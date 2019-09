Dù bị chê camera "bếp than" nhưng màn mở đầu của iPhone 11 khá thành công

Chủ Nhật, ngày 29/09/2019 08:00 AM (GMT+7)

Các nhà phân tích kỳ cựu nhận định, màn ra mắt loạt iPhone 11 của Apple tại Mỹ đã có khởi đầu khá tốt đẹp.

Apple đã bắt đầu bán ra các mẫu iPhone 2019 mới một tuần trước và nhà phân tích Timothy Arcuri của UBS đã nhận định rằng iPhone 11, iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max mới đang có nhu cầu "khá". Nhà phân tích này cũng cho hay, doanh số của mẫu iPhone mới khá "mạnh, ít nhất là ở Mỹ." Do đó, ông dự đoán " doanh thu iPhone sẽ không giảm." Các nhà phân tích đã thể hiện sự nhiệt tình của mình bằng cách chỉ ra rằng dự đoán hiện tại hơi thấp và chuỗi cung ứng vẫn còn sản xuất các bộ phận và các thành phần ở trạng thái cầm chừng.

iPhone 11 Pro với 3 camera sau bị chê giống bếp than tổ ong của Việt Nam.

Apple đã tìm cách cải thiện một số khía cạnh quan trọng của iPhone cho năm 2019 trong khi vẫn giữ nguyên kích thước màn hình. Đầu tiên, hãng này đã cải thiện các camera phía sau bằng cách thêm một cảm biến siêu rộng cho các mẫu mới. iPhone 11 có hai camera ở mặt sau (camera 12MP chính + camera siêu rộng 12MP Ultra-wide) trong khi các mẫu iPhone 11 Pro hiện có ba camera ở mặt sau (camera tele 12MP chính + camera 12MP với zoom quang 2x + camera siêu rộng 12MP Ultra-wide).

Thêm vào đó, “Táo Khuyết” cũng thêm Chế độ ban đêm – Night Mode, thách thức tính năng tương tự được tìm thấy trên các flagship của Google, Samsung và Huawei. Chưa hết, bbản cập nhật phần mềm sẽ sớm cung cấp "Deep Fusion". Công nghệ này sử dụng AI, chọn lọc 24 triệu pixel từ 9 hình ảnh chụp để tạo ra hình ảnh tốt nhất có thể với ít nhiễu và chi tiết hơn.

Các mẫu iPhone mới cũng được trang bị pin dung lượng lớn hơn. So với iPhone XR, iPhone 11 có thời lượng lâu hơn một giờ; Pin iPhone 11 Pro có thời lượng sử dụng lâu hơn tới 4 giờ so với iPhone XS và iPhone 11 Pro Max có thời lượng pin lâu hơn 5 giờ so với iPhone XS Max.

iPhone 2020 sẽ có cổng Type-C, hỗ trợ Pencil và sạc không dây ngược

Giờ đây, Apple cũng nâng khả năng chống nước cho dòng điện thoại mới: iPhone 11 vẫn có thể “chạy” ngon sau khi ngâm ở 2m nước trong thời gian 30 phút; 2 mẫu iPhone 11 Pro có thể chìm ở độ sâu hơn 4m nước trong nửa giờ mà không chịu bất kỳ thiệt hại nào. Tuy nhiên, "Táo Cắn Dở" vẫn không có chính sách bảo hành cho iPhone khi bị rơi xuống nước nên người dùng vẫn cần sử dụng cẩn thận.

Mặc dù iPhone 2019 vừa được bán ra nhưng đã có rất nhiều thảo luận về các mô hình iPhone 12 năm 2020. Hiện đã xuất hiện các bản render của iPhone 12 Pro Max được tạo ra bởi nhà thiết kế ý tưởng nổi tiếng Ben Geskin dựa trên các rò rỉ. Thiết bị này dự kiến ​​sẽ có màn hình AMOLED 6,7 inch khá lớn và các cảm biến bên trong “notch” có thể được xếp gọn ở viền mỏng trên cùng màn hình.

Thực tế là chúng bán khá "chạy".

Theo nhà phân tích hàng đầu của Apple, Ming-Chi Kuo, iPhone 12 Pro có thể có màn hình AMOLED 5,4 inch nhỏ hơn - ngang với iPhone 8. iPhone 12 có thể có ngoại hình tương tự iPhone 11 Pro năm nay. Bên cạnh việc thiếu “tai thỏ”, chúng có thể có một sự thay đổi thiết kế lớn khác: khung kim loại trên iPhone 2020 giống như iPhone 4, được phát hành vào năm 2010.

Một số hoặc tất cả iPhone 12 có thể hỗ trợ 5G và có cổng USB Type-C thay vì cổng Lightning độc quyền. Cuối cùng, bút cảm ứng Apple Pencil và sạc không dây ngược cũng được kỳ vọng sẽ đến với các mẫu iPhone năm 2020.