Tính năng Now Brief của Samsung cho thấy sự vượt trội trong khả năng xử lý các thao tác xóa phức tạp, như xóa người khỏi nền trong những bức ảnh đông đúc, mà vẫn giữ được các chi tiết như gợn nước hay bề mặt có kết cấu.

Các bài kiểm tra ban đầu cho thấy công cụ AI của Galaxy S25 Ultra có thể thực hiện các thao tác này một cách dễ dàng, đánh dấu một bước tiến lớn trong nhiếp ảnh điện toán. Trong khi đó, iPhone lại không thể cung cấp giao diện gọn như Samsung, với việc các màu sắc bị pha trộn không hài hòa, khiến cho bức ảnh trở nên kém chất lượng.

Mặc dù Apple cũng đang nâng cấp các công cụ AI của mình nhưng có lẽ người dùng sẽ phải chờ đến iOS 19 mới có thể trải nghiệm những cải tiến này. Trong khi đó, Samsung đang dẫn đầu với công cụ Object Eraser trong Galaxy S25 Ultra mang lại cho người dùng khả năng chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp ngay trong tầm tay.

Cuối cùng, nếu so sánh về hiệu suất chơi game, iPhone vẫn giữ ưu thế hơn Galaxy S25 Ultra. Tuy nhiên, với những thành tựu mới nhất trong công nghệ AI, Samsung đang khẳng định vị thế của mình trên thị trường smartphone.