Dấu chấm hết cho Galaxy Note

Không chỉ Galaxy S22 Ultra khiến Galaxy Note bị khai tử mà cả Galaxy Z Fold4 sẽ khiến mọi người quên luôn dòng sản phẩm đình đám một thời của Samsung.

Quyết định của Samsung về việc loại bỏ các thiết bị dòng Note phổ biến vào năm 2021 đã khiến rất nhiều người yêu thích dòng Galaxy Note trung thành thất vọng. Ngay cả Galaxy S21 Ultra ra mắt để bù đắp sự thiếu hụt này vẫn chưa thể thay thế trải nghiệm Galaxy Note đầy đủ.

Samsung đã giải quyết những lo ngại này với Galaxy S22 Ultra ra mắt gần đây. Đó là một thiết bị Galaxy Note được bán trên thị trường với tên gọi Galaxy S22 Ultra. Ngoài kiểu dáng mạnh mẽ khác biệt so với phần còn lại của các thành viên Galaxy S22 series khác, Galaxy S22 Ultra còn có một tính năng từng “độc quyền” cho dòng Galaxy Note: khe cắm dành riêng cho S Pen vốn đã bị bỏ lỡ trên Galaxy S21 Ultra năm ngoái.

Mặc dù những người hâm mộ Galaxy Note chuyên dụng nhất có thể không thích nó, nhưng có vẻ chúng ta sẽ không bao giờ thấy một thiết bị Galaxy Note chuyên dụng nào trong tương lai. Không dừng lại ở đó, tính năng nổi bật nhất của dòng Note cũng được Samsung dự kiến đưa đến các mẫu smartphone Samsung khác, bao gồm cả Galaxy Z Fold4 sắp ra mắt.

Về cơ bản, nếu là fan hâm mộ dòng Galaxy Note, người dùng trong năm 2022 có thể lựa chọn cho mình hai sản phẩm khác nhau. Đầu tiên là Galaxy S22 Ultra đã ra mắt, và thứ hai là Galaxy Z Fold4 dự kiến ra mắt vào cuối năm nay. Nguồn tin thân cận với ấn phẩm The Elec của Hàn Quốc đã chỉ ra rằng Samsung gần đây đã đưa ra quyết định cuối cùng về việc tích hợp khe cắm S Pen cho Galaxy Z Fold của năm nay.

Mặc dù Galaxy Z Fold3 năm ngoái có hỗ trợ S Pen, nhưng Samsung đã chọn không cung cấp cho nó một khe cắm S Pen chuyên dụng. Thay vào đó, công ty muốn người dùng mua riêng một cây bút S Pen và mong muốn họ sẽ bỏ ra nhiều tiền hơn nữa và mua một phụ kiện vỏ để bảo quản S Pen một cách an toàn. Tất cả những điều này sẽ khiến người tiêu dùng tốn khoảng gần 2.000 USD.

Không cần phải nói, quyết định này đã phản tác dụng khiến doanh số bán hàng cho Galaxy Z Fold3 gây thất vọng cho các giám đốc điều hành của Samsung, đặc biệt khi so sánh với những con số mà Galaxy Z Flip3 mang lại. Đối với năm 2022, Samsung hy vọng rằng việc bổ sung tiêu chuẩn S Pen trên Galaxy Note sẽ giúp tạo tác động tích cực hơn cho doanh số bán hàng của Galaxy Z Fold4.

Cũng theo nguồn tin thân cận với The Elec cho biết, Galaxy Z Fold4 sẽ là một bản cập nhật nâng cao so với Galaxy Z Fold3. Sản phẩm mới có thể đi kèm màn hình chính lớn hơn một chút (7,56 inch so với 7,55 inch), và màn hình ngoài nhỏ hơn một chút (6,19 inch so với 6,20 inch). Tuy nhiên, những khác biệt này có thể quá nhỏ để được người dùng bình thường nhận thấy.

Báo cáo cũng cho biết thêm rằng Galaxy Z Flip4 có thể sẽ tiếp tục công thức chiến thắng từ năm ngoái và chủ yếu được cập nhật các tính năng nâng cao. Ngoài màn hình ngoài lớn hơn so với màn hình OLED 1,83 inch tương đối nhỏ của Z Flip3, màn hình chính 6,7 inch của nó cũng có thể giữ lại trong phiên bản mới. Samsung dự kiến sẽ ra mắt cả hai thiết bị này vào tháng 8/2022, vì vậy chúng ta vẫn còn nhiều thời gian để suy đoán.

