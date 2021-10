Galaxy S21 Ultra được các đạo diễn hàng đầu dùng để quay phim

Thứ Ba, ngày 12/10/2021 10:23 AM (GMT+7)

Trong vài năm qua, hệ thống camera trên smartphone đã đạt đến mức chất lượng và chức năng ấn tượng khiến người dùng cảm thấy bất ngờ.

Galaxy S21 Ultra là một ví dụ tuyệt vời về điều đó và là một trong những lý do tại sao Samsung đã tung ra một chiến dịch mới có biệt danh là “Filmed #withGalaxy”. Như một chiến thuật tiếp thị phổ biến hiện nay, Samsung đã đặt Galaxy S21 Ultra vào tay các chuyên gia nổi tiếng để họ thực hiện phép thuật và thể hiện khả năng của máy ảnh.

Một trong số đó là Joe Wright, đạo diễn của bộ phim Atonement từng đoạt giải Quả cầu vàng . Anh cũng được biết đến với các phim Darkest Hour, Woman in Window, and Pride and Prejudice. Wright sử dụng Galaxy S21 Ultra để quay một đoạn phim ngắn có tên Princess & Peppernose. Anh ấy đã sử dụng điện thoại để quay các cảnh rộng và cận cảnh với ống kính siêu rộng 13 mm.

Đạo diễn nổi tiếng Sha Mo cũng được trao chiếc điện thoại cao cấp mới nhất của Samsung để quay phim. Ông đã sử dụng tính năng Director's View của Galaxy S21 Ultra để có được ba góc nhìn khác nhau về cùng một cảnh cho bộ phim ngắn Kids of Paradise của mình. Một số tác phẩm nổi tiếng hơn của Mo là các bộ phim My Huckleberry Friends và Love Will Tear Us Apart.

Nếu muốn xem hai đạo diễn nổi tiếng này đã đạt được những gì với Galaxy S21 Ultra, mọi người có thể chờ đến Liên hoan phim Quốc tế Busan (BIFF) vào tháng 10 này, nơi hai bộ phim sẽ được trình chiếu.

Trước đó, Samsung cũng đã đưa Galaxy S21 Ultra cho nhiếp ảnh gia thời trang Rankin để thử nghiệm máy ảnh của nó. Ngoài Samsung, Apple cũng làm điều tương tự khi hợp tác với đạo diễn từng hai lần đoạt giải Oscar Kathryn Bigelow để phô diễn sức mạnh Cinematic Mode trên iPhone 13.

Nguồn: http://danviet.vn/galaxy-s21-ultra-duoc-cac-dao-dien-hang-dau-dung-de-quay-phim-5020211210102452...Nguồn: http://danviet.vn/galaxy-s21-ultra-duoc-cac-dao-dien-hang-dau-dung-de-quay-phim-502021121010245224.htm