Đây là những smartphone giá rẻ tốt nhất đáng mua

Tuy nhiên, người dùng sẽ không cần phải mất thời gian sàng lọc qua hàng loạt bảng thông số kỹ thuật và thuật ngữ tiếp thị phức tạp.

Dưới đây là những smartphone giá rẻ hấp dẫn nhất hiện nay nhờ đạt được sự cân bằng hoàn hảo giữa giá cả, hiệu năng và thiết kế. Lưu ý rằng khi đề cập đến “ngân sách”, chúng ta không nói đến các mẫu máy hoàn toàn cơ bản mà danh sách tập trung vào các mẫu ở phân khúc “cao hơn một bậc”.

Redmi Note 14 Pro

Dòng Redmi Note của Xiaomi đã khẳng định vị thế trong phân khúc giá rẻ trong nhiều năm, và Redmi Note 14 Pro tiếp tục củng cố lý do tại sao sản phẩm này được ưa chuộng. Điện thoại mang đến nhiều tính năng cao cấp với mức giá chỉ bằng một phần nhỏ so với các sản phẩm hàng đầu, bao gồm xếp hạng IP68 về khả năng chống nước và bụi.

Màn hình AMOLED 6,67 inch của Redmi Note 14 Pro là một trong những màn hình tốt nhất trong tầm giá với độ phân giải 1.220 x 2.712 pixel, hỗ trợ HDR10+ và Dolby Vision. Đặc biệt, màn hình này có độ sáng tối đa ấn tượng lên đến 3.000 nits đủ để sử dụng ngoài trời. Khả năng bảo vệ màn hình cũng rất tốt nhờ vào lớp kính Gorilla Glass Victus 2.

Bên trong, Redmi Note 14 Pro được trang bị chip MediaTek Dimensity 7300 Ultra, kết hợp với RAM lên đến 12 GB và bộ nhớ trong 512 GB. Về camera, sản phẩm sở hữu cảm biến chính 50 MP với khẩu độ lớn f/1.5 giúp chụp ảnh tốt trong điều kiện ánh sáng yếu. Ngoài ra còn có camera siêu rộng 8 MP và camera macro 2 MP. Camera trước 20 MP cho phép chụp ảnh tự sướng và quay video lên đến 4K với tốc độ 30 khung hình/giây.

Thời lượng pin của Redmi Note 14 Pro cũng rất ấn tượng với dung lượng 5.500 mAh với khả năng sạc nhanh 45W. Mặc dù thiếu giắc cắm tai nghe có thể khiến một số người thất vọng nhưng loa âm thanh nổi hỗ trợ âm thanh Hi-Res sẽ bù đắp lại điều này.

Nothing Phone 2a

Nothing Phone 2a tiếp tục theo đuổi ngôn ngữ thiết kế tối giản của thương hiệu với giao diện Glyph đặc trưng - vốn là những dải đèn LED phát sáng ở mặt sau có thể hoạt động như đèn báo thông báo hoặc đèn chiếu sáng cho camera. Không chỉ dừng lại ở mặt thẩm mỹ, Nothing Phone 2a còn sở hữu phần cứng ấn tượng so với mức giá của nó.

Điện thoại được trang bị màn hình AMOLED 6,7 inch với tốc độ làm mới 120 Hz mượt mà và hỗ trợ HDR10+. Màn hình đủ sáng để sử dụng dưới ánh sáng mặt trời trực tiếp, với độ sáng tối đa lên đến 1.300 nits cùng lớp bảo vệ Gorilla Glass 5 đảm bảo độ bền. Bên trong, chip MediaTek Dimensity 7200 Pro giúp xử lý hầu hết các tác vụ hàng ngày và chơi game mà không gặp hiện tượng giật lag.

