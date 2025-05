Sự sống trên Trái đất có thể kết thúc vào năm bao nhiêu?

Các nhà khoa học từ NASA đã phối hợp cùng với các nhà nghiên cứu tại Đại học Toho của Nhật Bản và sử dụng siêu máy tính để mô hình hóa tương lai của khả năng sinh sống trên Trái đất. Nghiên cứu này chỉ ra rằng, mặc dù còn xa, nhưng có một mốc thời gian rõ ràng cho sự kết thúc của sự sống trên hành tinh của chúng ta.

Quá trình hủy hoại sự sống trên Trái đất sẽ diễn ra từ từ, không phải "đùng một phát" biến mất.

Theo nghiên cứu, nguyên nhân chính dẫn đến sự kết thúc này sẽ là Mặt trời. Trong khoảng 1 tỷ năm tới, sản lượng năng lượng của Mặt trời sẽ tiếp tục gia tăng, dần dần làm nóng Trái đất vượt quá ngưỡng có thể duy trì sự sống. Dự đoán cho thấy, sự sống trên Trái đất có thể sẽ chấm dứt vào khoảng năm 1.000.002.021, khi điều kiện bề mặt trở nên quá khắc nghiệt cho ngay cả những sinh vật kiên cường nhất.

Tuy nhiên sự suy giảm khả năng sinh sống sẽ bắt đầu sớm hơn nhiều. Khi Mặt trời nóng lên, bầu khí quyển của Trái đất sẽ trải qua những thay đổi đáng kể, bao gồm giảm mức oxy, tăng nhiệt độ và suy giảm chất lượng không khí. Những thay đổi này bắt nguồn từ các mô hình bức xạ mặt trời và biến đổi khí hậu, dẫn đến một quá trình suy giảm chậm và không thể đảo ngược, thay vì một sự sụp đổ đột ngột.

Các dấu hiệu của sự chuyển đổi này đã được ghi nhận. Các cơn bão Mặt trời và các vụ phun trào khối lượng vành nhật hoa đã gia tăng cường độ, với cơn bão mạnh nhất trong 20 năm qua vừa được ghi nhận gần đây. Những hiện tượng này ảnh hưởng đến từ trường của Trái đất và làm giảm oxy trong khí quyển, cung cấp cho các nhà khoa học cái nhìn về các tác động dài hạn được mô tả trong các mô hình.

Đồng thời, biến đổi khí hậu do con người gây ra cũng đang làm trầm trọng thêm tình trạng căng thẳng của hành tinh. Nhiệt độ toàn cầu đang tăng và băng ở hai cực đang tan chảy nhanh hơn so với các dự đoán trước đây, cho thấy rằng các điều kiện môi trường có thể trở nên khó khăn hơn nhiều so với những gì được dự đoán cho một tỷ năm tới.

Mặc dù thời gian còn rất rất dài, các nhà nghiên cứu nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuẩn bị và thích nghi. Một số nhà khoa học đề xuất các biện pháp can thiệp công nghệ, như hệ thống hỗ trợ sự sống khép kín và môi trường sống nhân tạo nhằm duy trì môi trường sống lâu nhất có thể. Trong khi đó, một số người khác đang xem xét các kế hoạch thuộc địa hóa không gian dài hạn, bao gồm các sứ mệnh lên sao Hỏa do NASA và SpaceX dẫn đầu, như những chiến lược tiềm năng để bảo tồn sự sống của con người khi Trái đất trở nên không thể sinh sống.