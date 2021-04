Dòng iPhone 12 "đắt khách" tới mức nào?

Thứ Sáu, ngày 23/04/2021 15:00 PM (GMT+7)

Dữ liệu thống kê về thị trường smartphone tại Trung Quốc cho thấy nhu cầu về dòng iPhone 12 tăng cao nhưng không có “siêu chu kỳ” nâng cấp như mong đợi.

Các nhà phân tích đang xem xét dữ liệu về thị trường điện thoại thông minh tại Trung Quốc. Các con số thống kê đều cho thấy nhu cầu ổn định đối với các mẫu iPhone 12 nhưng không ghi nhận về "siêu chu kỳ" nâng cấp như dự đoán.

Cụ thể, ​​Học viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông Trung Quốc (CAICT) cho thấy thương hiệu điện thoại thông minh quốc tế, chủ yếu bao gồm iPhone của Apple, đạt khoảng 2,7 triệu thiết bị vào tháng 03/2021.

iPhone 12 và iPhone 12 Pro.

Theo nhà phân tích Samik Chatterjee của JP Morgan, con số này ghi nhận mức giảm 7% so với tháng 03/2020. Không những vậy, con số này cũng thấp hơn mức tăng trung bình theo mùa là 42% giữa tháng hai và tháng ba.

Chatterjee cho hay, các con số trong tháng 3 đại diện cho sự sụt giảm đáng kể so với giai đoạn kể từ tháng 09/2020. Tuy nhiên, về tổng thể, doanh số iPhone đã tăng 92% lên 11,3 triệu chiếc trong quý đầu tiên của năm 2021. Con số này vượt xa quý 1 của năm 2020 và 2019 và tương đương các con số của năm 2018.

Ghi chú nghiên cứu của nhà phân tích Rod Hall của AppleInsider Goldman Sachs cũng đưa ra phân tích tương tự. Theo đó, tổng số iPhone bán ra từ tháng 09/2020 - tháng 03/2021 đã đạt 31,9 triệu đơn vị, tăng cao so với mức 24,3 triệu đơn vị trong cùng kỳ năm 2019 và 2020.

Doanh số của dòng iPhone 12 tăng cao nhưng vẫn chưa đạt mức "siêu chu kỳ" vì đại dịch.

Tuy nhiên, ông Hall nhấn mạnh, doanh số iPhone năm 2021 vẫn giảm khoảng 14% so với chu kỳ nâng cấp lên iPhone X. Những quan điểm này cũng phù hợp với Goldman Sachs: việc kéo dài chu kỳ nâng cấp đang khiến nhu cầu thấp hơn trong những năm Apple quyết tâm thiết kế lại iPhone.

Ngoài ra, nhà phân tích David Vogt của UBS đã đưa ra nhận định sâu sắc hơn. Ông ước tính, các lô hàng của Apple đã giảm 14% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 3 khi so với mức tăng trưởng hàng năm là 255% vào tháng 2 và 122% vào tháng 1. Ông Vogt cho hay: “Chúng tôi tin rằng nhu cầu iPhone giảm đã được dự kiến ​​phần nào và có thể tiếp tục trong các tháng 4 và 5 do những khó khăn từ đại dịch”.

Ngoài ra, ông Hall nhận định, các tiết lộ của CAICT vào tháng 03/2021 cho thấy Apple đã mất thị phần trong giai đoạn này. Đồng thời, nhà phân tích cũng lên tiếng ủng hộ quan điểm của UBS, cho rằng dòng iPhone 12 không có khả năng dẫn đến một "siêu chu kỳ" nâng cấp tại quốc gia này.

Ước tính, tổng số smartphone bán ra ở thị trường Trung Quốc đạt 36 triệu chiếc vào tháng 03/2021, tăng 66% so với tháng trước và cao hơn tháng 3 của những năm trước COVID - năm 2018 và 2019.