Thiết lập camera kép với hai cảm biến 50 MP (một góc rộng và một góc siêu rộng) cùng camera trước 32 MP đủ dùng cho ảnh tự sướng và cuộc gọi video. Nothing Phone 2a hỗ trợ quay video 4K và có tính năng ổn định hình ảnh dựa trên con quay hồi chuyển mang lại hiệu suất video ấn tượng.

Với pin 5.000 mAh, thiết bị này cung cấp hiệu suất đáng tin cậy suốt cả ngày. Sạc có dây 45W cho phép người dùng đạt 50% pin chỉ trong 23 phút. Tuy nhiên, máy không hỗ trợ sạc không dây và không có jack cắm tai nghe. Dù vậy, Nothing Phone 2a vẫn là một trong những smartphone giá rẻ được đánh giá cao nhất hiện có trên thị trường.

Meizu Lucky 08

Meizu Lucky 08 có thể không nổi bật như các đối thủ cạnh tranh nhưng mang lại giá trị vượt trội cho mức giá của mình. Chiếc điện thoại này đặc biệt hấp dẫn với những ai ưu tiên thời lượng pin nhờ vào thỏi pin 6.000 mAh có thể giúp thiết bị hoạt động liên tục trong 2 ngày với mức sử dụng vừa phải.

Màn hình LTPO AMOLED 6,78 inch của Lucky 08 không thua kém các đối thủ với tốc độ làm mới 144 Hz và độ sáng tối đa lên đến 5.000 nits - mức sáng cao nhất trong danh sách. Kết hợp với hỗ trợ HDR và độ phân giải 1.264 x 2.780 pixel, nội dung hiển thị trên màn hình trông sống động và sắc nét.

Về hiệu năng, Meizu Lucky 08 được trang bị chip Snapdragon 7s Gen 2 với bộ nhớ trong lên đến 512 GB và RAM 12 GB. Thiết lập camera của điện thoại khá đơn giản, gồm camera chính 108 MP và camera macro 2 MP. Camera trước 8 MP phục vụ cho nhu cầu chụp ảnh tự sướng, nhưng không phải là điểm mạnh của sản phẩm. Đáng tiếc, khả năng quay video của Lucky 08 bị hạn chế khi không hỗ trợ tùy chọn 4K.

Với sạc có dây 45W, việc nạp năng lượng cho viên pin lớn không phải là vấn đề. Nếu có thể chấp nhận các camera không quá nổi bật, Meizu Lucky 08 sẽ là một lựa chọn xuất sắc với thời lượng pin ấn tượng và màn hình rực rỡ.

OnePlus Nord CE 4

Một trong những ứng cử viên nổi bật trong phân khúc giá rẻ là OnePlus Nord CE 4 - chiếc điện thoại có khả năng sạc nhanh nhất trong danh sách nhờ công nghệ sạc có dây 100W giúp sạc đầy chỉ trong 29 phút. Kết hợp với pin 5.500 mAh, Nord CE 4 được thiết kế dành cho những người dùng năng động.

Màn hình AMOLED 6,7 inch của máy cung cấp tốc độ làm mới 120 Hz và hỗ trợ HDR10+ cho độ sáng tối đa lên đến 1.100 nits. Viền mỏng ấn tượng mang đến cho điện thoại vẻ ngoài hiện đại và bóng bẩy. Bên trong, chip Snapdragon 7 Gen 3 xử lý các tác vụ một cách mượt mà. Kết hợp với bộ nhớ UFS 3.1 và RAM lên đến 8 GB, Nord CE 4 phản hồi nhanh chóng với các tác vụ như duyệt web hay chạy các ứng dụng nặng.

Về camera, Nord CE 4 trang bị camera chính 50 MP với OIS (chống rung quang học) và camera siêu rộng 8 MP. Camera trước 16 MP đáp ứng tốt nhu cầu selfie và gọi video, đồng thời hỗ trợ quay phim lên đến 4K ở tốc độ 30 fps. OnePlus cũng mang đến trải nghiệm phần mềm tương đối sạch với giao diện ColorOS giúp người dùng dễ dàng thao tác.