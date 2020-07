Galaxy S10 liệu có còn đáng mua?

Thứ Hai, ngày 20/07/2020 13:30 PM (GMT+7)

Dòng Galaxy S10 đã được giảm giá bán chính thức để làm cho chúng trở nên khá hấp dẫn, đặc biệt là S10 và S10e.

Samsung đã tăng giá toàn bộ dòng Galaxy S20, khiến một số người trong chúng ta bị bỏ xa hơn khi nhìn vào thị trường smartphone cao cấp. Rất may, công ty Hàn Quốc vẫn tiếp tục bán dòng Galaxy S10 với việc giảm giá chính thức, cung cấp tùy chọn hấp dẫn cho những ai muốn một chiếc điện thoại hàng đầu nhưng không thể chi hơn 16 triệu đồng cho một sản phẩm cao cấp.

Khi so sánh giữa các sản phẩm, chúng ta thấy Galaxy S10 giờ đây rẻ hơn 40% so với Galaxy S20, được bán hoàn toàn mới với cùng chế độ bảo hành và nhiều thông số kỹ thuật, tính năng và khả năng tương tự. S10 đã được cập nhật lên cùng một phần mềm One UI 2.0, do đó người dùng không bị bỏ lại phía sau về các tính năng phần mềm được khởi chạy cùng với Galaxy S20.

Cũng theo Samsung, Galaxy S10 sẽ nhận được một bản cập nhật phần mềm lớn vào cuối năm 2020. Khả năng này hoàn toàn có cơ sở và dễ dàng nhờ chip Snapdragon 855 và RAM 8 GB trên sản phẩm đủ đáp ứng vô tư các yêu cầu phần mềm mới. Thời lượng pin trên thiết bị cũng giúp mọi người duy trì sử dụng trong thời gian dài.

Các lĩnh vực trải nghiệm khác, như màn hình và thiết kế phần cứng, cảm thấy rất hiện đại trên Galaxy S10 mặc dù chúng không phải là sản phẩm mới nhất và tuyệt vời nhất mà Samsung cung cấp. Người dùng cũng sẽ nhận được các tính năng cấp cơ sở tương tự như chống nước, sạc không dây, sạc nhanh và khe cắm thẻ nhớ microSD. Galaxy S10 thậm chí còn có một thứ mà Galaxy S20 không có: jack cắm tai nghe 3,5 mm.

Nơi duy nhất Galaxy S10 cho thấy “tuổi già” của nó là máy ảnh vì Samsung thực sự đã có một bước tiến lớn với các máy ảnh của Galaxy S20 cả trước và sau. Galaxy S10 không có khả năng trong chụp ảnh thiếu sáng và camera tele của nó không có khả năng như Galaxy S20. Hệ thống camera cực rộng và phía trước có thể tốt nhưng vẫn không thể bắt kịp các thiết bị tốt nhất. Nhìn chung, người dùng vẫn sẽ có được hiệu suất máy ảnh tốt nhưng nó sẽ không cảm thấy giống như một thiết bị siêu xịn.

Nếu đang muốn tiết kiệm tiền nhưng đã đặt trái tim vào điện thoại Samsung, Galaxy S10 chắc chắn vẫn là một sản phẩm đáng mua hiện nay với mức giá hấp dẫn. Đối với hàng triệu đồng rẻ hơn khi so sánh Galaxy S20, người dùng sẽ có được trải nghiệm cốt lõi tương tự và một chiếc điện thoại có cảm giác rất giống với nó.

Vì toàn bộ mục tiêu là tập trung vào giá trị đồng tiền nên người dùng cũng cần chú ý đến Galaxy S10e. Nó thậm chí còn rẻ hơn so với Galaxy S10 nhưng đi kèm các tính năng và thông số kỹ thuật cơ bản giống nhau. Nó nhỏ hơn một chút, với pin nhỏ hơn nhưng về mặt chức năng, người dùng sẽ không nhận thấy sự khác biệt trong các công việc hàng ngày của mình. Nó có thể đáng xem xét nếu người dùng thực sự muốn giảm chi phí.

Nguồn: http://danviet.vn/galaxy-s10-lieu-co-con-dang-mua-50202020713291750.htmNguồn: http://danviet.vn/galaxy-s10-lieu-co-con-dang-mua-50202020713291750.htm