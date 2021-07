Đây là điều iPhone của Apple lo sợ nhất trong quý 3

Thứ Năm, ngày 29/07/2021 06:00 AM (GMT+7)

Apple nói rằng những hạn chế về nguồn cung mà ngành công nghệ đang gặp phải sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến iPhone và iPad trong quý hiện tại.

Trong báo cáo thu nhập quý 2/2021, Giám đốc tài chính Apple, Luca Maestri, tiết lộ rằng công ty dự kiến ​​hạn chế nguồn cung sẽ trở nên tồi tệ hơn và có khả năng ảnh hưởng lớn đến việc sản xuất iPhone và iPad.

Vị lãnh đạo của Apple cho biết “Chúng tôi kỳ vọng tăng trưởng doanh thu cả năm ở mức hai con số vào quý hiện tại. Tuy nhiên tăng trưởng doanh thu sẽ thấp hơn quý 2, với mức tăng trưởng so với cùng kỳ là 36% vì ba lý do. Đầu tiên, chúng tôi tin tác động ngoại hối đối với tốc độ tăng trưởng hàng năm của chúng tôi sẽ kém thuận lợi hơn 3% so với quý 2. Thứ hai, chúng tôi dự đoán tốc độ tăng trưởng dịch vụ của mình sẽ trở lại mức điển hình hơn. Một số dịch vụ nhất định đã bị ảnh hưởng đáng kể bởi lệnh giãn cách vì Covid-19 một năm trước. Và thứ ba, chúng tôi tin hạn chế về nguồn cung trong quý 3 sẽ lớn hơn những gì chúng tôi đã trải qua trong quý 2. Những hạn chế sẽ ảnh hưởng chủ yếu đến iPhone và iPad”.

Khi được hỏi liệu những hạn chế về nguồn cung có kéo dài đến quý 4 hay không, CEO Tim Cook đã từ chối suy đoán về điều đó. Ông chỉ cho biết “Về những hạn chế đối với nguồn cung và chúng sẽ tồn tại trong bao lâu, tôi không muốn đưa ra về nó ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để để giảm thiểu bất kỳ tình huống nào mà chúng tôi phải đối mặt”.

Apple dự kiến ​​sẽ công bố dòng sản phẩm iPhone 13 vào tháng 9, vì vậy những hạn chế về nguồn cung mà công ty hiện đang lo ngại sẽ không tạo ra vấn đề đối với tất cả những khách hàng mong đợi điện thoại mới.

Trước đó, Apple đã tổ chức một cuộc họp báo cáo doanh thu quý 2, nơi công ty công bố kỷ lục doanh thu trong quý với con số 81,4 tỷ USD, tăng gần 22 tỷ USD, tương đương 36% so với một năm trước.

Nguồn: http://danviet.vn/day-la-dieu-iphone-cua-apple-lo-so-nhat-trong-quy-3-5020212975583384.htm