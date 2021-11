Đồng sáng lập Apple: iPhone 13 quá giống iPhone 12!

Thứ Hai, ngày 01/11/2021 15:00 PM (GMT+7)

Người đồng sáng lập Apple đã thẳng thắn chia sẻ về iPhone 13: "Tôi thực sự không thể biết được sự khác biệt" của chúng với iPhone 12.

Cụ thể, đồng sáng lập Apple - Steve Wozniak không nghĩ rằng iPhone 13 series và Apple Watch Series 7 mang tới điều gì mới.

Nếu theo đuổi công nghệ, người hâm mộ sẽ luôn mong muốn sở hữu những thiết bị mới nhất và so sánh chúng với các thế hệ cũ. Và thực tế là dòng iPhone 13 mới nhất của Apple không khác nhiều so với thế hệ iPhone 12. A15 Bionic, con chip cung cấp năng lượng cho dòng iPhone 13, nhanh hơn đáng kể so với các sản phẩm của “đối thủ” nhưng chỉ tốt hơn một chút so với A14 SoC – con chip bên trong “gia đình” iPhone 12.

iPhone 13 Pro và iPhone 12 Pro có khá ít sự khác biệt.

Các thông số kỹ thuật camera của iPhone 13 Series phần lớn vẫn giữ nguyên nhưng các cảm biến đã phát triển về kích thước, cho phép thu được nhiều ánh sáng hơn và chụp ảnh tốt hơn một chút. iPhone 2021 cũng cung cấp thời lượng pin được cải thiện và cặp iPhone Pro còn được trang bị màn hình có tốc độ làm mới 120Hz mượt mà. Nhìn chung, nếu đang sử dụng iPhone 12, không có nhiều lý do để nâng cấp.

Apple Watch Series 7 mới cũng là một bản nâng cấp rất khiêm tốn so với Apple Watch Series 6. Chúng chỉ đi kèm với màn hình lớn hơn, bền hơn và có cùng CPU như người tiền nhiệm.

Khi được hỏi về những nâng cấp mong muốn trên 2 dòng thiết bị này, ông Wozniak cho hay chúng không đáp ứng được những thay đổi như dự đoán. Đồng thời, ông cũng ca ngợi khả năng chặn thư rác của Apple và các hoạt động bảo mật của công ty. Người đồng thành lập “Táo Khuyết” là một fan hâm mộ lớn của Apple Watch, chúng giúp ông không cần phải mang theo iPhone của mình.

Steve Wozniak - Đồng sáng lập Apple.

Năm tới là thời điểm Apple dự kiến giới thiệu những thay đổi mạnh mẽ hơn trên iPhone 2022. Thậm chí, iPhone 14 Pro có thể sử dụng thiết kế camera selfie “đục lỗ” như đối thủ Samsung và nâng độ phân giải camera lên 48MP mới. Tương tự, Apple Watch Series 8 được đồn đoán sẽ có thay đổi về thiết kế và một số cảm biến sức khỏe mới, giúp chúng trở thành một thiết bị đeo phổ biến.

Wozniak thành lập Apple cùng với Steve Jobs vào năm 1976. Sau đó, ông rời đi vào năm 1985 để theo đuổi những sở thích khác.

Nguồn: http://danviet.vn/dong-sang-lap-apple-iphone-13-qua-giong-iphone-12-50202111114593668.htmNguồn: http://danviet.vn/dong-sang-lap-apple-iphone-13-qua-giong-iphone-12-50202111114593668.htm