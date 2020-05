Đây là top 5 smartphone bán chạy nhất quý 1 tại Mỹ

Thứ Tư, ngày 13/05/2020 06:00 AM (GMT+7)

Ba điện thoại thông minh bán chạy nhất ở Mỹ trong quý 1 đều là iPhone của Apple.

Trong 3 tháng đầu năm 2020, thị trường điện thoại thông minh Mỹ khác hoàn toàn so với các thị trường lớn khác như Ấn Độ, Trung Quốc và Tây Âu. Theo các báo cáo bởi các công ty nghiên cứu khác nhau, trong quý đầu tiên của năm nay, quốc gia này vẫn có lượng smartphone được bán ra nhiều nhất trên toàn thế giới.

Top 5 smartphone bán "chạy" nhất tại Mỹ trong 3 tháng đầu năm nay.

Theo đó, Samsung vẫn thống trị doanh số điện thoại thông minh Quý 1 2020 của Mỹ, giống như trên toàn thế giới và trên một số quốc gia Tây Âu. Thú vị hơn là, iPhone 11 là chiếc điện thoại phổ biến nhất trong cả quý và cả thế giới.

Trong khi Redmi Note 8 / 8T của Xiaomi và Galaxy A51 của Samsung đứng thứ hai và thứ ba trong số các mẫu điện thoại thông minh bán chạy nhất thế giới trong khoảng từ tháng 1 đến tháng 3, Apple đã chiếm toàn bộ tâm điểm của thị trường smartphone Mỹ. Mặt khác, chiếc iPhone 11 Pro Max là "đối thủ cạnh tranh" gần nhất của iPhone 11 trong ba tháng bị ảnh hưởng bởi COVID-19; iPhone XR năm 2018 đã vượt qua Galaxy A10e và Galaxy A20 tầm trung của Samsung để giành top 3.

iPhone 11 vẫn rất đắt khách.

Thật đáng ngạc nhiên, Galaxy A50 không nằm trong số hai thiết bị phổ biến nhất của Samsung tại nước này vào quý 1 năm 2020 vì iPhone 11 Pro được xếp hạng "ngay ngoài top 5", kết thúc một màn trình diễn ấn tượng của Apple trong thời gian khủng hoảng.

Điều đó vẫn chưa đủ để “Nhà Táo” ghi nhận mức tăng tổng doanh số iPhone tại Mỹ so với ba tháng đầu năm 2019 mặc dù “gã khổng lồ” công nghệ có trụ sở tại Cupertino đã báo cáo mức giảm nhỏ hơn nhiều so với Samsung, LG, ZTE, Motorola, Alcatel và đặc biệt là Google. Toàn bộ thị trường đã giảm 21% so trong Quý 1 2019 và thương hiệu đạt tăng trưởng duy nhất là OnePlus.

OnePlus là thương hiệu smartphone duy nhất ghi nhận mức tăng trưởng trong quý 1 vừa qua.

Dù vậy, OnePlus chỉ xếp hạng thứ tám trên thị trường điện thoại thông minh Mỹ, đứng sau tất cả các thương hiệu đã nói ở trên nên mức tăng trưởng 2% hàng năm của hãng này không đáng là bao. Tác động của COVID-19 tới thị trường Mỹ chủ yếu là do các nhà sản xuất phải đóng cửa hàng và đẩy mạnh các đơn đặt hàng trực tuyến, ảnh hưởng lớn đến “gia đình” Galaxy S20 của Samsung.

