Đâu là những chiếc iPhone tốt nhất để chơi game?

Nhưng không phải tất cả các mẫu iPhone đều được thiết kế để chơi game ngày nay, vì vậy chúng ta cần tìm hiểu liệu đâu là lựa chọn tốt nhất để chơi game.

iPhone được sử dụng rất nhiều cho việc chơi game.

Vì tất cả iPhone đều có khả năng chơi game, ngay cả những mẫu rất cũ như iPhone X. Nhưng trong danh mục trò chơi khổng lồ trên Apple Store và Apple Arcade, có những trò chơi đòi hỏi nhiều sức mạnh đồ họa. Và đó là nơi chúng ta tập trung vào bài viết vì những trò chơi đơn giản như Angry Birds, ngay cả những mẫu iPhone đời cũ cũng có thể chiến đấu tốt.

Đảm bảo phần cứng tốt

Hiệu suất của các thiết bị Apple là điều không còn nghi ngờ gì nữa bởi công ty đã cải tiến và nâng cấp chip của mình qua từng thế hệ, cải thiện hiệu suất, sức mạnh, hiệu quả và tối ưu hóa. Nếu người dùng có iPhone đã trải qua nhiều thế hệ, họ sẽ thấy nhiệt độ tăng lên, mặc dù điều không thể chặn việc chơi game. Hãy nghĩ rằng sự gia tăng nhiệt độ là chuyện bình thường bởi chúng không phải là thiết bị có hệ thống thông gió tích cực hay bất cứ thứ gì tương tự.

Các mẫu iPhone thậm chí còn có thể kết nối với phụ kiện chơi game.

Từ quan điểm hiệu suất, người dùng sẽ không gặp vấn đề gì với chip xử lý ngay cả với các thiết bị đã hai năm tuổi khi chúng cung cấp hiệu suất vượt trội, không bị giảm khung hình hoặc tăng nhiệt độ đáng kể trừ khi dùng kết nối với sạc hoặc một vấn đề phần cứng làm tăng nhiệt độ của nó.

Người dùng cũng phải tính đến dung lượng lưu trữ. Nếu muốn tải xuống nhiều game, có lẽ các mẫu bộ nhớ trong tiêu chuẩn không phải là lựa chọn tốt nhất, chẳng hạn các mẫu Pro có bộ nhớ trong từ 128 GB. Với khả năng này, các mức bộ nhớ trong khởi điểm của các mẫu iPhone trước iPhone 12, vốn có bộ nhớ trong 64 GB sẽ rất không phù hợp.

Dựa trên những quan điểm này, dòng iPhone 12 Pro sẽ là lựa chọn tốt nhất cho người chơi game, đặc biệt là các phiên bản có bộ nhớ trong từ 256 GB trở lên nếu muốn cài nhiều game.

Màn hình

Các kích thước màn hình lặp đi lặp lại nhiều nhất trong những năm gần đây là thiết bị 6,1 inch và 6,7 inch, mặc dù cũng có kích thước nhỏ hơn cho bản mini. Khi nói đến dòng mini, chúng bao gồm các thành viên thuộc gia đình iPhone 12 và 13. Mặc dù chúng có chip xử lý thế hệ mới nhưng kích thước màn hình nhỏ, khiến việc chơi các game hay nhất hoặc kinh điển như Civilization VI sẽ trở nên thất vọng.

Các mẫu iPhone 12 trở về sau đều là lựa chọn giá trị.

Mặt khác, tất cả các kiểu máy từ dòng iPhone 13 trở về sau đều có màn hình Super Retina XDR. Chúng cung cấp độ phân giải đáng kinh ngạc. Màn hình này có khả năng tái tạo màu sắc sống động và sắc nét, giúp tái tạo trung thực tông màu của bất kỳ trò chơi điện tử nào.

Do đó, các mẫu Pro và Pro Max của iPhone 13 series trở về sau sẽ là những đề xuất rất tốt cho chơi game do màn hình, thời lượng pin và hiệu suất. Với các mẫu tiêu chuẩn, do tuổi đời còn mới nên chúng vẫn phù hợp để chơi game trong vài năm. Và tất nhiên, trong thế hệ iPhone mới nhất, mẫu iPhone 14 Plus vẫn rất đáng giá cho việc chơi game nếu không đủ điều kiện kinh tế cho mẫu iPhone 14 Pro Max nhờ màn hình lớn và chip xử lý như dòng iPhone 13 Pro.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/dau-la-nhung-chiec-iphone-tot-nhat-de-choi-game-1458969.ngnNguồn: https://nongthonviet.com.vn/dau-la-nhung-chiec-iphone-tot-nhat-de-choi-game-1458969.ngn