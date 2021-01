Dịch vụ và iPhone 12 Pro chính là cặp "trứng vàng" của Apple dịp Giáng sinh

Chủ Nhật, ngày 10/01/2021 08:00 AM (GMT+7)

Ngân hàng đầu tư Morgan Stanley khẳng định hiệu suất gần đây của Dịch vụ và iPhone 12 Pro sẽ mang tới doanh thu quý 4/ 2020 mạnh mẽ cho Apple.

Trong một bản ghi nhớ gửi tới các nhà đầu tư, nhà phân tích hàng đầu Katy Huberty khẳng định, sự tăng trưởng của App Store gần đây và thời gian dẫn đầu của iPhone 12 Pro sẽ tiếp tục mang tới triển vọng doanh thu cho quý nghỉ lễ của Apple.

Nhà phân tích ước tính doanh thu ròng của App Store đã tăng 31% so với cùng kỳ năm trước trong quý 4 lên 5,3 tỷ USD. Con số này tương đương với mức tăng trưởng trong quý tháng 9 và cao hơn 350 điểm so với dự báo hàng quý 27,5% của cùng kỳ năm ngoái do Huberty dự đoán.

iPhone 12 Pro mang tới thành công lớn cho Apple.

Trong sáu tháng trước đó, sự tăng trưởng của App Store vẫn khá ổn định với cả 10 thị trường App Store hàng đầu đều tăng ít nhất 20% so với năm trước. Mảng này cũng có sự gia tăng đáng chú ý ở Trung Quốc và Nhật Bản. Doanh thu tăng trên mỗi lượt tải xuống cho thấy khả năng kiếm tiền của “Nhà Táo” tăng lên không ít.

Bà Huberty cho hay: "Nếu chúng tôi giữ nguyên dự báo về Dịch vụ Apple trong quý 4 thì dữ liệu mới nhất của App Store cho thấy doanh thu Dịch vụ trong quý tháng 12 là 14,84 tỷ USD (+ 16,7% so với cùng kỳ), tăng 170 triệu USD – tương đương 130% so với ước tính 14,67 tỷ USD ban đầu của chúng tôi (+ 15,4%).”

Bà lưu ý rằng điều này cho thấy tốc độ tăng trưởng Dịch vụ đã tăng nhanh trong hai quý liên tiếp. Điều đó có thể sẽ mang tới "sức tăng trưởng lớn hơn các dự báo mảng Dịch vụ năm 2021".

iPhone 12 Pro.

Thời gian giao hàng của cặp iPhone 12 Pro và iPhone 12 Pro Max cũng đang thiết lập các kỷ lục mới vào năm 2021. Cho tới ngày 05/01/2021, thời gian giao hàng của iPhone 12 Pro đã lên tới ba tuần. Thời gian giao hàng của iPhone 12 Pro Max cũng kéo dài ở mức 4,4 ngày, lâu thứ hai trong số các mẫu iPhone.

Thời gian giao hàng của iPhone 12 và iPhone 12 mini ngắn hơn nhiều, vào khoảng một đến ba ngày. Tuy nhiên, Huberty chỉ ra rằng những chiếc iPhone giá rẻ hơn có thể hoạt động tốt hơn ở các thị trường quốc tế như Trung Quốc. Nhà phân tích cho biết thêm: "Dữ liệu này củng cố triển vọng tăng giá của iPhone ... và giúp bác bỏ những lo ngại của nhà đầu tư gần đây về các đơn đặt hàng chip C1Q21 A14 yếu hơn đã được đồn đại trước kỳ nghỉ lễ".

Morgan Stanley cũng đang theo dõi chặt chẽ các điểm dữ liệu khác, chẳng hạn như việc đóng cửa các cửa hàng bán lẻ của Apple và các đơn vị kiểm kê kênh PC hiện tại. Apple gần đây đã tái đóng cửa 105 địa điểm Apple Store, tương đương khoảng 20% ​​diện tích bán lẻ của mình vì tình hình Covid- 19 ngày càng tồi tệ trên toàn cầu. Cụ thể, việc đóng cửa đã xảy ra ở California, Anh, Đức và Ý.

Mức tồn kho máy tính xách tay cũng tăng 2,8 lần so với ba tuần trước. Trong khi đó, nguồn cung các mẫu máy Mac và MacBook đã được cải thiện.

Nguồn: http://danviet.vn/dich-vu-va-iphone-12-pro-chinh-la-cap-trung-vang-cua-apple-dip-giang-sinh-5020...Nguồn: http://danviet.vn/dich-vu-va-iphone-12-pro-chinh-la-cap-trung-vang-cua-apple-dip-giang-sinh-5020211017594909.htm